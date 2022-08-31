Свой дизайн, наша «Тройка»: проездные с российским чипом теперь продаются на стойках «Живое общение»

Сотрудники стойки «Живое общение» в метро Илья Елизаров и Наталья Скробина / Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

31 августа в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявили, что пассажиры метрополитена теперь могут приобрести карту «Тройка» с российским чипом на стойках «Живое общение».

Проездные карты с отечественным чипом легко узнать по символу V. Столичное предприятие уже дополняет «Тройки» своими программными образцами. Теперь пассажирам доступен новый функционал — на стойках «Живое общение» можно выбрать свой дизайн карты. Кроме того, такую оригинальную карту можно получить в подарок при покупке билета «Единый» на 365 дней в приложении «Метро Москвы».

— Для этого нужно заказать «Тройку» на сайте интернет-магазина сувенирной продукции метрополитена shop.mosmetro.ru или оформить ее в приложении «Метро Москвы», — сообщили подробности в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. — Стоимость персонализированной карты составляет 200 рублей, а срок изготовления — не более 15 рабочих дней.

Чтобы перенести средства со старой карты на новую, нужно воспользоваться личным кабинетом приложения «Метро Москвы». Яркий дизайн «Троек» выпускают и к различным городским событиям: запуску новых станций метро, годовщинам предприятий, к таким праздникам, как День города или Новый год. Сегодня в продаже есть «Тройки», посвященные отечественному хоккею, живописным полотнам различных художников, популярным кинолентам и мультфильмам.

Если вы вдруг не успели приобрести необычную карту, теперь ее можно напечатать, сделать именной или выбрать оригинальный дизайн карты в качестве подарка родственникам, друзьям, на семейное торжество или другое событие.

В следующем году «Тройка» отметит свой первый юбилей. Транспортная карта для оплаты проезда вошла в жизнь москвичей еще в 2013 году. Ее удобство быстро оценили пассажиры, ведь «Тройка» объединила билеты на все виды городского общественного транспорта. Продажи этих транспортных карт исчисляются миллионами экземпляров.

Сегодня «Тройка» поддерживает самое большое количество способов оплаты проезда. А еще она выпускается в виде брелоков, колец, вкладышей, наклеек, браслетов и жетонов. Благодаря появлению «Тройки» и других способов оплаты проезда очереди в кассы метро с 2010 года снизились на 92 процента, а выпуск бумажных билетов сократился в шесть раз. «Тройками» можно расплачиваться и в других российских городах.

ЦИФРА

19 миллионов экземпляров «Троек» планируется выпустить с отечественным чипом к 2027 году.

КСТАТИ

За 1 800 000 рублей продавала москвичка Ирина Махрова «Тройку» с цифрой 10 000 000, которая символизировала количество выпущенных карт. Однако горожанка сняла ее с торгов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Единая билетная система сейчас действует в 14 регионах и городах РФ. До конца года планируют увеличить число регионов, где можно будет оплатить проезд «Тройкой».