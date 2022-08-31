Горожане насладятся спортом на свежем воздухе

Пресс-секретарь префектуры ВАО Анна Романова на благоустраиваемой территории у Салтыковского лесопарка. Скоро здесь появятся спортивная и детская площадки / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Салтыковского лесопарка Карта всех событий

В районе Новокосино завершается благоустройство территории у Салтыковского лесопарка. Там проложили новые дорожки, сделали спортивную зону и высадили растения.

Работы по облагораживанию территорий вокруг Салтыковского лесопарка начались еще в прошлом году и считаются одними из самых масштабных в Восточном округе столицы.

Перед специалистами стояла задача не просто преобразить участок от улицы Николая Старостина до Городецкой, но и соединить пешеходным променадом сразу два соседних района — Косино-Ухтомский и Новокосино.

В прошлом году удалось полностью завершить работы на Салтыковской улице — там появилась большая игровая зона для детей, площадка с уличными тренажерами, скейт-парк. Также преобразился и пруд, который находится в Новокосинском парке — специалисты очистили его и выпустили туда несколько видов рыб. По словам главы управы района Новокосино Александра Алпатова, за год эта масштабная территория смогла превратиться в современное общественное пространство, где отдыхают жители самых разных возрастов.

— Мы проделали очень большую работу, чтобы этот объект получился масштабным и достойным. Постоянно консультировались с местными жителями, выслушивали их просьбы и пожелания. Очень важно было сделать так, чтобы у нас было несколько самых разнообразных и уникальных зон, потому что этой территории очень не хватало именного досугово-спортивного направления, — поделился глава управы.

Этим работам уделял самое пристальное внимание не только Александр Алпатов, но и префект ВАО Николай Алешин, который неоднократно инспектировал ход работ. По словам главы управы, важно было проконтролировать ход благоустройства, чтобы все получилось именно таким, как в согласованным проекте, и отвечало всем требованиям безопасности. Более того, большинство детских площадок в рамках благоустройства этой территории были изготовлены из экологических материалов.

— Еще одной проблемой стало то, что вокруг благоустраиваемой территории очень много жилых домов, а тропиночно-пешеходной сети и достойного освещения здесь не было. Поэтому жителям было некомфортно. Но сейчас, когда практически все закончено, они довольны, — добавила пресс-секретарь префекта ВАО Анна Романова.

Также в этом году специалисты завершили работы около двух корпусов школы № 2127 — там создали огромный спортивный кластер с футбольным полем, площадкой для игры в теннис, воркаут-зону с тренажерами. А для тех, кто любит посидеть в тишине, установили комфортные лавочки. Рядом также расположен районный центр госуслуг, поэтому сейчас там доделывают комфортную зону ожидания для посетителей.

Вскоре здесь установят шахматные и теннисные столы, а также сделают игровую зону для детей.

— Два района мы соединили пешеходной дорожкой. Сейчас завершаем благоустройство площадки для выгула собак, которая сделана по всем стандартам. Также учли просьбы местных жителей и обустроили парковочные зоны, — добавила Анна Романова.

Другая сложность в работе над благоустройством территории у Салтыковского лесопарка заключалась в том, что она граничит с Подмосковьем. Для того чтобы создать зону, удобную и для москвичей, и для жителей Балашихи, требовалось немало межведомственных согласований.

— Также важным моментом было сохранение лесного массива. С этой задачей мы справились и в ближайшее время планируем высадить еще 67 деревьев, 123 кустарника и разбить 138 квадратных метров цветников, — отмечают в префектуре ВАО.

Кстати, скоро на благоустроенной территории начнутся тренировки в рамках проекта «Московское долголетие».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Алешин, префект Восточного округа:

— Площадь этой территории составляет 8,6 га. Нам было важно создать современную инфраструктуру для отдыха жителей и сделать комфортные зоны у социальных объектов сразу нескольких районов. Объект пользовался большой популярностью у жителей округа и тех, кто живет в Балашихе.

Это один из самых знаковых объектов за последние несколько лет, поэтому к нему мы подходили основательно. Все эти изменения помогли создать комфортный и благоустроенный микрорайон.