В Москве развернули производство инновационного битума для строительства дорог

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Компания «Газпром нефть» разработала и внедрила собственную технологию производства полимерно-битумных вяжущих материалов. Что важно, их делают исключительно из российских компонентов. Новый продукт дополнительно повысит долговечность дорог, их устойчивость к деформациям и образованию трещин.

Высокие характеристики нового вяжущего материала также упрощают его транспортировку и процесс строительства дорог. Благодаря модификациям продукция не подвержена процессам расслаивания при транспортировке и хранении, не требует дополнительного специального оборудования при приготовлении асфальтобетонных смесей. Кстати, продукцию выпускает крупнейшая в Европе битумная установка Московского НПЗ.

— Полимерно-битумные материалы, произведенные по новой отечественной технологии, не уступают по своим характеристикам лучшим европейским образцам. Это значимый вклад в развитие дорожно-строительной отрасли страны, — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов.

— Московский НПЗ обеспечивает производство материалов для строительства половины всех дорог столичного региона. Стабильное снабжение дорожно-строительной отрасли высококачественной продукцией — одна из ключевых задач нашего предприятия. Проекты модернизации МНПЗ позволяют находить самые эффективные решения в производстве востребованных городом нефтепродуктов — моторного топлива и битума, — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.