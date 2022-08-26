Учимся мечтать: советы столичных психологов

Фото: Unsplash

Часто можно услышать, что способность мечтать более характерна для детства и юношества. Но не стоит сбрасывать со счетов и взрослых — их воображение не менее живое и оригинальное. О том, почему мечтать полезно и как сбывается заветное, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Всем известно выражение «Мечтать не вредно». Звучит оно саркастично и подразумевает, что представляемое слишком фантастично, чтобы стать реальностью. А ведь порой исполнение мечты во много раз превосходит даже самые смелые фантазии.

Смените акценты

Пожалуй, самый «взрослый» вид мечты — когда она преобразована в цель. Считается, что, если у человека появляется истинное желание чего-то добиться, следует трансформировать его в конкретное намерение, а дальше начать действовать по намеченному плану. И чем масштабнее мечта, тем больше усилий потребуется для ее реализации — вплоть до того, что ради достижения цели некоторые пренебрегают практически всем, что этому мешает.

— Помехами на пути к мечте могут стать личная жизнь, сон, развлечения, отдых, забота о здоровье. Действуя подобным образом, люди обычно достигают своих целей, но полученный такой ценой результат далеко не всегда приносит радость, — отметила психолог.

Поверьте в себя

Далеко не всегда путь к мечте — это четкая постановка и достижение цели. Зачастую человек просто полагается на судьбу или удачу, нежели на собственные усилия.

Можно мечтать жить у моря, но не предпринимать никаких шагов до тех пор, пока не подвернется шанс (например, длительная рабочая командировка, из которой не захочется возвращаться). Или же с детства любить художественную литературу и восхищаться писателями, но только спустя годы, будучи успешным инженером, решиться написать и отослать на конкурс свой рассказ, которому присудят первое место.

Здесь важно помнить главный закон мечты: если ей суждено сбыться, это обязательно произойдет, нужно лишь дождаться подходящего момента.

Посмотрите на мир шире

Голубая мечта — идиллическая, та, исполнения которой очень хотелось бы, но из-за объективных препятствий сбыться ей не дано. Например, когда человек мечтал стать доктором, но в его родном городе не было мединститута и отсутствовала возможность уехать учиться. Или имеется страсть к балету, но телосложение или характер препятствуют профессиональной карьере.

Бывает, подобные грезы остаются в течение всей жизни лишь поводом для грусти. Мол, что ж поделать — выше головы не прыгнешь! Но порой случается иначе. Например, профессию врача выбирает ребенок, находящийся уже в других условиях. А заниматься балетом в специальной балетной студии сейчас можно в любом возрасте, независимо от комплекции и уровня подготовки.

Не критикуйте мечты

Иной раз наши мечты бывают совсем уж фантастическими, и мы не столько хотим их осуществления, сколько наслаждаемся процессом фантазирования. Допустим, представлять себя в той или иной роли, а свою жизнь — при каких-то совершенно необычных обстоятельствах. Считать такие размышления совсем уж бесполезным занятием не стоит. Бывает, что таким образом мы расслабляемся, давая волю воображению, или поддерживаем разговор, скажем, лежа вдвоем на пляже и рассматривая небо. Тем более, что такие фантазии способны выдавать область интересов человека и служить, например, прекрасной подсказкой при выборе подарка для него.

Дайте шанс случиться чуду

Все мы знаем, что просто так ничто не случается. И все же иногда самая заветная мечта, вопреки объективным обстоятельствам и возможностям, логике и даже здравому смыслу, сбывается. Тогда ее исполнение называют чудом. А чудеса, конечно же, происходят при одном важном условии — в них нужно по-настоящему верить. А еще лучше — точно знать, что так и будет. Обычно это касается вопросов жизни и здоровья, разрешения сложных ситуаций или воссоединения с тем, что нам в действительности дороже всего на свете.

— Зачастую мы забываем свои мечты, и они становятся обыденностью. Разве не кажется само собой разумеющимся благополучие родителей, взросление детей, появление и обустройство дома, любимая работа и присутствие рядом дорогих сердцу людей? Обязательно мечтайте, будьте благодарны за то, что сбывается, и конечно же помогайте себе и другим осуществлять то, чего так сильно хочется, — добавила Екатерина Игонина.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 27 августа в 13:30 состоится онлайн-мероприятие «Поговори о самооценке». Психолог объяснит, почему некоторым людям сложно отстаивать свои интересы, обозначать границы и выслушивать критику. Если эти вопросы актуальны и для вас, встреча точно будет полезной.