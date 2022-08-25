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Обстрел электростанции продолжается

Иван Кудря

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Обстрел электростанции продолжается
Фото: Минобороны РФ

25 августа на Запорожской АЭС сработала система безопасности. Причиной стало короткое замыкание из-за обстрелов ВСУ и пожаров в Энергодаре.

По словам главы ВГА Энергодара Александра Волги, на Запорожскую АЭС немедленно выехали аварийные службы.

— Было произведено переподключение. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии, — заявил Александр Волга.

Он добавил, что за сутки на территорию АЭС попали 17 снарядов. Обесточенными оказались Херсон, Мелитополь и населенные пункты поблизости. Еще там возникли проблемы с водоснабжением и мобильной связью.

А президент России Владимир Путин 25 августа подписал указ, согласно которому штатная численность военнослужащих Вооруженных сил РФ будет увеличена на 137 тысяч — до 1,15 миллиона человек.

Тем временем глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» под руководством исполняющего обязанности командира подразделения Ахмеда «Комбата» Сайдарханова успешно выполняют поставленные задачи в ДНР, а именно в районе города Соледар.

— Трусливо огрызаясь, словно шакалы, и прикрываясь артиллерией, фашисты из числа бандеровцев спешно оставляют свои годами подготовленные позиции и целые укрепрайоны. Бегут и, как всегда, бросают поставленное из Европы вооружение, с таким трудом выцыганенное Зеленским под залог обещанной им же «перемоги». Гранатометы, стрелковое оружие, снаряды для подствольников и многое другое — таков арсенал, который совсем недавно был направлен против российских подразделений, а сейчас находится в нужных руках, — сказал Кадыров.

А в ДНР сообщили, что ВСУ за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию республики. В частности, в Горловке погибли трое гражданских.

В ЛНР тем временем около трех тысяч человек помогают восстанавливать Северодонецк и Лисичанск.

— Сильнее всего в ЛНР пострадали во время боев Северодонецк, Лисичанск, Попасная, — подчеркнула министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.

По ее словам, сейчас в этих городах не только ремонтируют объекты инфраструктуры, но и поддерживают мирное население.

— Минтруд ЛНР оказывает консультации соцорганам Херсонской и Запорожской областей. В ведомстве также разработали дорожную карту по переходу на законодательство РФ, — сказала Малахова.

Она добавила, что более 100 тысяч жителей республики в августе получат соцвыплаты, а бывших сотрудников завода «Азот» вновь примут на работу после того, как на предприятии возобновят производственную линию.

А педагоги и ученые ДНР, ЛНР и освобожденных территорий смогут принять участие в просветительской экспедиции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл, патриарх Московский и всея Руси:

— Очень многие люди на Донбассе действительно подвергались сильнейшему давлению, и все это приводило их в состояние глубочайшего неудовлетворения. А там, где нарушается справедливость, всегда возникает сопротивление несправедливости, и вся эта уже восьмилетняя история сегодня значительно радикализировалась.

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