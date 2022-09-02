Скоропомощной комплекс НИИ СП им. Н. В. Склифосовского достроят в этом году

Фото: Департамент строительства города Москвы

В этом году планируется завершить строительство нового скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Готовность медицинского учреждения составляет 90 процентов. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Уже практически готов навесной вентилируемый фасад здания, на нем уже красуется логотип медицинского учреждения. На финишной прямой — работы по чистовой отделке помещений. И уже началась поставка технологического оборудования, мебели и инвентаря, совсем скоро в палатах будут расставлять мебель и медицинское оборудование.

Здесь его будет более полутора тысяч, а если быть точнее — 1684 единицы. Например, роботизированный ангиограф, при помощи которого в пределах одной операции можно будет проводить полостные, ангиографические и лапароскопические хирургические вмешательства, и уникальная нейрохирургическая навигационная система Brainlab Curve — она позволяет оптимизировать навигацию с помощью предоперационного планирования и хирургической визуализации. Благодаря ей врачи могут ориентироваться по нескольким проекциям, что позволяет им принимать более взвешенные решения.

Новый корпус площадью 22,1 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 30 коек и сможет принимать до 200 неотложных пациентов в сутки. Приемное отделение скоропомощного корпуса, которое располагается на первом этаже, будет работать по принципу «триаж»: поступающих пациентов будут немедленно распределять по трем категориям. Красная категория — это пациенты в тяжелом состоянии, желтая — пациенты в состоянии средней тяжести, зеленая — пациенты, чье состояние стабильно удовлетворительное.

Пациенты красной категории прямо из машины скорой помощи (на первом этаже уже готов отапливаемый тамбур на шесть машин скорой) будут направляться на экстренную диагностику или в операционную для хирургического вмешательства. Отдельно предусмотрен поток для поступления пациентов «самотеком».

На первом этаже комплекса также разместятся помещения для бесед посетителей с лечащими врачами и приемное отделение: малая операционная, кабинеты рентгенодиагностики, КТ и МРТ, противошоковая палата на шесть мест.

На втором этаже предусмотрены помещения лучевой диагностики (МРТ, КТ, рентген кабинеты, УЗИ, ангиографическая манипуляционная), смотровая кардио- и неврологии на 12 мест, комната комфортного пребывания родственников, помещения кабинетов врачей (офтальмолог, МРТ, ЛОР, смотровые, процедурные, перевязочные), комната психологической разгрузки, зона активного отдыха, переход в действующий корпус учреждения.

На третьем этаже будут диагностическое палатное отделение на 31 койку, зона комфортного пребывания пациентов, помещения для бесед с посетителями, четыре симуляционных репетиционных центра для интернов и персонала, два дистанционных консультативных центра, а также вспомогательные помещения диагностического отделения.

На четвертом этаже расположатся блок реанимации и интенсивной терапии на 12 коек, блок эндоскопических исследований, малая операционная, палата пробуждения, зона комфортного пребывания родственников.

На пятом этаже обустроят операционный блок на шесть операционных (гибридная нейрохирургическая, ангиографическая с КТ и МРТ, два травматологических, два общепрофильных), палата пробуждения на 10 коек, помещение для хранения и подготовки крови и кровезаменителей, помещения медицинского персонала.

Шестой этаж сделали техническим. Новый корпус соединили с основным зданием надземным переходом — завершены его отделка и остекление. На крыше расположится вертолетная площадка для экстренной доставки пациентов — она тоже уже готова.

— В настоящее время в работе у нашего департамента четыре скоропомощных стационарных комплекса на территории ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, ГКБ им. С. П. Боткина, ГКБ им. В. М. Буянова, НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Все здания в высокой степени готовности — более 60 процентов, а ССК НИИ СП им. Н. В. Склифосовского — 90 процентов, — отмечает Рафик Загрутдинов.

По его словам, новые здания скоропомощных корпусов строят по индивидуальным проектам, учитывающим сложившийся архитектурный облик больниц. Оказание экстренной помощи в них будет организовано по единым современным стандартам.

Медицинские учреждения для размещения ССК выбирали так, чтобы пациенты из любого района Москвы могли получить помощь максимально оперативно.