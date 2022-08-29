Выйти за рамки равнодушия: можно ли добиться улучшений жизни тем, кто существует по принципу «моя хата с краю»

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Согласно результатам социологического исследования, более половины (51 процент) жителей многоквартирных домов (МКД) не посещают общие собрания собственников жилья. Неужели мы настолько равнодушны? Но одна из основных причин этого— уверенность людей в том, что их голос ничего не значит. Так ли уж нам все равно, что происходит вокруг наших домов и в них, и почему мы не верим в значение собственного мнения, мы и попытаемся разобраться сегодня.

Каждый из нас знает, сколь отличными могут быть обстоятельства и условия жизни в одинаковых внешне домах. В один подъезд зайти приятно: чисто, на окнах цветы. В другой идти страшно: грязь, отнюдь не парфюмерные ароматы. Почти всегда «аура» дома зависит от активности жильцов. Появится активист — повезло дому в целом или подъезду. Да, бороться с вандализмом или мелким свинством проживающих трудно. Но обычно мусорят там, где мусорно. И «заразителен» как пример дурной, так и хороший.

В советские времена подъезды не закрывались, доступ к лестницам и фойе был открыт и для подростков, ищущих, где бы посидеть, и для любителей выпить пива или чего покрепче. Когда появились кодовые замки, а кое-где и консьержи, казалось бы — наступило благодатное время и превратятся наши дома в уютные «убежища», куда хочется возвращаться по вечерам. Но не тут-то было. Если консьержи еще хоть как-то противостоят попаданию в подъезды хулиганов или маргиналов, то кодовый замок для них вовсе не препятствие. Препятствием же настоящим являются, по логике, неравнодушные жильцы. Те, которые выйдут из квартиры, услышав шум, поставят на вид тем, кто пакостит у мусоропроводов, «засекут» рано или поздно любителей помочиться в лифте. Кое-где этот «кордон» работает. А где-то— нет.

А ведь каждый дом — это огромное хозяйство. И каким бы активным ни был председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ), он один в поле (дворе и подъезде)— ни разу не воин. Более того: часть вопросов он просто не имеет права решать в одиночку — как минимум потому, что на него нажалуются, причем мгновенно. Однако попробуй-ка созови жильцов на собрание! Под конвоем если только. Неужели всем настолько все равно, что происходит не просто вокруг, а в доме и возле него?

— Нет, конечно, людям не все равно, — уверен психолог Андрей Ковалев. — Мы очень зависимы от эстетики пространства, в котором обитаем. Все нравятся дворы, в которых цветут цветы, разбиты газоны, где есть лавочки, на которых можно посидеть, отдыхая. Но насаждаемый нам культ индивидуализма привел к тому, что многие люди до таких мелочей «не опускаются». Это слишком не соответствует их восприятию самих себя и своего величия. Они полагают, что кто-то должен (считай, обязан) решать что-то за них, предпринимать какие-то действия, обеспечивая им достойное существование. Откровения это, я понимаю, неприятные, но это так: многие просто тонут в своем величии, как это ни печально.

Но, признает Ковалев, «величие» — это все-таки суть небольшой части сообщества.

— Безусловно, люди сейчас много работают. Некоторые физически не могут приходить на собрания и как-то активничать, поскольку живут в чрезвычайно напряженном рабочем графике. Но и таких людей не так много. Остаются те, кто живет в обычном графике, работает до определенного часа и, безусловно, был бы рад, если бы в его подъезде и дворе царили порядок и красота. И останавливает их от участия в общественных делах, которыми являются и собрания в том числе, неверие в то, что это может принести продуктивный характер. А причин тут несколько. Первая: как правило, любое собрание у нас превращается в гвалт и склоку, поскольку мы индивидуалистичны настолько, что органически не умеем слышать и слушать друг друга. Вот сейчас очень популярны чаты: школьные, детсадовские, а также общедомовые и общедачные. Так вот, многие люди выходят из них, потому что почти все они представляют собой собрание чудовищных обоюдных претензий и битву многих «я». Абсолютно нескоординированное сообщество многих «индивидуальностей» практически не способно к компромиссам и рациональному ведению дискуссий. Зная это, люди нескандальные просто не тратят свое время на подобные «сходки». Однако проведенный опрос показывает: боязнь нарваться на скандал— не главная причина неактивности. Неверие в то, что твой голос что-то может значить— явление куда более весомое, да и страшное, честно говоря. О причинах неверия людей в перемены и отсутствия доверия к работе многих структур не раз говорил нам и психолог, психиатр Андрей Жиляев. Корни этого явления, полагает он, зиждятся в еще доперестроечной эпохе.

