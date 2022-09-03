Ведьма назвала топ-5 мужских имен, обладатели которых особенно хороши в постели

Фото: Pexels

Имя человека нередко определяет примерный набор качеств личности и позволяет понять, в каких сферах его обладатель лучше всего себя проявляет в жизни. «Вечерняя Москва» узнала пять имен мужчин, от которых стоит ждать сюрпризов в постели.

Александр

По словам ведьмы и яснознающей Марины Збруевой, инфернальный магнетизм и сексуальность зависят не столько от имени, сколько от самого образа человека, его энергетики и душевных порывов.

— Вот имя Александр, например, в переводе с греческого означает защитник и мужчина. Во многом это имя действительно таит в себе много энергетической силы и маскулинности. Обладатели этого имени прекрасные отцы, любовники, они очень нежны к своим избранницам, — отметила Збруева.

В таких людях много страсти, заметила ведьма, необузданной жажды к близости, хотя внешне они могут быть абсолютно спокойны и хладнокровны. И, кстати, порой именно их неприступность очень привлекает представительниц противоположного пола, отметила собеседница «ВМ».

Владимир

Еще одно очень энергетически сильное имя, которое является звучным и величественным, считает ведьма.

— В истории много сильных и значимых личностей с таким именем. Владимир с древнерусского переводится как властелин мира. Носители этого имени сильные доминантные единицы, которые отличаются твердостью характера и решительностью. Эти мужчины любят все контролировать и отличаются угрюмостью, — рассказала она.

Такие черты, призналась яснознающая, многих не устраивают, особенно дам. Но мастерство в любовном искусстве, по словам Збруевой, обезоруживает женщин, и они не могут не поддаться соблазну вновь и вновь поддаваться чарам мужчин с именем Владимир.

Марк

Еще одно «бьющее» и звонкое имя, которое хранит в себе много мощи и запала, заметила собеседница «ВМ».

— Марк производно от имени бога войны — Марса. Обладатели данного имени имеют очень непростой характер. Честно говоря, это самовлюбленные и эгоистичные личности с хулиганским нравом. С латинского имя переводится как «молоток». Они и правда бьют своим напором, своей значимостью по другим, это тип истероидных людей, вечно требующих внимания к себе. Конечно, это описание больше подходит для психологического портрета, но это напрямую связано с их сексуальной энергией, — рассказала Збруева.

Носитель имени Марк является человеком очень эмоциональным именно в вопросе интима, продолжила ведьма. Ему, по словам яснознающей, всегда мало энергии любви и нужна постоянная сексуальная подпитка, поэтому Марк в кругу знакомых и друзей имеет репутацию казановы, подчеркнула Збруева.

Платон

Нужно обладать прекрасными коммуникабельными способностями и владеть искусством дипломатического общения, чтобы суметь построить отношения с мужчиной по имени Платон. По словам собеседницы «ВМ», имя, которое в переводе с греческого языка означает «широкий» или «широкоплечий» уже подсказывает, что перед нами настоящий богатырь.

Збруева уточнила, что уже в детстве эти мальчики обладают сильным мужским характером. Они развиты не по годам, упрямы и любят общение с людьми, которые старше их.

— Платон — уверенный и независимый мужчина. Заставить его что-то сделать против воли невозможно, только с помощью огромного числа лестных слов, ласки и доброго отношения его можно переубедить хоть в чем-то, — объяснила ведьма.

Представители сильного пола, нареченные таким именем, часто занимают руководящие должности, при этом они довольно замкнуты и спокойны.

— В постели такие мужчины превращаются в ласковых зверьков, которые очень любят нежности, — заметила Збруева.

Ведьма отметила, что такой тип мужчин предпочитает рядом с собой легких и практически воздушных девушек типа «принцесса».

Артур

Данное имя пришло от кельтских племен и переводится как «медведь», уточнила спикер. Мужчины, которых нарекают этим именем, впоследствии становятся настоящими сердцеедами.

— Имена Марк и Артур — это, наверное, два самых главных мужских имени, которые чаще всего встречаются среди гуляк, если говорить прямо без лишних завуалированных фраз, — сообщила Збруева.

По словам ведьмы, носитель имени Артур может быть отличным супругом и отцом, но страсть к постоянным романтическим приключениям заставляет его постоянно выбирать новых временных спутниц для того, чтобы выплеснуть свою любовную энергию.

Такие мужчины очень любвеобильны и никогда не остаются одинокими. Они сохраняют шарм, даже будучи в преклонном возрасте, и выбирают в спутницы молодых дам, которые могут годиться им в дочери, заключила Збруева.