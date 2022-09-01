«Союз закрепляют высшие силы»: названы самые удачные для свадьбы дни в сентябре

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жизнь — это череда событий, но одни из них не имеют особого значения и забываются уже через пять минут, а другие — формируют нашу судьбу и оказывают на нас влияние на протяжении всей жизни. Свадьба как раз из числа судьбоносных событий, поэтому мелочей в ней не бывает. И чтобы она оказалась успешной, день ее проведения нужно выбирать как можно более тщательно. Потому что в сентябре далеко не каждая дата подойдет для этой церемонии. Разумно ли выбирать сентябрь для проведения свадьбы и какие дни для бракосочетания считаются самыми удачными, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта.

Сентябрь, по словам ясновидящей, — один из наиболее подходящих для этого месяцев года. Многие чувствуют это интуитивно, ведь недаром в ЗАГСах это один из самых загруженных месяцев года, особенно популярный у молодых пар. Однако сентябрьская свадьба — прекрасный выбор и для тех, кто длительное время не мог отыскать подходящую для себя половинку. Брак, заключенный в сентябре, чаще прочих оказывается доверительным, а потому — крепким и долгим.

— Интуиция влюбленных не подводит: сентябрьские свадьбы становятся предвестниками спокойной стабильной жизни, наполненной достатком и успехом, и все самые важные жизненные планы реализуются. Дополняют это мнение и народные приметы. Например, если в день росписи погода оказывается дождливой — это замечательно, потому что финансовая стабильность поженившимся в такой день парам обеспечена, — рассказала Кажетта.

Она также заметила, что у всех примет и интуитивных прозрений есть ясное астрологическое обоснование. Для брака важна совместимость партнеров, поэтому зодиакальные знаки будущих жениха и невесты играют большую роль. Большую, но не решающую: день бракосочетания располагается в рамках определенного знака, и именно этот знак создает энергетическую насыщенность и фон этого события. Преимущественная часть сентября подпадает под знак Девы. А Дева — это земная стихия, которая создает надежную основу и стабильность, просчитанную успешность и финансовое благополучие. Выпадает из-под этого знака только несколько последних дней месяца: им покровительствуют Весы. Но и они к молодоженам на редкость благодушны и обещают легкие и комфортные отношения в будущей семье.

Если пара решила воспользоваться настолько благоприятным для брака месяцем, осталось только правильно выбрать день. Народные приметы особенно выделяют для этого пять удачных дней:

1, 9, 16, 18 и 28 сентября.

Астрологи, помимо примет, рекомендуют прежде всего обращать внимание на дни лунного календаря:

благоприятствуют сентябрьским бракам 10-й, 11-й, 17-й, 21-й, а также 26-й и 27-й лунные дни;

Не рекомендуется проводить свадебную церемонию в 5-й, 9-й, 13-й, 14-й и 19-й дни лунного цикла.

Классический церковный календарь утверждает, что самые лучшие дни для сентябрьской свадьбы — это 5-е, 12-е и 19-е числа.

Две даты советует обходить церковь:

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

— Рождество Пресвятой Богородицы; 27 сентября — Воздвижение Креста Господня.

Церковное венчание — ритуал намного более серьезный, чем даже официальный брак, потому что такой брак, как подлинный союз двух душ, закрепляют высшие силы.