— Колоссальный кредит доверия, который был выдан властям в период прихода к власти Горбачева, был со временем утрачен,— объясняет он. — Как в глобальном, так и в частном смысле. Совершаемые ошибки были очевидны, потом многие разочаровались политикой Гайдара и ельциновскими новациями. И современным властям приходится отвечать за то наследите, что оставили им предшественники. Зерно недоверия было посажено тогда, а урожай собираем теперь…

Явление недоверия и неверия Андрей Жиляев называет неонигилизмом. У людей, видящих несовпадение декларируемого с получаемым, росло недоверие ко всем властным структурам. Так происходил перенос этого недоверия и на структуры общественные, подсознательно ассоциируемые с властью. Так задето этим крылом оказалось и домовое управление: какая-никакая, но власть. А значит— решит сама, без нас, какой смысл что-то менять, куда-то идти за что-то биться и бороться?

Ну а если заглядывать совсем глубоко, как это делает обычно Жиляев, все становится еще прозрачнее и яснее. В советские времена часть личностных функций делегировалась населением государству, которое взамен совершало некие действия, которые должны были сделать жизнь граждан комфортнее. И люди, повинуясь этим паритетным отношениям, жили с надеждой и верой в то, что эти обязательства по улучшению жизни будут исполнены. Но со временем оказалось, что та структура обязанностей, которыми было наделено общество, перестала соответствовать набору благ, который люди получали прежде. И люди как бы освободили себя от исполнения своих обязанностей. Возобладала позиция долженствования: нам— должны.

— Согласен с коллегой, — замечает Владимир Ковалев. — Посмотрите, например, какие прекрасные детские площадки открываются во многих дворах. Да о таких раньше мечтать было невозможно. И люди на самом деле очень довольны. Но при этом в благодарностях властях не рассыпаются. Или даже ворчат: не так благоустроили, того не хватает, этого. Нам — должны! А то, что раньше в иных дворах и захудалых качелей не было, не говоря об озеленении и цветочных клумбах как бы забывается. На мой взгляд, демонстративное выказывание равнодушия к тем же собраниям и общественным заботам о собственных домах — это не равнодушие вовсе, а почти бессознательное дистанцирование от любых попыток вызвать личное встречное движение к потугам общества, выход из того круга общественных забот, которые прежде были нормой.

О еще одной причине неактивности людей говорил «Вечерней Москве» и известный архитектор Андрей Боков. По его мнению, прежде мир был целостным, а сейчас мы живем разделенно, и большая наша беда — разрушение института соседства, которое произошло еще при советской власти.

— А ведь соседство— это именно тот институт, который, вслед за семьей, был и должен быть основой общества, причем в городе — особенно, — убежден Андрей Владимирович. — За ним уже идут муниципалитеты, управления и так далее. Все это— та часть социальной жизни и активности, которая в нашей стране просто отсутствует…

Да, печально, но факт: сегодня с соседями общаются немногие. Ушли в прошлое привычки ходить друг к другу за солью и на чай. Безусловно, огромное количество приезжих и арендаторов квартир изменили саму структуру института соседства: зачем заводить знакомства, если вскоре, возможно, тут поселятся новые люди? Однако самобытность Москвы все равно крепится костяком постоянных жителей. Именно на них и их неравнодушие и должна делаться ставка.

