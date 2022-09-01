А телефон убрать: как изменились образовательные стандарты в новом учебном году

Педагог школы № 2073 Любовь Балашова готова встречать подопечных / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Сегодня начался новый учебный год. В московские школы пошло рекордное число новых учеников — около 119 тысяч. Этот учебный год будет отличаться большим количеством изменений, о которых узнала «Вечерка».

Одно из самых важных — выход на полное очное обучение. Внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов поясняет, что в современных условиях удаленку вводить бессмысленно.

— В настоящее время нет оснований, чтобы вводить на федеральном уровне такие значимые ограничительные мероприятия, как переход на удаленное обучение, — заявил он.

Более того, теперь каждое утро школьников будет начинаться с церемонии поднятия государственного флага. Это будут делать в целях патриотического воспитания подрастающего поколения. Школы самостоятельно выберут регламент проведения церемонии. Однако, согласно рекомендациям Министерства образования и науки России, поднимать флаг под гимн могут отличники.

— Теперь ученики будут приходить в школу к 8:00, чтобы присутствовать на церемонии, — рассказала директор одной из московских школ № 1432 Людмила Егорова.

Ученицы школы № 2120 Настя Китанова, Лиза Шапиро и Полина Любина на линейке / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

У ребят также появится несколько новых предметов, которые помогут им улучшить знания в области истории и определиться со своей гражданской позицией.

— История теперь будет преподаваться с первого класса. Также предусмотрено несколько дополнительных уроков по этому предмету. Один из них будет называться «Разговоры о важном». Ученики вместе с педагогом будут обсуждать события, которые происходят в нашей стране, — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Известно, что второй иностранный язык в школе перестанет быть обязательным. В новом учебном году родители сами смогут выбирать, нужна ли дополнительная языковая нагрузка ребенку или нет.

Изменится и система питания. Теперь ученики начальных классов будут полностью обеспечены обедом. А на сайтах школ появится меню, где родители смогут выбрать блюда.

— Таким образом, дети смогут питаться тем, что им нравится, а родители будут спокойны. Меню прорабатывается с учетом всех возможных особенностей, — рассказала главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац.