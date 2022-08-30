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Свыше 250 столичных подростков–участников проекта «PROгероев» продемонстрировали навыки оказания первой помощи и спасения людей

Павел Гриднев
Общество
Свыше 250 столичных подростков–участников проекта «PROгероев» продемонстрировали навыки оказания первой помощи и спасения людей
Фото: Центр занятости «Моя карьера»

Масштабными соревнованиями на учебном полигоне для тренировки пожарных и спасателей в подмосковных Апаринках завершился профориентационный проект для подростков «PROгероев», организованный специализированным центром занятости «Моя карьера». Под руководством опытных инструкторов 250 юношей и девушек продемонстрировали полученные профессиональные навыки.

— Дорогие ребята, сегодня очень важный день — мы завершаем четвертый сезон «PROгероев». Наши коллеги из Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы предоставили для вас эту уникальную площадку. Проведите время с пользой. У вас есть замечательная возможность попробовать свои силы на полигоне, где тренируются настоящие профессионалы своего дела – пожарные и спасатели. Уверена, что каждый из участников сможет проявить себя и стать победителем! — обратилась к юным героям Ирина Швец, директор центра занятости «Моя карьера».

Ребятам также пожелали успехов Александр Димитраш, заместитель начальника Управления подготовки Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, и Мария Воробьёва, педагог объединения «Школа традиционного ушу «Лунфэн».

После общего сбора юноши и девушки приступили к состязаниям на шести тематических площадках. Программа была построена таким образом, что каждый подросток мог почувствовать себя в роли настоящего героя — попробовать силы в скалолазании и тушении открытого огня, надевать на скорость боевую одежду пожарного, подавать воду из мотопомпы. Участники также продемонстрировали навыки оказании первой помощи в случаях, когда пострадавшему необходима сердечно-легочная реанимация и остановка кровотечения. Одним из самых сложных заданий было извлечение пострадавшего из узкого пространства. Все участники получили сертификаты об успешном прохождении проекта.

Свыше 250 столичных подростков–участников проекта «PROгероев» продемонстрировали навыки оказания первой помощи и спасения людей Фото: Центр занятости «Моя карьера»

— Второй раз участвую в «PROГероях». Как и в прошлый раз, все было весело, познавательно и интересно! Особенно мне запомнились тренинги и экскурсии в столичной службе спасения. Здесь на полигоне попробовал себя в скалолазании и соревнованиях по надеванию пожарной формы, — рассказал 16-летний участник направления «Спасатель» Андрей.

16-летний Григорий решил поступать в колледж им. В.М. Максимчука на специальность «Пожарный»:

— Проект помог мне окончательно убедиться в том, что я сделал правильный выбор. Хочу быть пожарным, чтобы предотвращать трагедии и спасать жизни людей. Не могу сказать, что мне будет не страшно перед лицом реальной опасности и угрозы моей жизни, но приложу все усилия, чтобы правильно использовать знания и навыки, которые получил здесь и получу во время учебы.

В течение двух месяцев 500 ребят в возрасте от 14 до 17 лет знакомились с героическими профессиями по направлениям «Спасатель», «Автоспорт» и «Авиация», учились планировать свое время, заботиться о здоровье, ставить цели и добиваться их достижения. Юные москвичи посетили с экскурсиями аварийно-спасательные отряды и станции, профильные колледжи, участвовали в тренингах по развитию личностных компетенций, коммуникабельности и умению работать в команде.

— Больше всего мне запомнился полет на авиасимуляторах. Думала, что будет сложно и неинтересно, а когда села за штурвал, охватил азарт. Нас также познакомили с устройством самолета и его деталей. Не думала, что когда-нибудь буду учиться у настоящих пилотов! — поделилась впечатлениями от направления «Авиация» 15-летняя Екатерина.

— Мне очень понравилось заниматься с собаками-спасателями! Нам показали, как они ищут людей и занимаются спасением на воде. Надеюсь, в следующем году на проекте будет еще больше интересных активностей! — рассказал 15-летний Михаил, который проходил обучение на «Спасателя».

Наставниками «PROгероев» были 100 студентов Московского государственного психолого-педагогического университета, прошедших специализированную подготовку. Специалисты вуза обеспечивали экспертное и методическое сопровождение. Партнерами проекта выступили Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Москвы, Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука, Колледж автомобильного транспорта № 9, Спортивно-технический клуб «Хочу кататься!», Летный клуб «Авиатор».

Свыше 250 столичных подростков–участников проекта «PROгероев» продемонстрировали навыки оказания первой помощи и спасения людей Фото: Центр занятости «Моя карьера»
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