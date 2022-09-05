Спасибо за сына и за дочь: как в России планируют повышать рождаемость

Фото: Unsplash

Демография страны нуждается в поддержке, решили депутаты и предложили ввести ответственность, вплоть до уголовной, за пропаганду бездетности. Поможет ли это изменить ситуацию?

Уже этой осенью депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект, ужесточающий ответственность за пропаганду нетрадиционных ценностей. В частности, думский Комитет по вопросам семьи, женщин и детей предложил запретить пропаганду движения «чайлдфри», предполагающего отказ от деторождения по разным причинам, кроме медицинских (экология ни к черту, экономика летит в тартарары, однова живем, мир перенаселен, общество полно угроз и вводить в него новую единицу безответственно, ну и т.д.). Подобную идеологию, о которой уже писано-переписано в СМИ, разделяет довольно много людей по всему миру, и Россия не является исключением. Только в одном лишь «ВК» заинтересованные лица насчитали более 130 сообщества чайлфдри с аудиторией до 60 тысяч подписчиков.

В упомянутом выше комитете ГД считают, что пропаганда подобных идей является угрозой национальной безопасности России, а посему ее надо пресекать в корне. В частности, путем введения уголовной ответственности для особо рьяных пропагандистов. В Совфеде тоже нашлись сторонники закручивания семейных скреп, предложившие включить подобную идеологию в перечень информации, которая запрещена для детей. Предполагается, что в случае поддержки законопроекта Госдумой он может стать законом уже до конца года.

— Возможно, какую-то часть молодой аудитории, чье мировоззрение пока еще гибко, подобная мера и оградит от мыслей о сознательной бездетности, но все же, думается, большинство людей принимают решение о рождении или нерождении детей под воздействием более серьезных факторов, чем модное веяние или обсуждения на форумах, — считает социолог Вероника Королева. — Тем более что строгость законов, как известно, компенсируется их неисполнением. Что помешает людям обсуждать эти темы, например, на каких-то закрытых платформах? И вообще, можно ли считать такого рода виртуальные беседы пропагандой?

Между тем вопреки воплям ангажированных экологов и глобалистов всех мастей о перенаселении планеты человечество на самом деле вовсе не множится со скоростью озабоченных дрозофил. Согласно последнему докладу ООН, опубликованному в этом году, оно растет самыми медленными темпами с 1950 года. Да, в ноябре вроде как стоит ожидать 8-миллиардного жителя, но 8,5 миллиарда будет лишь в 2030 году, 9,7 — в 2050-м, пик в 10,4 миллиарда будет достигнут спустя 30 лет, после чего лет на двадцать человечество застабилизируется на этой цифре. Причем половину прироста обеспечат всего лишь восемь стран: Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания. А вот население 61 страны сократится как минимум на один процент из-за стабильно низкого уровня рождаемости.

Понятно, что стабильная убыль населения может радовать лишь маньяков, грезящих о золотом миллиарде. Для отдельно взятого государства это оборачивается серьезными проблемами в экономике, так что большинство из упомянутых шести десятков стран будут костьми ложиться, чтобы поменять демографический минус на плюс. И небо в клеточку за слово «чайлдфри» в этом стремлении отнюдь не самый экзотический способ поднять рождаемость.

Например, когда в Дании подсчитали, что чуть ли не 10 процентов детей были зачаты в отпусках, гражданам страны предложили бронировать поездки со «скидками на овуляцию», а всем доказавшим факт такого зачатия — участие в беспроигрышной лотерее детских товаров.

В Южной Корее, тоже изрядно просевшей по части демографии, правительство стало отключать свет в офисах каждую третью среду месяца в 19:30, дабы сотрудники поспешили домой посвящать себя рождению и воспитанию детей. В Сингапуре ввели лимит на число новых квартир-«однушек», чтобы не поощрять образа жизни одиночек и вдохновить население на рождение детей. В Японии насоздавали роботов-младенцев, которые должны вызывать устойчивую эмоциональную родительскую реакцию у купивших их и тем самым помочь решиться на воспроизводство натуральным способом. Ну и так далее — в борьбе за новых малышей все средства хороши.

Включилась в борьбу и Россия, где число младенцев сокращается как минимум с 2014 года. После «ямы» 90-х вроде как статистика поползла чуток вверх, но вот поди ж ты... В прошлом году новых граждан родилось 1,4 миллиона, на 2,7 процента меньше, чем в 2020 году, в позапрошлом — 1,435, на 3 процента меньше, чем в 2019-м, ну и так далее.

