Подкормка водоплавающих птиц — за и против

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Это происходит каждый год — находят возле городских водоемов мертвых лебедей, а иногда и уток. Местные жители думают, что их отравили, но вскрытие показывает воспаление кишечника из-за забродивших хлеба, плова, макарон и других отходов со стола. Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы категорически не рекомендуют проводить подкормку водоплавающих в летний период, да еще и хлебом. Но устоять перед желанием «покормить уточек» трудно. Что же делать? Рекомендации экспертов в нашем материале.

С пернатыми связаны разные предания, например, исторически считалось, что грешникам полезно их кормить, а сейчас в моду вошла фраза «плюсик к карме» за кормление птиц. Но о том, что «плюсик» может обернуться гибелью птиц, не все задумываются.

Осуждать никого не смею, потому что мне хорошо знакомо это желание всех накормить. Но я могу себе это позволить без вреда для животных, потому что живу за городом. Орехи и семечки в кормушке для певчих птиц и дятлов, кусочки нежирного мяса для ежей, ягоды для летяг — они много лет живут возле дома, по ночам хорошо видно, как зверьки парят с дерева на дерево. К сожалению, три дня назад одна юная летяга погибла у меня на руках — возможно, ее ослабила феноменальная засуха, но остальные так и летают во дворе. Конечно, я расстроилась из-за гибели хорошенького зверька с огромными глазами и пушистым хвостом, но это потому, что я стала свидетелем этой ситуации, а сколького мы не видим? Сколько птиц и зверей гибнет незаметно для нас?

Сойки — те вообще не спрашивают, хочу ли я их кормить. Они просто воруют еду из мисок у домашних животных, да еще и научились мяукать по-кошачьи, чтобы отпугивать кошек, а также привлекать мое внимание. Сойки — очень красивые и умные птицы, пересмешники (копируют разные звуки — от жужжания пилы до детского плача), люблю за ними наблюдать. Каждый год они выводят птенцов во дворе и делают запасы желудей в цветнике. Иногда эти желуди прорастают, и я думаю, куда пересадить дубы.

Крякв и камышниц в озере не кормлю, они сами прекрасно добывают себе пищу. Причем они абсолютно дикие, не подплывают к людям, что очень хорошо, — возле берега на них могут напасть собаки.

Когда из охотничьего хозяйства сбежали ручные молодые утки и начали клянчить еду, я угощала их кусочками моркови, свеклы, тыквы, листьями салата.

В городе с пищей у птиц может быть туговато, поэтому пернатые начинают активно выпрашивать еду. Причем если у меня возле дома живут только несколько пар водоплавающих, то в городе водоемы ими буквально кишат. Конкуренция за пищу идет нешуточная. Огари и кряквы повсюду — моя подруга в центре Москвы удивилась на той неделе, когда пришла домой и обнаружила утку на столе. Живую, разумеется.

Я попросила поделиться своим многолетним опытом работы с пернатыми известного орнитолога, доктора биологических наук Игоря Фефелова. Игорь работает над множеством интересных проектов, знает, куда какие птицы улетают, что едят, как общаются между собой.

— В целом любых птиц, даже тех, что живут в городе и образовали урбанизированную популяцию (как, например, кряквы в Москве), лучше подкармливать не людскими объедками, а более натуральным кормом. Хотя бы уже для того, чтобы они с малолетства не привыкали к человеческой еде и тем самым не оказывались в полной зависимости от нее. К уткам это, конечно, тоже относится. У нас, к примеру, глядя на крякв, и некоторые из зимующих больших крохалей начали питаться хлебом, который кряквам кидают! Хотя крохали — рыбоядные утки (внешне они совсем не похожи на крякв, а еще у них края клюва покрыты мелкими острыми зубцами — прим. «ВМ»).

Кряквы, впрочем, всеядны, и у них очень мощное пищеварение. Это одна из причин, отчего они и способны сосуществовать с человеком.

Однако летом уток не стоит подкармливать вообще, особенно если они с утятами. Одна из причин уже упомянута выше. Утята во время роста должны питаться природными кормами и учиться их искать.

Зимой также следует использовать более натуральную подкормку, например, распаренное зерно. Хлеб кряквам точно не стоит давать: у них иные понятия о диетической пище, чем у нас, зимой водоплавающим необходимо и максимальное усвоение корма, и максимальная калорийность.

С зерновыми кормами есть один «подводный камень». И он в самом деле подводный: они быстро тонут. Если глубина водоема более 40 см — крякве уже не достать. Это надо иметь в виду.