Как быстро выучить английский, не потеряв время и деньги: семь советов по выбору хорошего репетитора

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Предложений для тех, кто хочет выучить иностранный язык, немало: свои услуги предлагают сотни и тысячи репетиторов. Кандидат филологических наук, лингвист, основатель клуба английского языка «Лидер» Диана Белан рассказала «Вечерней Москве», как распознать профессионала, а какие предложения даже не стоит рассматривать.

— Кто в действительности прячется под этим словом «репетитор»? Выбор огромен. Это могут быть профессионалы и высококлассные специалисты. Также частные уроки может давать вышедший на пенсию учитель, который не видел ничего, кроме ушедших в века русифицированных школьных учебников, и не имеет представления о настоящем живом английском с его современными разговорными оборотами, сокращениями и сленгом, — говорит Диана Белан. — Или может быть студент, который едва освоил грамматический минимум и планирует потренировать на вас полученные педагогические знания? Предположим, вы нашли специалиста с дипломом лингвиста и преподавателя английского языка, у которого есть длительный опыт преподавания, или же того, кто долго учился, жил или работал в англоязычной стране. Сделать выбор в пользу того или иного репетитора уже во время первой встречи с ним вам помогут эти семь простых советов.

Совет № 1. Зачем вам иностранный язык

Обратите внимание на первые слова вашего кандидата в репетиторы. Если вы услышите его красочный рассказ о себе, своих достижениях, успехах своих учеников, можно смело вычеркнуть такого кандидата из списка.

— Первое, что должен спросить вас репетитор на первой встрече, — для какой цели вам нужен английский? Какие цели вам нужно закрыть благодаря владению языком и примерно какой уровень вам для этого необходим? — говорит эксперт.

Совет № 2. Говорите!

Стоит насторожиться, если репетитор не предложит проверить ваш уровень владения языком. Хороший специалист обязательно это сделает на первой же вашей встрече и определит ваш уровень владения английским.

— Если кроме теста репетитор предложит вам пообщаться на английском, чтобы проверить разговорные навыки, — это большой плюс в пользу этого кандидата, — советует Диана Белан.

Совет № 3. Слушайте!

Послушайте, как говорит выбранный вами специалист, есть ли у него акцент и какой он? Американский, британский, а может, ярко-выраженный русский акцент?

— Если вы хотите общаться и хорошо понимать жителей Великобритании — выбирайте репетитора, владеющего британским вариантом английского, — отмечает специалист. — Если вы планируете работать, учиться или путешествовать в США или Европе — ваш выбор должен пасть на репетитора с американским вариантом английского.

Ни в коем случае не выбирайте репетитора с русифицированным акцентом. В результате такого обучения вам будет сложно понимать кого-либо, кроме людей, говорящих с таким же ярким акцентом.

Совет № 4. Внимание учебникам

Узнайте, по каким учебным пособиям, материалам, авторским разработкам кандидат в репетиторы планирует заниматься. Лучше, если это будут англоязычные пособия, а не российские издания.

— Для того чтобы говорить на грамотном современном английском, все учебные пособия должны быть только англоязычные. А репетитор на уроке должен делать упор не только на грамматику, но и практиковать ваши разговорные навыки, — говорит Диана Белан.

Совет № 5. Точные сроки, лучшие техники

Уточните у кандидата в репетиторы — за какое время вы сможете достичь нужного вам уровня, чтобы реализовать свои цели. Если точного ответа вы не получите, то не стоит рассматривать такого кандидата.

Выбирайте специалиста, который назовет определенные сроки, в которые вы придете к нужному уровню владения английским. Будет плюсом, если при этом он будет готов применить техники и методы ускоренного обучения языка, предназначенные для занятых людей.

Фото: Личный архив Дианы Белан

Совет № 6. Узнайте отзывы

Попросите у репетитора отзывы с контактами его бывших учеников. Хороший преподаватель всегда будет готов предоставить такую информацию.

— Пообщайтесь с людьми, которые уже получили результат благодаря занятиям с этим репетитором, задайте им все интересующие вас вопросы — о формате занятий, комфорте, поставленных целях, — советует Белан. — Однако стоит помнить, если преподаватель подошел им, не факт, что он подойдет и вам.

Совет № 7. Время — деньги

Не спешите оплачивать длительный курс занятий, если вы только познакомились с преподавателем. Ни для кого не секрет, что все люди разные, и даже самый профессиональный репетитор и прилежный ученик могут «не сойтись характерами». Это может стать причиной отсутствия желаемого результата. Возьмите несколько пробных уроков и примите окончательное решение.

Ориентируйтесь на свои ощущения: если кандидат в репетиторы вам и импонирует внешне, он пунктуален и его речь грамотна. Если вам понятно то, как он объясняет материал и вам приятно общаться с этим человеком, то скорее всего это ваш специалист и вместе вы достигнете поставленных целей.

— Я уверена, что эти простые советы вам помогут определиться в море предложений репетиторов английского и вы обязательно найдете своего учителя. Ведь как гласит китайская мудрость «Когда готов ученик, приходит Учитель», — заключает Диана Белан.

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