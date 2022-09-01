Что изменится в жизни россиян с 1 сентября: какие законодательные поправки вступают в силу

Учитель начальных классов школы № 1520 Манана Захаренкова / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

С 1 сентября вступают в силу законы, касающиеся образовательного процесса, защиты персональных данных и донорства.

Работа школ

С 1 сентября появится четкий перечень документов, которые должна предоставлять школа. Остальные бумаги преподаватели смогут больше не заполнять.

— Учителей освободят от заполнения лишних документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать больше времени обучению наших детей, а не тратили его на бумажную волокиту, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В перечень вошли пять документов: характеристика на школьника, журнал учета успеваемости, план воспитательной работы, программа по предмету либо курсу и журнал внеурочной деятельности.

С началом учебного года школы ждут и другие нововведения. Так, каждая учебная неделя, в том числе и первая, будут начинаться с поднятия флага Российской Федерации и исполнения Государственного гимна.

Историю России начнут преподавать с первого класса, правда, в рамках других предметов, в частности — «Окружающего мира».

Защита личных данных

С 1 сентября гражданам больше не смогут отказать в тех или иных услугах, если они не хотят делиться персональными данными. Конечно, если закон требует, то поделиться придется. Кроме того, с начала осени будет запрещена обработка биометрических данных несовершеннолетних.

— Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера, адреса электронной почты и другие личные сведения — даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является обязательным. Прежде всего это касается онлайн-магазинов, — отметил Вячеслав Володин, подчеркнув, что сегодня покупателю, который не желает оставлять данные, могут отказать в покупке.

Со вступлением закона в силу отказ в заключении или исполнении договора с потребителем из-за его нежелания предоставить персональные данные повлечет штраф до 50 тысяч рублей.

Реестр доноров

В РФ появится единый реестр доноров костного мозга. Добровольцам, которые согласились на трансплантацию, будут положены медобследование, лечение и реабилитация.

До этого клиникам приходилось обращаться к многочисленным регистрам по всей стране.