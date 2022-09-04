Власти поддержат беженцев денежными выплатами

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Президент России Владимир Путин подписал указ, установив ежемесячные выплаты определенным группам лиц из ДНР, ЛНР и Украины.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, приехавших с указанных территорий, предусмотрена регулярная выплата в пять тысяч рублей. Кроме того, появится социальная выплата в десять тысяч рублей для инвалидов. Обе группы людей смогут получать доплату в размере трех тысяч рублей, если речь идет о лицах старше 80 лет, инвалидах первой группы и детях-инвалидах.

Финансовую поддержку получат и беременные женщины. По указу Владимира Путина им будет предоставляться единовременная выплата в размере 10 000 рублей, а семьям при рождении ребенка — 20 000 рублей. Предусмотрены и отдельные выплаты на несовершеннолетних детей и для одиноких родителей. По словам основательницы Национального родительского комитета Ирины Волынец, такая мера обеспечит появление «подушки безопасности» для многих семей.

— Люди будут понимать, что определенная сумма у них будет ежемесячно, и, может быть, смогут откладывать эти деньги на образование детей, свою квартиру или что-то еще. Особенно это нужно для многодетных семей. Любая финансовая поддержка важна для людей, которые сейчас остались практически без всего и приехали к нам в страну, — сказала Волынец.