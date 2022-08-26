«Как будто на островах»: чем московские отели привлекают туристов со всей России

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Жители России осенью чаще всего бронируют отели в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде, Казани, Анапе, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Махачкале и во Владивостоке. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», какие необычные опции отелей привлекают гостей столицы.

По его словам, столичный туристический сектор развивается в быстром темпе. Многие предпочитают выбирать отель с красивым видом, например, на Красную площадь.

— Последние годы туристический сектор в Москве и Московской области развивается очень интенсивно. В столице огромный выбор отелей на любой вкус и кошелек. В одной из гостиниц столицы можно забронировать студию, которая стоит около 21 тысячи за ночь, с видом на Кремль. Многие россияне мечтают проснуться, посмотреть в окно и увидеть там Красную площадь. Также этот номер очень популярен у молодоженов, — рассказал Мельник.

Эксперт считает, что Московская область может предложить комфортный отдых на любой вкус. Объекты размещения предлагают гостям бассейны с морской водой, белоснежный песок и чистый воздух:

— Московская область просто шикарное направление для отдыха. Бронируют ее не только москвичи, но и жители всей России. Вся причина в том, что там есть отели, которые имеют категорию 4 и 5 звезд. В один из отелей завезен белоснежный песок. Гости уверяют, что отдыхают там как будто на островах. Более того, в некоторых объектах есть открытые и закрытые бассейны, в них специально завезена морская вода.

Собеседник подчеркнул, что отели и гостиницы Подмосковья теперь предлагают гостям систему питания «все включено». Это редкость для российского туристического рынка.

— Самый главный фактор, что объекты Московской области начали работать по системе питания «все включено». Это не свойственно для российского рынка. Туда входит завтрак, обед и ужин, а также неограниченное количество безалкогольных и алкогольных напитков во время приема пищи. Это достаточно весомый аргумент для туристов, чтобы приехать на отдых в Подмосковье, — отметил он.

Мельник рассказал, что семьям с детьми доступны разные виды активностей и развлечений — от анимации до тематических шоу:

— Многие предпочитают ездить на отдых с детьми. Для них активно развивается развлекательная программа, приглашается анимация, организовываются шоу и представления. В этом плане столичный регион сильно набирает обороты.

Мельник уверен, что коттеджи с уникальной стилистикой, а также бутик-отели привлекают гостей со всей страны своей необычной подачей отдыха.

— Коттеджи также являются очень популярными. Многие из них являются тематическими, сделаны в разной стилистике. В столице популярны бутик-отели, которые предлагают в одном месте разнообразную инфраструктуру на любой вкус. Московский регион постепенно выходит на европейский уровень, — рассказал он.

Эксперт предупредил, что в большинстве столичных отелей можно бронировать выходные только с пятницы по воскресенье:

— Важной особенностью для большинства отелей в Москве и области является то, что нельзя резать выходные. Туристы могут забронировать номер только с пятницы по воскресенье. А ценовой сегмент есть на любой вкус. Он начинается от 85 тысяч за ночь.

Россияне все чаще стали обращать внимание на отдых в наших регионах. Туристы с радостью узнают для себя новые объекты и возвращаются в них снова, подытожил Мельник.