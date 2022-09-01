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Новые объекты образования по современным стандартам

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Новые объекты образования по современным стандартам
Фото: Департамент строительства города Москвы

В этом году в школы Москвы пойдет рекордное количество первоклассников. За школьные парты впервые сядут 119 тысяч юных москвичей. Первых учеников примут 28 новых учебных заведений, в том числе 10 школ, 17 детских садов и одна школа с дошкольным отделением. Об этом заявлял мэр Москвы Сергей Собянин в августе.

Готовится принять своих первых учеников новое здание школы № 158 с дошкольным отделением в районе Левобережный на улице Смольной, д. 61а.

— Буквально в прошлом году в Левобережном построили новое здание школы. В этом году рядом открывается еще одно учреждение, состоящее из садика и школы для первоклашек. Окружающая среда организована качественно, сам объект возведен по индивидуальному проекту. Так что могу поздравить детишек с новосельем! — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

В четырехэтажном здании площадью около 10 тысяч квадратных метров, которое возвели по индивидуальному проекту, создана комфортная и безопасная образовательная среда для 300 дошкольников и 250 учеников начальных классов.

Потоки учащихся пересекаться не будут: для дошкольников и школьников предусмотрены отдельные входы, также установлено ограждение с воротами и калиткой.

В состав групп дошкольных отделений входят игровые, спальни, буфеты и раздевалки. Трансформируемые перегородки позволяют увеличивать пространство для игр в течение дня. Кабинеты школьного отделения оснастили интерактивным оборудованием. На прилегающей территории обустроены амфитеатр со сценой и местами для зрителей, игровые и спортивные площадки, беседки для отдыха.

Еще одна школа, № 64, ждет своих учеников на улице Партизанской. Новый корпус школы рассчитан на 400 мест — 1 сентября за парты в новом здании сядут школьники 9–11-х классов.

Новые объекты образования по современным стандартам Фото: Департамент строительства города Москвы

Строительство корпуса было завершено в декабре 2021 года. В четырехэтажном здании площадью 6,6 тысячи квадратных метров, построенном по индивидуальному проекту, разместится множество учебных кабинетов для всестороннего обучения и развития детей.

Для углубленного изучения предметов естественно-научного и инженерно-физического направления предусмотрены лабораторные практикумы. Занятия и кружки по информатике и робототехнике будут проходить на специализированном ИT-полигоне. Кабинеты иностранных языков оснастили лингафонным оборудованием. На прилегающей территории разместили футбольное поле, легкоатлетическую и гимнастическую зоны, площадки для спортивных игр.

Достроено новое здание школы в Зеленограде, которое вошло в состав комплекса школы № 1557 имени выдающегося советского ученого-физика, инженера, нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицы.

Новые объекты образования по современным стандартам Фото: Департамент строительства города Москвы

Образовательное учреждение рассчитано на 300 человек, в нем будут обучаться учащиеся 5–8-х классов. Помимо привычных кабинетов физики, химии, иностранных языков и других учебных предметов, в здании предусмотрены и универсальные кабинеты с трансформируемыми перегородками, спортивный зал; библиотека с зоной читательских мест и медиатекой, актовый зал с эстрадой вместимостью 180 зрительских мест.

На территории школы разместились спортивные площадки для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол; площадки для игры в бадминтон и теннис; легкоатлетическая беговая дорожка с ямой для прыжков в длину.

— Всего школы проектируют с использованием стандарта «Московская школа», который предполагает трансформируемые ресурсосберегающие пространства, возможность организации максимального количества активностей в кабинетах, понятную навигацию, продуманную систему группировки кабинетов и помещений, использование эргономичной мебели, — отмечает руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Обязательное требование к строящимся сегодня в Москве школам — это безбарьерная среда. Входы в здание школы максимально приближены к уровню земли для легкого доступа в здание на коляске. В здании есть лифт, который обеспечивает связь между этажами. Установлены визуальные и тактильные средства информации.

— Всего же до 2032 года с учетом программы реновации Департаментом строительства города Москвы планируется строительство 408 объектов образования, из них 251 — по уже утвержденным проектам планировки территории, — ранее сообщал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

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