— Многие возмущаются тем, что приезжие пытаются жить по своим законам, не соблюдают правил. Знаю практически трагический случай, когда семья «частных предпринимателей», жарящих по ночам на продажу чебуреки на малогабаритной кухне съемной квартиры превратила в ад жизнь всех других жителей: смрад от пережженного масла распространялся по подъезду и мешал людям и спать, и дышать, — рассказывает Владимир Ковалев. — Но что вы думаете? Никто из жителей не жаловался в полицию, не пытался каким-то образом воздействовать на хозяев квартиры, пустивших к себе неблагонадежных жильцов. Люди просто погибали от чудовищной вони, но ждали, когда этот вопрос решат за них другие! А на коллективное собрание председатель ТСЖ никого собрать не мог— по уже известным причинам…

Какие же выводы можно сделать из сказанного? Простые. Если не ощутить себя не просто хозяином своей квартиры, а человеком, от решения которого зависит будущее дома, его благоденствие, безопасность, красота и уют — нечего ждать перемен. Жильцы нашего дома, например, в этом году поддержали инициативу наиболее активных из нас, и в итоге двор все лето цвел как никогда. А всего-то — захотели люди красоты. Вот и сделали ее сами, своими усилиями: привезли рассаду, тенелюбивые растения с дач, и «заиграл» наш утопающий в тени двор совершенно иначе.

Да, козырь москвичей — только активность. И выход из своей «скорлупки». Активности же власти, кстати, не боятся.

— Меня поражает, что люди молчат, когда им что-то не нравится. Почему не верят в перемены? Я всем говорю: не молчите! Говорите, что не так, все же можно исправить,— возмущался и, в общем, горевал недавно в разговоре со мной глава Муниципального округа «Арбат» Евгений Бабенко.

Скажу к слову: ни одна просьба, направленная Евгению Петровичу от имени правления и жильцов нашего дома, без ответа не осталась. Какие-то вопросы решались быстрее, какие-то — медленнее, но решались всегда. Поэтому просто— не будьте равнодушными. Имеет значение каждый голос. А культуру споров можно воспитать. Главное — хотеть жить иначе, лучше, по-человечески.

КСТАТИ

Правительство РФ в начале августа внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, который закрепляет понятие «жилой комплекс» и регламентирует управление имуществом ЖК. Документ обязывает оформлять на ЖК документацию по планировке территории, которая должна размещаться на официальном сайте муниципального образования. В случае принятия законопроекта решения и протоколы общего собрания собственников необходимо будет размещать в Государственной информационной системе коммунального хозяйства (ГИМ ЖКХ), причем обязанность по опубликованию возлагается на инициатора собрания. Помимо этого, собственники жилья и земельных участков ЖК должны будут выбрать один из трех возможных способов управления: непосредственное управление, управление товариществом собственников недвижимости или управляющей компанией.

ЦИТАТА

«Если люди полагают, что лучшие соседи это те, кто с тобой не разговаривает, то в трудную минуту им будет почти некого позвать на помощь»- Элис Хоффман, писательница (из книги «Что было, что будет»).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Маховская, психолог:

— На мой взгляд, люди не ходят на собрания, потому что боятся ответственности и наказаний, что почти одно и то же в представлении многих. Пойдешь и нарвешься на поручения, сборы денег на благоустройство, например. Или окажется, что нужно будет идти на субботник, мести, копать, косить... У некоторых аллергия на собрания еще с советских времен.

Самостоятельно ремонты дома давно уже не делают, нанимают. Произошло отчуждение физического труда, который часто ассоциируется с низким социальным статусом. Жильцы жалуются на то, что в столичных домах много приезжих, непонятных людей. Кажется, что унизительно на виду у всех ковыряться в земле, возиться с краской. Еще одна причина— социофобия, избегание личных контактов с жителями подъезда. Сейчас редко знакомятся с соседями, хорошо если здороваются в лифте! Думаю, круг причин отказа от общественных забот имеет и чисто мещанский характер: моя хата с краю, своих забот полон рот. А молодежь вообще к такому не приучена: не вовлекалась, не привлекалась к коллективным работам, выросла в эпоху индивидуализма. А тем, кто снимает жилье, не хочется легализоваться: они тут временно.

Но, по счастью, есть любители возиться в земле, украшать подъезд, следить за чистотой. Им мы обязаны красивыми клумбами, редкими растениями, плодовыми деревьями. Члены кооперативов, думаю, быстрее знакомятся и с радостью выходят чистить свой двор от снега, украшать свой подъезд, если в нем есть место для цветов, картин, удобных кресел и детского уголка.

А еще плохую услугу оказала и пандемия, усилив отчуждение. Два года мы собирались онлайн! Но общаться нужно, чтобы не потерять навыки очного взаимодействия. Они нам нужны не только во дворе.