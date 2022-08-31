Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Горожане насладятся спортом на свежем воздухе

Рената Лебедева
Общество
Горожане насладятся спортом на свежем воздухе
Пресс-секретарь префектуры ВАО Анна Романова на благоустраиваемой территории у Салтыковского лесопарка. Скоро здесь появятся спортивная и детская площадки / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Салтыковского лесопарка Карта всех событий

В районе Новокосино завершается благоустройство территории у Салтыковского лесопарка. Там проложили новые дорожки, сделали спортивную зону и высадили растения.

Работы по облагораживанию территорий вокруг Салтыковского лесопарка начались еще в прошлом году и считаются одними из самых масштабных в Восточном округе столицы.

Перед специалистами стояла задача не просто преобразить участок от улицы Николая Старостина до Городецкой, но и соединить пешеходным променадом сразу два соседних района — Косино-Ухтомский и Новокосино.

В прошлом году удалось полностью завершить работы на Салтыковской улице — там появилась большая игровая зона для детей, площадка с уличными тренажерами, скейт-парк. Также преобразился и пруд, который находится в Новокосинском парке — специалисты очистили его и выпустили туда несколько видов рыб. По словам главы управы района Новокосино Александра Алпатова, за год эта масштабная территория смогла превратиться в современное общественное пространство, где отдыхают жители самых разных возрастов.

— Мы проделали очень большую работу, чтобы этот объект получился масштабным и достойным. Постоянно консультировались с местными жителями, выслушивали их просьбы и пожелания. Очень важно было сделать так, чтобы у нас было несколько самых разнообразных и уникальных зон, потому что этой территории очень не хватало именного досугово-спортивного направления, — поделился глава управы.

Этим работам уделял самое пристальное внимание не только Александр Алпатов, но и префект ВАО Николай Алешин, который неоднократно инспектировал ход работ. По словам главы управы, важно было проконтролировать ход благоустройства, чтобы все получилось именно таким, как в согласованным проекте, и отвечало всем требованиям безопасности. Более того, большинство детских площадок в рамках благоустройства этой территории были изготовлены из экологических материалов.

— Еще одной проблемой стало то, что вокруг благоустраиваемой территории очень много жилых домов, а тропиночно-пешеходной сети и достойного освещения здесь не было. Поэтому жителям было некомфортно. Но сейчас, когда практически все закончено, они довольны, — добавила пресс-секретарь префекта ВАО Анна Романова.

Также в этом году специалисты завершили работы около двух корпусов школы № 2127 — там создали огромный спортивный кластер с футбольным полем, площадкой для игры в теннис, воркаут-зону с тренажерами. А для тех, кто любит посидеть в тишине, установили комфортные лавочки. Рядом также расположен районный центр госуслуг, поэтому сейчас там доделывают комфортную зону ожидания для посетителей.

Вскоре здесь установят шахматные и теннисные столы, а также сделают игровую зону для детей.

— Два района мы соединили пешеходной дорожкой. Сейчас завершаем благоустройство площадки для выгула собак, которая сделана по всем стандартам. Также учли просьбы местных жителей и обустроили парковочные зоны, — добавила Анна Романова.

Другая сложность в работе над благоустройством территории у Салтыковского лесопарка заключалась в том, что она граничит с Подмосковьем. Для того чтобы создать зону, удобную и для москвичей, и для жителей Балашихи, требовалось немало межведомственных согласований.

— Также важным моментом было сохранение лесного массива. С этой задачей мы справились и в ближайшее время планируем высадить еще 67 деревьев, 123 кустарника и разбить 138 квадратных метров цветников, — отмечают в префектуре ВАО.

Кстати, скоро на благоустроенной территории начнутся тренировки в рамках проекта «Московское долголетие».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Алешин, префект Восточного округа:

— Площадь этой территории составляет 8,6 га. Нам было важно создать современную инфраструктуру для отдыха жителей и сделать комфортные зоны у социальных объектов сразу нескольких районов. Объект пользовался большой популярностью у жителей округа и тех, кто живет в Балашихе.

Это один из самых знаковых объектов за последние несколько лет, поэтому к нему мы подходили основательно. Все эти изменения помогли создать комфортный и благоустроенный микрорайон.

Благоустройство Район Новокосино Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прошло время угождать

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте