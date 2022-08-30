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МТС ускорила мобильный интернет в здании архитектурного памятника Москвы

Михаил Петров
Общество
МТС ускорила мобильный интернет в здании архитектурного памятника Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пассажиры и гости столичного Северного речного вокзала теперь могут общаться с родственниками и друзьями, пользоваться интернетом, не опасаясь, что их общение или просмотр видео могут быть прерваны на самом интересном месте из-за зависания смартфона или сбоев на линии. МТС установила здесь, в реконструированном здании памятника архитектуры Москвы, базовую indoor-станцию для обеспечения мобильной связью и интернетом всех, кто посещает это популярное историческое место столицы.

В трехэтажном здании Северного речного вокзала установлены базовая станция и распределительная антенная сеть, охватывающая все помещения вокзала. Связью обеспечены как открытые зоны для пассажиров — исторический ресторан «Волга-Волга» с аутентичной кухней советского периода, творческая зона Музея транспорта Москвы, так и все этажи и помещения для персонала.

Новое оборудование позволило значительно увеличить скорость передачи данных, повысить непрерывность и стабильность мобильной связи. Сейчас пассажиры, посетители экспозиций музея, отдыхающие и сотрудники вокзала могут комфортно пользоваться мобильными приложениями, поисковыми и видеосервисами и социальными сетями, а также более оперативно решать рабочие вопросы. Средняя скорость интернета в здании вокзала выросла до 60 Мбит/с, максимальная — до 150 Мбит/с. По данным компании, один абонент во время пребывания на вокзале в среднем скачивает и передает около 500 Мб данных. Этого достаточно для ведения непрерывной видеотрансляции в течение 2–2,5 часа.

Обновление мобильной связи и интернета на Северном речном вокзале провели, полностью сохраняя исторический облик здания. Все установленное телеком-оборудование скрыто от глаз посетителей и не нарушает внешний вид памятника архитектуры.

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