Причинение добра: найти баланс между альтруизмом и эгоизмом

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Забота может проявляться по–разному, становясь для одних удовольствием, для других, напротив, тяжким бременем. Кто-то всю жизнь окружает вниманием лишь собственную персону, иные, напрочь забыв о себе, изо всех сил стремятся обеспечить благополучием близких. Почему важно уметь оказывать помощь, вместе с экспертами разбиралась «Вечерка».

Нам часто достается от всевозможных экспертов, бьющих в колокола, что общество насквозь пропиталось потребленчеством, стало слишком эгоистичным, злым и равнодушным. Реплики типа «люди все чаще стали забывать о внимании к своим близким, погружаясь в рабочие будни», на протяжении нескольких десятилетий сквозили в выводах авторов соцопросов, психологов и прочих знатоков человеческих душ. И стало казаться — совсем безнадега. Однако период пандемии поставил точку нового отсчета — повышенной ответственности и поддержки друг друга. Свидетельствуют об этом те же опросы, выводы в которых звучат уже иначе: «вопреки расхожему стереотипу о людском эгоизме…» Далее по цифрам статистики становится ясно — не все так плохо. Постепенно, шаг за шагом, возрождаемся — духовно, нравственно, эмоционально. И словно заново учимся любви, добру, вниманию, испытывая острую потребность в душевном тепле. Но оно, несмотря на позитивный настрой, по-прежнему в дефиците.

Недавний опрос Всероссийский центр изучения общественного мнения показал: 89 процентов россиян считают себя заботливыми людьми.

— То, что объектами внимания и опеки, как следует из результатов исследования, чаще всего становятся дети и престарелые родители, неудивительно, — комментирует социолог Алексей Егоров. — Но я бы обратил внимание на другие цифры: порядка 19 процентов, то есть каждый пятый респондент, отметили, что не ощущают на себе проявлений заботы. Согласитесь, есть повод задуматься — почему? Думаю, причина в том, что выслушивают, навещают и беседуют с родными россияне значительно реже, чем оказывают им финансовую помощь. А ведь забота предполагает удовлетворение всех жизненных потребностей человека, в том числе и в психологическом комфорте.

Действительно, самым распространенным способом проявления заботы респонденты назвали материальную помощь, которая, кстати, особенно популярна у жителей мегаполиса. Далее по значимости следуют выполнение просьб и решение различных бытовых проблем. Моральную поддержку в качестве заботы отмечают лишь 11 процентов участников опроса. «Выбор в пользу «осязаемой заботы» может объясняться нехваткой времени, сил и других ресурсов для проявления внимания иными способами», — считают авторы исследования.

Все так. Нам, вернувшимся к привычной жизни после ковидных запретов и ограничений, снова стало хронически некогда. Однако, справедливости ради, пауза в бешеном ритме жизни научила многих хотя бы вспоминать о нуждающихся в заботе родных. Так, по данным сервиса SuperJob, за последние пару лет доля материально помогающих родителям россиян возросла до 68 процентов. В среднем на финансовую поддержку своих стариков россияне тратят около 9 тысяч рублей, в Москве больше — порядка 15 тысяч.

— Я бы не интерпретировала эти факты исключительно как откуп от проявлений иных, душевных забот, — считает психолог Людмила Федотова. — Как говорится в исследовании, многие покупают лекарства, а это значит, что здоровье престарелых родителей людям не безразлично. Да и продукты, отмечают респонденты, они приобретают не только необходимые, но и с непременным дополнением «чего-нибудь вкусненького». Следовательно, ими движет не только чувство долга, но и желание доставить старикам радость.

А это — уже эмоциональная составляющая. Дать денег, то есть поделиться ими с ближним, — на самом деле это немало, особенно учитывая нынешнее непростое время и вполне «тянет» на душевный порыв. Но проблемы в отношениях могут возникнуть, если тот, кто оказывает материальную или любую другую помощь, действует исключительно на свое усмотрение, забывая учитывать желания и потребности того, о ком он таким образом заботится. Здесь очень опасно переступить грань, шагнув от оказания реально необходимой поддержки к навязыванию образа жизни и совсем неполезной гиперопеке. Дети и старики чаще других становятся не только объектами проявления заботы, но и жертвами психологического насилия, утверждается в исследовании Международной ассоциации психологов. По оценке экспертов, одна из самых серьезных ошибок в проявлении заботы в том, что ее часто путают с опекой.

