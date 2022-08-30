Свыше 250 столичных подростков–участников проекта «PROгероев» продемонстрировали навыки оказания первой помощи и спасения людей

Фото: Центр занятости «Моя карьера»

Масштабными соревнованиями на учебном полигоне для тренировки пожарных и спасателей в подмосковных Апаринках завершился профориентационный проект для подростков «PROгероев», организованный специализированным центром занятости «Моя карьера». Под руководством опытных инструкторов 250 юношей и девушек продемонстрировали полученные профессиональные навыки.

— Дорогие ребята, сегодня очень важный день — мы завершаем четвертый сезон «PROгероев». Наши коллеги из Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы предоставили для вас эту уникальную площадку. Проведите время с пользой. У вас есть замечательная возможность попробовать свои силы на полигоне, где тренируются настоящие профессионалы своего дела – пожарные и спасатели. Уверена, что каждый из участников сможет проявить себя и стать победителем! — обратилась к юным героям Ирина Швец, директор центра занятости «Моя карьера».

Ребятам также пожелали успехов Александр Димитраш, заместитель начальника Управления подготовки Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, и Мария Воробьёва, педагог объединения «Школа традиционного ушу «Лунфэн».

После общего сбора юноши и девушки приступили к состязаниям на шести тематических площадках. Программа была построена таким образом, что каждый подросток мог почувствовать себя в роли настоящего героя — попробовать силы в скалолазании и тушении открытого огня, надевать на скорость боевую одежду пожарного, подавать воду из мотопомпы. Участники также продемонстрировали навыки оказании первой помощи в случаях, когда пострадавшему необходима сердечно-легочная реанимация и остановка кровотечения. Одним из самых сложных заданий было извлечение пострадавшего из узкого пространства. Все участники получили сертификаты об успешном прохождении проекта.

Фото: Центр занятости «Моя карьера»

— Второй раз участвую в «PROГероях». Как и в прошлый раз, все было весело, познавательно и интересно! Особенно мне запомнились тренинги и экскурсии в столичной службе спасения. Здесь на полигоне попробовал себя в скалолазании и соревнованиях по надеванию пожарной формы, — рассказал 16-летний участник направления «Спасатель» Андрей.

16-летний Григорий решил поступать в колледж им. В.М. Максимчука на специальность «Пожарный»:

— Проект помог мне окончательно убедиться в том, что я сделал правильный выбор. Хочу быть пожарным, чтобы предотвращать трагедии и спасать жизни людей. Не могу сказать, что мне будет не страшно перед лицом реальной опасности и угрозы моей жизни, но приложу все усилия, чтобы правильно использовать знания и навыки, которые получил здесь и получу во время учебы.

В течение двух месяцев 500 ребят в возрасте от 14 до 17 лет знакомились с героическими профессиями по направлениям «Спасатель», «Автоспорт» и «Авиация», учились планировать свое время, заботиться о здоровье, ставить цели и добиваться их достижения. Юные москвичи посетили с экскурсиями аварийно-спасательные отряды и станции, профильные колледжи, участвовали в тренингах по развитию личностных компетенций, коммуникабельности и умению работать в команде.

— Больше всего мне запомнился полет на авиасимуляторах. Думала, что будет сложно и неинтересно, а когда села за штурвал, охватил азарт. Нас также познакомили с устройством самолета и его деталей. Не думала, что когда-нибудь буду учиться у настоящих пилотов! — поделилась впечатлениями от направления «Авиация» 15-летняя Екатерина.

— Мне очень понравилось заниматься с собаками-спасателями! Нам показали, как они ищут людей и занимаются спасением на воде. Надеюсь, в следующем году на проекте будет еще больше интересных активностей! — рассказал 15-летний Михаил, который проходил обучение на «Спасателя».

Наставниками «PROгероев» были 100 студентов Московского государственного психолого-педагогического университета, прошедших специализированную подготовку. Специалисты вуза обеспечивали экспертное и методическое сопровождение. Партнерами проекта выступили Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Москвы, Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука, Колледж автомобильного транспорта № 9, Спортивно-технический клуб «Хочу кататься!», Летный клуб «Авиатор».