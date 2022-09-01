Самый бюджетный вариант тура по новым направлениям в страны Ближнего Востока обойдется в 120 тысяч рублей

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Российские туроператоры расширили список предлагаемых зарубежных направлений турами в страны Ближнего Востока — Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», сколько стоит тур в эти страны и что нужно знать перед поездкой.

По его словам, в эти страны летают только регулярные рейсы авиакомпаний, что позволяет им устанавливать свои цены на билеты.

— Отмечу, что важно помнить о том, что операторы продают эти туры, но на базе рейсов регулярными авиалиниями. Это значит, что цена на данный турпродукт динамическая и зависит от тарифа авиакомпании. Правило регулярных рейсов таково, что чем ближе дата вылета и меньше мест на самолете, тем цена авиабилета становится дороже. В Катар минимальная цена за перелет одного человека туда — обратно начинается от 60 тысяч. В Бахрейн — от 70 тысяч рублей, а в Саудовскую Аварию ценник стартует от 60 тысяч, — рассказал Мельник.

Эксперт подчеркнул, что к цене добавляется стоимость наземного обслуживания и проживание в отеле. Общая стоимость самого бюджетного тура на неделю по этим направлениям будет начинаться от 120 тысяч за человека:

— К этой цене мы должны добавить наземное обслуживание, которое идет в составе пакетного тура, и отельную часть. К стоимости авиабилетов можно смело прибавлять еще плюс 60 и более тысяч рублей. Я могу констатировать факт, что отдых в Бахрейне или Катаре не подойдет для бюджетных туров. Такое путешествие смогут позволить себе россияне среднего класса и выше.

Собеседник «ВМ» считает, что российских туристов могут удивить отели в Катаре, Бахрейне и Аравии. Они отличаются от привычных мест проживания на отдыхе.

— Отели в этих странах очень смешные, в прямом смысле слова. В Катаре есть пятизвездочный отель, который состоит из четырнадцати шатров. Это реальные шатры, в которых располагается мебель, телевизор и все удобства. Он стоит на берегу Аравийского моря. Не все россияне оценят такие удобства., — рассказал Мельник.

Эксперт заверил, что перед поездкой в страны Ближнего Востока необходимо изучить их правила поведения и оценить, готовы ли туристы к такому отдыху.

— Кроме того, не всем эти страны могут подойти. Например, в Катаре запрещен алкоголь. Соответственно, тем российским туристам, кто на отдыхе любит выпить, этого не получится сделать, — подытожил он.