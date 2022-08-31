Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подкормка водоплавающих птиц — за и против

Ольга Кувыкина
биолог, автор книг о дикой природе
Общество
Подкормка водоплавающих птиц — за и против
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Это происходит каждый год — находят возле городских водоемов мертвых лебедей, а иногда и уток. Местные жители думают, что их отравили, но вскрытие показывает воспаление кишечника из-за забродивших хлеба, плова, макарон и других отходов со стола. Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы категорически не рекомендуют проводить подкормку водоплавающих в летний период, да еще и хлебом. Но устоять перед желанием «покормить уточек» трудно. Что же делать? Рекомендации экспертов в нашем материале.

С пернатыми связаны разные предания, например, исторически считалось, что грешникам полезно их кормить, а сейчас в моду вошла фраза «плюсик к карме» за кормление птиц. Но о том, что «плюсик» может обернуться гибелью птиц, не все задумываются.

Осуждать никого не смею, потому что мне хорошо знакомо это желание всех накормить. Но я могу себе это позволить без вреда для животных, потому что живу за городом. Орехи и семечки в кормушке для певчих птиц и дятлов, кусочки нежирного мяса для ежей, ягоды для летяг — они много лет живут возле дома, по ночам хорошо видно, как зверьки парят с дерева на дерево. К сожалению, три дня назад одна юная летяга погибла у меня на руках — возможно, ее ослабила феноменальная засуха, но остальные так и летают во дворе. Конечно, я расстроилась из-за гибели хорошенького зверька с огромными глазами и пушистым хвостом, но это потому, что я стала свидетелем этой ситуации, а сколького мы не видим? Сколько птиц и зверей гибнет незаметно для нас?

Сойки — те вообще не спрашивают, хочу ли я их кормить. Они просто воруют еду из мисок у домашних животных, да еще и научились мяукать по-кошачьи, чтобы отпугивать кошек, а также привлекать мое внимание. Сойки — очень красивые и умные птицы, пересмешники (копируют разные звуки — от жужжания пилы до детского плача), люблю за ними наблюдать. Каждый год они выводят птенцов во дворе и делают запасы желудей в цветнике. Иногда эти желуди прорастают, и я думаю, куда пересадить дубы.

Крякв и камышниц в озере не кормлю, они сами прекрасно добывают себе пищу. Причем они абсолютно дикие, не подплывают к людям, что очень хорошо, — возле берега на них могут напасть собаки.

Когда из охотничьего хозяйства сбежали ручные молодые утки и начали клянчить еду, я угощала их кусочками моркови, свеклы, тыквы, листьями салата.

В городе с пищей у птиц может быть туговато, поэтому пернатые начинают активно выпрашивать еду. Причем если у меня возле дома живут только несколько пар водоплавающих, то в городе водоемы ими буквально кишат. Конкуренция за пищу идет нешуточная. Огари и кряквы повсюду — моя подруга в центре Москвы удивилась на той неделе, когда пришла домой и обнаружила утку на столе. Живую, разумеется.

Я попросила поделиться своим многолетним опытом работы с пернатыми известного орнитолога, доктора биологических наук Игоря Фефелова. Игорь работает над множеством интересных проектов, знает, куда какие птицы улетают, что едят, как общаются между собой.

— В целом любых птиц, даже тех, что живут в городе и образовали урбанизированную популяцию (как, например, кряквы в Москве), лучше подкармливать не людскими объедками, а более натуральным кормом. Хотя бы уже для того, чтобы они с малолетства не привыкали к человеческой еде и тем самым не оказывались в полной зависимости от нее. К уткам это, конечно, тоже относится. У нас, к примеру, глядя на крякв, и некоторые из зимующих больших крохалей начали питаться хлебом, который кряквам кидают! Хотя крохали — рыбоядные утки (внешне они совсем не похожи на крякв, а еще у них края клюва покрыты мелкими острыми зубцами — прим. «ВМ»).

Кряквы, впрочем, всеядны, и у них очень мощное пищеварение. Это одна из причин, отчего они и способны сосуществовать с человеком.

Однако летом уток не стоит подкармливать вообще, особенно если они с утятами. Одна из причин уже упомянута выше. Утята во время роста должны питаться природными кормами и учиться их искать.

Зимой также следует использовать более натуральную подкормку, например, распаренное зерно. Хлеб кряквам точно не стоит давать: у них иные понятия о диетической пище, чем у нас, зимой водоплавающим необходимо и максимальное усвоение корма, и максимальная калорийность.

С зерновыми кормами есть один «подводный камень». И он в самом деле подводный: они быстро тонут. Если глубина водоема более 40 см — крякве уже не достать. Это надо иметь в виду.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Все мнения
О проекте