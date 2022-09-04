Активность пятен на солнце возросла: какие нас ждут последствия

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В конце лета астрономы из Центра прогнозов космической погоды заметили необычную активность пятен на Солнце. «Вечерка» узнала, что это за явление и как оно влияет на геомагнитное поле Земли и самочувствие людей.

Неделю назад ученые зафиксировали солнечное пятно, названное ими AR3085. За несколько дней оно увеличилось в десять раз. По мнению специалистов, это спровоцировало на Земле геомагнитные бури. Теперь тревогу вызывает пятно AR3088 — его магнитные поля изменили направление с горизонтального на вертикальное.

— Никто не знает, как такая активность солнечных пятен отразится на жизни людей и на Земле в целом, — говорит астроном Рустам Ишмухаметов. — Физика Солнца на самом деле — одна из самых загадочных отраслей. Пока никто из ученых нормально не разобрался в процессах, которые там происходят, а все данные раз за разом получают опровержение. Да, на Солнце периодически возникают вспышки. Эта, судя по всему, оказалась нестандартной.

Ученый замечает, что магнитные бури случаются примерно раз в два-три месяца и могут длиться по несколько дней. Влияют они в первую очередь не на человеческий организм — перепады давления или скачки температуры тела вызвать не могут. Зато доказано их влияние на аппаратуру, технику. И перебои радиосвязи, например, — это последствия солнечной вспышки. Правда, есть у этих процессов на Солнце и положительный побочный эффект — очень красивые, яркие полярные сияния, отмечает астроном. Так что вполне возможно, что в этом году жителей Мурманска ждет потрясающее небо!

— Теперь немного о магнитных бурях, — продолжает Рустам Ишмухаметов. — Вокруг Земли есть невидимая глазу магнитосфера. Она защищает нашу планету от солнечной радиации, от потоков солнечного ветра, скорость которого в норме — 400 километров в секунду. Но когда на Солнце случаются вспышки, скорость солнечного ветра увеличивается, в магнитосфере меняются величины токов. Надо сказать, что нам еще везет — более молодые, чем Солнце, звезды могут выбросить вспышку такой силы, что она способна нанести физический ущерб целой планете. Мы же всего лишь испытываем помехи при связи — сотовой или радио. Возможно, метеочувствительные люди ощутят головную боль или легкое головокружение, — говорит эксперт.

Ранее исследования показали: в период магнитных бурь растет число смертей от инфаркта миокарда и инсульта. Но это повышение незначительно — в районе 20 процентов. Оценить влияние конкретного проявления геомагнитной активности на здоровье человека трудно.