— А разница существенная, — объясняет социальный психолог Илья Суровцев. — Заботу проявляют, а под опеку — берут. То есть заботясь мы не принимаем на себя право в принятии любых решений в судьбе человека, признавая его самостоятельность, но своим вниманием стараемся доставить радость, облегчить жизнь, помочь, когда трудно. Опека предполагает беспомощность и недееспособность, она необходима, когда удовлетворение жизненных потребностей одного неизбежно ложится на плечи кого-то другого.

Подмена этих понятий чревата негативными последствиями. Простой пример: вы просите принести вам яблоко, а протягивают грушу. Вы отказываетесь со словами «спасибо, не надо», вы же хотите другой фрукт. Но человек обижается: он вроде проявил заботу! На самом деле за вас приняли решение, хотя вы об этом не просили. Конфликт интересов, а точнее навязчивое стремление «причинить добро» без учета желаний объекта такой «заботы» часто приводит к конфликтам, а если силы не равны, то и к психологическому насилию. Дети и старики в этом случае — слабое звено, поскольку им сложно, в силу понятных обстоятельств, сопротивляться давлению со стороны. Мать новорожденного действует в его интересах, предугадывая потребности малыша, который пока не в состоянии их озвучить. И тут опека вполне оправдана, уточняет эксперт. Но ребенок растет, а родители по-прежнему твердят: «Я лучше знаю, что тебе нужно».

— Задача родителей вовремя отказаться от гиперопеки, — комментирует детский психолог столичного образовательного центра Ольга Красновская. — Научить детей самостоятельности, в том числе в принятии решений, на мой взгляд, самое лучшее проявление заботы о ребенке и его будущем. А излишняя опека мешает развитию и взрослению личности. Не говоря уже о том, что тотальный контроль никого не сделал ни лучше, ни счастливее.

Картина под названием «Память-сынок» кисти художника Александра Куковерова, представленная на выставке в Московском доме самодеятельного творчества / Фото: Александр Куковеров

Еще одно проявление «псевдозаботы», по мнению эксперта, заключается как раз в обеспечении материальными потребностями в ущерб моральным и психологическим нуждам ребенка.

— Почему-то многие уверены, что накормить, одеть, обуть — это и есть проявление заботы о детях, — продолжает Ольга Красновская. — Но все это обязанность родителей. А вот понять, что ребенку вместо новых игрушек может быть важнее, чтобы его выслушали, удается далеко не всем. Мне часто приходится работать с ребятами- подростками из вполне благополучных семей, у которых не складываются отношения с папами и мамами. Их родители обиженно жалуются, что делают для сына-дочки все, а они, неблагодарные, это не ценят. Дети же с отчаянием говорят, что родители их не понимают. Неумение и нежелание взрослых наладить доверительные отношения, учитывать мнение ребенка часто оборачивается против пап и мам, когда они сами становятся объектом заботы. Опыт из детства создает модель ее материальности: проще дать денег, чем позвонить, навестить, поговорить, прогуляться со стариком в парке.

«Хочу, чтобы моя мама жила вместе с нами, мне так легче будет о ней заботиться, — просит совета на одном из сайтов Анна Борисова. —А она ни в какую! Говорит, что справляется сама, привыкла к своему району и хочет на старости лет остаться в нем, хотя ходить ей уже тяжело даже в магазин. Как мне ее убедить, что будет лучше, если мы продадим ее квартиру и все вместе поселимся в большом доме? Очень люблю маму и стараюсь все сделать для того, чтобы она ни в чем не нуждалась».

Ответ психолога Ольги Елисеевой наверняка поможет многим: «Чувство радости от заботы о другом часто нас настолько захватывает, что остановиться сложно. И нас несет как по зимней дороге на летней резине. Забота — дело хорошее, но у нее есть границы. Помните об этом. Благими намерениями устлана дорога в ад. Даже если вам кажется, что «так лучше», всегда задавайте себе вопрос: «Кому?» Возможно, ответ на него вас остановит в процессе «догнать и осчастливить».

