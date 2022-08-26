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«МегаФон» ускорил мобильный интернет для путешествующих по Верхней Волге

Никита Миронов
Общество
«МегаФон» ускорил мобильный интернет для путешествующих по Верхней Волге
Фото: Freepik

Средняя скорость мобильного интернета от «МегаФона» в зоне судоходства на Верхней Волге увеличилась до 30 Мбит/с благодаря модернизации сети. Туристы смогут отправлять фото и видео непосредственно с борта теплохода.

Ежегодно туристический маршрут Дубна — Калязин — Углич — Мышкин — Рыбинск — Ярославль посещает около 200 тысяч гостей. Этим летом, по данным «МегаФона», количество абонентов на городском причале Дубны увеличилось на 20 процентов по сравнению с летом прошлого года.

Значительная часть 400-километрового пути круизных судов из Дубны в Ярославль проходит через несколько старинных городов на Волге. Путешествие длится от трех до пяти дней. Понимая востребованность маршрута, специалисты телеком-оператора обновили оборудование на базовых станциях в районе движения теплоходов. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета и расширить покрытие сети на всем пути следования.

— Мы видим, что туристический маршрут из Дубны пользуется популярностью. Поэтому мы уделили ему внимание и модернизировали сеть, — отметил Андрей Абрамов, директор по реализации проектов инфраструктуры столичного филиала «МегаФона».

По данным оператора, круизный маршрут по Волге популярен у жителей Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары и Ярославля: именно они составляют 49 процентов от общего числа гостей, отправляющихся в поездку из порта Дубны. Причем летом количество гостей из других регионов в порту подмосковного города составляет почти 35 тысяч человек в месяц.

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