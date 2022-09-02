Столичные больницы имени В.В. Вересаева и С.П. Боткина приглашают присоединиться к команде скоропомощных стационарных комплексов

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В Москве активно ведется строительство шести новых скоропомощных стационарных комплексов (ССК) на базе ведущих городских многопрофильных больниц. Первых пациентов здесь примут уже в следующем году. Город приглашает две тысячи специалистов медицинского, административного и вспомогательного персонала присоединиться к команде новых ССК.

Чтобы у будущих сотрудников была возможность познакомиться с каждой из больниц, почувствовать ее энергетику и атмосферу, а также увидеть будущих коллег, друзей и наставников, все скоропомощные комплексы подготовили специальные видеопрезентации.

Первыми свои ролики презентовали два московских стационара: ГКБ им. С.П. Боткина и ГКБ им. В.В. Вересаева. У каждого из них своя история, но их связывает одно – оказание экстренной помощи людям.

— Городская клиническая больница имени Боткина – это легендарные врачи и знаменитые пациенты; открытия, изменившие медицину; яркое настоящее и уверенное будущее. Ежегодно здесь проводится порядка 70 тысяч операций. В больнице работает команда профессионалов. Новый скоропомощной стационарный комплекс начнет свою работу уже первом полугодии 2023 года и, ГКБ им. С.П. Боткина приступила к формированию будущей команды уже сейчас, — рассказал главный врач ГКБ им. С.П. Боткина Алексей Шабунин.

Городская клиническая больница им. В.В. Вересаева основана в 1937 году и в настоящее время является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением на севере столицы. Больница Вересаева – это передовая медицина, современное оборудование, продвинутые технологии, актуальные практики, самая современная медицинская логистика и постоянное развитие.

— Коллектив больницы держит высокую планку и с успехом реализовывает амбициозные задачи. Только самоотверженные усилия каждого члена команды могут обеспечить высочайшее качество медицинской помощи. Высокие профессиональные навыки сотрудников, следование главному девизу больницы Вересаева – «Инновации и милосердие» – позволили создать уникальное медицинское пространство, в центре которого человек, которому специалисты больницы бережно оказывают необходимую помощь, используя высокотехнологичные средства, — отметил главный врач ГКБ им. В.В. Вересаева Игорь Парфенов.

Масштабный открытый набор врачей, среднего медицинского, а также немедицинского персонал стартовал в Москве 30 августа.

— За первые три дня нам поступило более 250 заявок на должности врачей, около 50 заявок на должности среднего медперсонала и порядка 200 заявок на должности немедицинского персонала двух скоропомощных комплексов, которые откроются на базе ГКБ имени В.В. Вересаева и ГКБ имени С.П. Боткина. Важно понимать, что эффективность оказания экстренной помощи зависит от профессионализма медицинских работников и всех сотрудников будущих скоропомощных комплексов, а также их слаженной командной работы. Поэтому для того, чтобы присоединиться к коллективу скоропомощных стационарных комплексов, подать заявку недостаточно: потенциальным работникам необходимо будет пройти многоуровневый отбор, — рассказала заместитель руководителя Департамента здравоохранения Елена Ефремова.

Отбор включает в себя не только проверку кандидатов на соответствие заявленным к каждой должности требованиям, но и оценку их профессиональных знаний и компетенций, коммуникативные навыки и ряд других параметров. Также все сотрудники новых скоропомщных комплексов пройдут специальную программу подготовки на площадках Кадрового центра ДЗМ, Медицинского колледжа №7 ДЗМ, специального тренировочного полигона в Сокольниках, Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, а также на базе многопрофильных клиник Москвы.

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Для подачи заявки на интересующую вакансию необходимо заполнить форму на сайте проекта. Там будет необходимо указать сведения об образовании, опыте работы, имеющихся навыках и иные сведения профессионального характера. В случае возникновения вопросов соискатели могут обратиться на горячую линию по телефону: +7 499 144-00-31. В течение месяца каждому кандидату сообщат о результатах и дальнейших действиях.