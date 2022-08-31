В сентябре в центре занятости «Моя работа» расскажут о продвижении своего дела и правильном распоряжении финансами

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В сентябре столичный центр занятости «Моя работа» проведет четыре эксклюзивных мероприятия по развитию бизнес–компетенций для начинающих предпринимателей.

Занятия пройдут во флагманском центре занятости на улице Шаболовка, дом 48 и в дистанционном формате. Приглашенные эксперты и коучи расскажут, как создать онлайн-школу, правильно распоряжаться финансами, продвигать свои товары и услуги без бюджета или с минимальными вложениями, а также и как бьюти-мастерам стать самозанятыми.

— Альтернативные формы занятости — тренд последних нескольких лет. С ростом интереса горожан к работе в статусе самозанятого, а также другим видам предпринимательства, увеличивается спрос на тренинги и вебинары Центра занятости населения «Моя работа». С начала 2022 года уже более 11 тысяч человек посетили наши мероприятия по открытию собственного дела. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди образовательных продуктов центра «Моя работа» — как ежедневная серия бизнес-встреч, состоящая из 20 тренингов, посвящённых основам предпринимательства, так и эксклюзивные тематические вебинары и мастер-классы с участием бизнесменов и коучей.

В сентябре мы проведём четыре такие тематические встречи. Для тех, кто хочет выпустить свой инфопродукт, 13 сентября на площадке флагманского центра «Моя работа» на улице Шаболовка пройдёт тренинг «Секретные ингредиенты запуска онлайн-школы с нуля». На мероприятии эксперт расскажет о типах онлайн-школ, минимальных требованиях для запуска бизнеса в образовательной сфере и необходимых инвестициях, — рассказала заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа» Анна Петухова.

Она также отметила, что 15 сентября вместе с экспертами сервиса «Мои самозанятые» горожане научатся контролировать и преумножать свои доходы на тренинге «Финансовая грамотность для самозанятых: как управлять своими доходами». Для тех, кто только планирует открыть свое дело, 26 сентября центр «Моя работа» проведет мастер-класс «Безбюджетное продвижение самозанятых в социальных сетях». В контексте предпринимательства участники изучат актуальную ситуацию на рынке труда, рассмотрят основные инструменты и каналы привлечения аудитории.

Еще одно эксклюзивное тематическое мероприятие — вебинар о самозанятости для бьюти-мастеров, который состоится 29 сентября. Все, кто интересуется индустрией красоты и хочет открыть свое дело в этой сфере, получат ответы на вопросы: «Может ли самозанятый работать в салоне красоты?», «Как арендовать помещение под салон?», «Какие услуги можно монетизировать?», «Как, когда и какие налоги должен платить самозанятый бьюти-мастер?» Вебинар проходит в рамках совместного проекта «Я самозанятый 2.0» столичного центра занятости «Моя работа» и «Малого бизнеса Москвы».

— Помимо этого, мы будем рады видеть начинающих предпринимателей на ежедневных мероприятиях центра «Моя работа»: тренингах «Гранты: от заявки до получения», «Узнай, какой ты предприниматель», «Бизнес-идея: как найти и выбрать?». А также на групповых консультациях по организации собственного дела, деловых и бизнес-играх, таких как «Начни свой бизнес» и «Бизнес тренинг реальности», вебинаре «Зарабатывай на маркетплейсах», мастер-классе «Как составить коммерческое предложение, которое продаёт» и семинаре "Как стать самозанятым? Инструкция к применению", — добавила спикер.

В апреле этого года москвичка Ольга Буравенская начала самостоятельно искать работу. Сначала она рассматривала варианты трудоустройства по найму. Однако, когда в центре «Моя работа» ей рассказали о возможностях открыть собственное дело, женщина решила изменить карьерные планы.

— Я обратилась во флагманский центр «Моя работа» на улице Шаболовке, чтобы подробнее узнать о возможности вести свой бизнес в столице. Мне очень помогла консультант Екатерина Романова. Решила внедрить в свою работу специальный налоговый режим – автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) – узнать все тонкости и особенности.

В центре «Моя работа» на улице Щепкина посетила еще один тренинг по продвижению своего дела. Полученные знания и помощь консультанта мне очень помогли – на этой неделе получила окончательное подтверждение из налоговой службы о переходе на АУСН. Зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, веду свой бизнес на маркетплейсе Wildberries и уже получила первую поставку товаров. Не планирую останавливаться на достигнутом, ведь у меня еще столько бизнес-идей. Надеюсь реализовать их при поддержке центра «Моя работа, — рассказала Ольга Буравенская.