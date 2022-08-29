Познавательный праздник в Донском районе завершился спортивными состязаниями

Юные москвичи Алексей Корнев (справа) и Максим Пономарев играют в шахматы на празднике / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

28 августа в Донском районе на Загородном шоссе, на площадке у живописного пруда Бекет, прошло мероприятие «Знатоки района».

На спортивной площадке оживленно, ребята играют в футбол. За пультом диджей ставит модные танцевальные треки, у пресс-вола девушки делают яркие фото на память. Все производится максимально быстро: вспышка — и готовое фото буквально через минуту отдается заказчику.

В другом конце поля стоит шахматная доска с большими черно-белыми фигурами. Здесь идет оживленная партия. Четверо малышей под руководством наставника двигают фигуры. Лидируют белые. Москвичка Анна Корнева, мама одного из участников шахматного сражения, снимает турнир на смартфон, пока мальчик старательно двигает фигуру ферзя.

— Мы с сыном часто ходим на праздники, посвященные нашему району. Это всегда весело. Много игр на свежем воздухе и викторины, — рассказала Анна Корнева.

Тем временем ведущие пригласили всех присутствующих на интеллектуальную викторину. Первое задание сложное. Жители отгадывали, какие в районе есть здания, построенные в стиле конструктивизма. Второе — полегче. На вопрос о том, какие станции МЦК находятся в районе, отвечают с легкостью: это «Крымская» и «Верхние Котлы». Ответ озвучивают хором.

Затем наступает очередь музыкальной разминки. Звучат мелодии из мультфильма «Фиксики». Малыши старательно изображают телевизор или холодильник в танце.

Завершает вечер спортивное мероприятие — перетягивание каната! Ребята разделились на две команды. Смех смехом, но свои позиции никто сдавать не хотел. Победила дружба! — Я волонтер на этом празднике — и ведущая, и тренер.

— Мне нравится общаться с людьми, помогать — ведь я учусь на психолога, — рассказала стипендиат правительства Москвы Самира Саражетдинова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Кабанова, глава муниципального округа Донской:

— Сегодня мы проводим мероприятие «Знатоки района». Такой праздник мы организуем не в первый раз. Он пользуется огромной популярностью среди наших жителей. Они узнают много новых и интересных фактов о районе, в котором живут. Подобные праздники мы стараемся проводить как можно чаще, чтобы москвичи проверили свои знания об истории и достопримечательностях Донского района. Но главное, что такие встречи дают заряд хорошего настроения.