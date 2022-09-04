Зацветут яблони на Марсе: Красная планета может быть пригодна для создания огородов

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Первым растением, посаженным на Марсе, будет люцерна. Об этом 30 августа заявили исследователи из Университета штата Айова. «Вечерка» выяснила, что еще можно вырастить на Красной планете.

На Земле люцерну, принадлежащую к семейству бобовых, считают чуть ли не сорняком. Но, как выяснили ученые в ходе эксперимента, для Красной планеты это растение идеально. Неприхотливо, устойчиво к перепадам температуры, а главное — прекрасно без удобрений растет на вулканических почвах, по составу сходных с марсианским грунтом.

Новость об озеленении Марса — воодушевляющая для всех землян. Вдруг следом за люцерной космонавты научатся выращивать картофель, как герой фильма «Марсианин», а за ним на Марсе начнут цвести те самые яблони, о которых пели в советских песнях? Сама люцерна не съедобна, зато может быть использована в качестве удобрения для выращивания репы, редиса и листового салата, которые тоже не требуют особых условий и быстро растут.

Однако, по словам старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Алексея Малахова, мечтать о внеземных огородах пока очень рано.

— Вообще, на Марсе чисто теоретически можно выращивать все, что угодно, — отмечает эксперт. — Если создать условия для этого, построить подходящие теплицы, где воздух и давление будут близки к земным. Но оборудовать их — это очень долго и дорого. Представьте себе: марсоход размером с легковой автомобиль изготавливали семь лет, потратили на это миллиарды долларов. А здесь нужно не просто сделать теплицу — необходимо оборудование, которое ее развернет на поверхности планеты, установит, посеет семена, будет контролировать полив.

Алексей Малахов отмечает: выращивание люцерны и других растений — это чистой воды научный эксперимент, а не попытка сделать Красную планету зеленой.

Если космонавтам все же удастся вырастить на Марсе фрукт, овощ или ягоду, то сложно сказать однозначно — будут ли они вкусными и безвредными для человеческого организма, подчеркивает эксперт.

— Грунт Марса действительно похож на наш, — признает Алексей Малахов. — Но непонятно, что с радиацией — как она повлияет на рост растений, будут ли они съедобны. Я думаю, об этом бесполезно рассуждать теоретически — нужно будет смотреть на плоды и проверять их.

И все же, если у ученых получится засеять Марс земными растениями, это может дать надежду на то, что планета изменится, станет более пригодной для жизни. Правда, эксперт предпочитает не забегать вперед.

— Чтобы атмосфера Марса изменилась, нужно очень много растений на его поверхности, — говорит Малахов. — Пока человечество на такое не способно. Я думаю, к выращиванию на Марсе трав, цветов и овощей мы придем лет через сто.

Своя атмосфера

Грунт на Марсе действительно похож на земной, но в остальном планета существенно отличается от нашей: она достаточно маленькая (примерно 1/10 земной массы), холодная (минус 50 °С) и пустынная. Атмосфера Марса отличается высоким содержанием углекислого газа. В марсианской атмосфере нет озона, поэтому окна теплицы должны надежно блокировать ультрафиолетовое излучение, вредное и для растений Земли, и для людей.