Недавно в поликлинике наблюдала картину: импозантный мужчина средних лет привел к врачу свою мать. Сомнений быть не могло — внешне они очень похожи. Сын, суетясь, долго кружил вокруг регистратуры, добиваясь каких-то необходимых справок, потом нетерпеливо ждал вызова на прием. Все это время пожилая женщина не отрывала от него взгляда, полного любви и благодарности. А потом ненароком уронила на пол медицинскую карту. Метаморфоза произошла мгновенно: заботливый сын аки коршун накинулся на матушку с воплями: «Своими кривыми руками все рассыпала!» Они и правда у нее по-стариковски дрожали. «Прости, прости…» — читалось по ее губам, пока мужчина собирал разлетевшиеся бумажки. Через несколько дней встретила эту пару в магазине: она взяла с полки йогурт, он — раздраженно вырвал его из рук и прорычал: «Врач сказал тебе нельзя кисломолочку!» Не удержалась, спросила: «Зачем вы так?» Недоуменно застыв на пару секунд, стер с лица злобную гримасу и неожиданно тихо ответил: «Я безумно устал». А дальше как прорвало: на работе завал, ничего не успевает, не высыпается, жена устраивает скандалы, что он много времени проводит с матерью, а та — как ребенок, не слушает, не понимает, капризничает… Монолог сына она прослушала молча. В глазах — страх и какое-то еще щемящее чувство: то ли обида, то ли отчаяние. Жаль стало обоих.

Как утверждает в своем новом исследовании ВЦИОМ, заботы 35–44-летних хватает и на детей, и на родителей. Но хватает ли сил?

— К сожалению, далеко не всегда, — говорит психолог Людмила Федотова. — «Стержневое поколение», так социологи называют тех, чьи родители и дети одновременно нуждаются в заботе, испытывает колоссальное напряжение, ведь им приходится разрываться между работой и хлопотами о близких. Чаще всего, кстати, этот груз несут женщины, нередко идущие на жертвы: ограничивают себя в отдыхе, не занимаются собственным здоровьем, соглашаются меньше зарабатывать, чтобы выкроить время на заботу о старике и ребенке. Это трудно очень! Накапливается усталость, вместе с ней накатывает раздражение. А находясь в моральном и физическом истощении, поверьте, доставить другому радость, даже искренне о нем заботясь, практически невозможно. Поэтому взявшие на себя такую двойную нагрузку тоже нуждаются в заботе и помощи.

Согласно результатам исследования АНО «Национальные приоритеты» в заботу о престарелых родственниках приходится активно включаться в возрасте 35 лет, когда подавляющее большинство имеют несовершеннолетних детей. К 45 годам пожилых родственников опекает или поддерживает каждый третий, а после 50 это делает каждый второй. При этом, по данным Аналитического центра НАФИ, в последние годы доля россиян, готовых отдать своих стариков в дом престарелых, сократилась практически вдвое: сегодня о желании самостоятельно ухаживать за престарелыми родителями заявляют 93 процента россиян.

«Хочу, чтобы позаботились обо мне», — пишет на одном из семейных форумов Светлана Рязанцева. «Понимаю вас прекрасно, сама в такой ситуации, — отвечает ей 40-летняя Ирина. — Народу полон дом, позаботиться некому. Даже если болею. Не говоря уж о простой добровольной заботе без специальной причины. От меня же все ждут заботу каждый день. Много раз в день. По всем жизненным вопросам и моментам от общих до бытовых. И сбежать нельзя. Я же всех люблю». Еще пост от пользовательницы под ником «Дивная»: «Стосковалась без простой человеческой заботы, простых ласковых слов. В семье у меня только обязанности. Мне никто ничего не должен, но если я чего-то не сделаю, все заметят».

— Вообще-то забота о других должна начинаться с внимания к себе, — считает психолог Илья Суровцев. — Не случайно в правилах авиапассажиров сказано, что при турбулентности кислородную маску нужно сначала надеть на себя, а потом уже на ребенка. Потому что только обеспечив свою безопасность, вы сможете позаботиться и о нем. А изматывая себя физически, вы вряд ли сможете эффективно, в полной мере ухаживать за немощным стариком. Так что научитесь думать и о себе, а чувство вины тут плохой помощник. Но есть ведь еще одна проблема. Пока муж или жена разрывается между ребенком и пожилым родственником, очень часто лишенным внимания оказывается второй супруг, на долю которого ложится обязанность содержать семью.

Да, он здоров и не беспомощен, но точно так же, как все остальные, нуждается в поддержке, добром слове. Помнить, конечно, нужно и об этом. Даже самая большая любовь может опустить руки, если не будет подпитываться душевным теплом близкого человека. Забота необходима каждому, поскольку окрыляет, дарит радость, делает счастливым и придает сил. Вместе, поддерживая друг друга, можно свернуть горы. Думаю, главная позитивная тенденция наших дней в том, что мы наконец-то начинаем это понимать.