— Думаю, по очевидным для всех причинам в этом году мы с деторождением тоже просядем, — считает Вероника Королева. — Мне кажется, где-то до цифры в 1,3 миллиона. И дело не только в беспрецедентных санкциях, пандемии, неуверенности в завтрашнем дне и усыхании доходов домохозяйств. В детородный возраст вошли женщины, рожденные во времена демографической ямы 90-х, то есть причины еще и чисто количественные. В демографии есть такое понятие — коэффициент фертильности, показывающий, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода. По сути, это отношение абсолютного числа рождений к средней численности населения за какой-то период, обычно за год.

Чтобы количество населения оставалось на одном уровне, то есть хотя бы не сокращалось, нужно, чтобы он ровнялся 2,1. Иными словами, чтобы на 100 матерей приходилось 210 детей. У нас этот показатель падает с 2014-го и сейчас в среднем по стране колеблется вокруг значения 1,5, но, думаю, года через два может опуститься и до 1,3. Хотя это не приговор. У нас есть, конечно, традиционные рекордсмены вроде Кавказского региона, но есть и относительные новички вроде Сахалина, где коэффициент фертильности сейчас 1,9. Дело в том, что с некоторых пор там работают очень мощные меры поддержки семей с детьми. Например, только на денежные выплаты таким семьям уходит около 2 процентов местного ВВП. И картина резко изменилась. А ведь когда-то это был регион-аутсайдер.

Стабильно в хвосте списка рождений значится, по словам Королевой, Центральная Россия: Новгородская, Псковская, Тульская, Смоленская, Рязанская области... Сказывается близость двух столиц, куда молодежь сначала уезжает на заработки или учебу, а потом и оседает на ПМЖ. Ну а оставшиеся на местах, как бы ни старались, обеспечить статистику своей малой родине не в состоянии. Тем временем большая родина, осознав перспективы, пытается, как может, ситуацию с демографией простимулировать. Самой масштабной мерой в этом плане является, разумеется, материнский капитал, который с 2007 года выдавался у нас на второго и последующих детей, а с 2020-го распространился и на первенцев.

— Эта программа дала нам больше 2,5 миллиона младенцев, — говорит Королева. — Программа погашения ипотеки многодетным приплюсовала сюда около 60 тысяч детей, которые стали третьими в семье. Но тут мы видим опять определенный перекос. За первого ребенка сейчас дают 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи. Вроде бы отлично. Но вторую сумму семья получает лишь в том случае, если не оформляла маткапитал на первого.

Иначе всего 168,6 тысячи, а это, согласитесь, не та сумма, за которую можно решиться на второго. В итоге мы имеем стимуляцию к рождению первого ребенка и практически отсутствие таковой в отношении второго. И это при том, что, вступая в брак, большинство женщин в нашей стране все же ориентированы на рождение ребенка. А вот решаются на второго и третьего далеко не все.

Осознав, что что-то идет не так, властные структуры все же пытаются исправить положение. Так, на прошлой неделе стало известно о предложении Общественной палаты ввести выплату за третьего ребенка ни много ни мало в миллион рублей. Предложение вроде как даже уже собираются реализовать в порядке эксперимента в Приморье. И если приморцы покажут в деле самопроизводства класс, распространить это дело на всю Россию.

— Если идею и вправду воплотят в жизнь, распространив на всю Россию, думаю, это действительно могло бы поспособствовать рождению 1–1,5 миллиона детей в течение десяти лет, — считает Королева. — Правда, нужно продумать механизм этих выплат, потому что «живые» деньги, попавшие в руки асоциальных элементов, могут обернуться проблемами. Почему, например, это не произошло с материнским капиталом? Его крайне сложно обналичить. Большинство тратят его на жилье и образование детей, что явно не входит в круг интересов упомянутых элементов.

В числе других предложений ОП, озвученных на прошлой неделе, — повышение ежемесячных пособий для беременных, причем для мам, ждущих третьего и последующих детей, пособие будет повышенным; повышенным сделают его и для беременных в возрасте от 30 лет. В том же списке оказалось и разрешение тратить материнский капитал за третьего ребенка на приобретение семейного автомобиля, а также субсидия в 250 тысяч для детей из многодетных семей, которую можно будет потратить на обучение. В свою очередь, Госдума на той же неделе ответила на это предложением закрывать ипотеку для семей, в которых рождается третий и последующие дети. В общем, идей много, главное, чтобы они в итоге становились делами.

— И не стоит забывать, что проблема демографии комплексная, — напоминает Королева. — Ее можно залить деньгами, и это даст свой эффект, но смягчит ли это расслоение общества и высокий уровень социального неравенства, проблемы одиночества и отсутствия лада в семье, неуверенность в завтрашнем дне, психологические проблемы и множество других аспектов, влияющих на нашу жизнь? Наверное, нет. А значит, и решать задачу надо комплексно, не упуская ни одного из аспектов.

БЫЛОЕ

В 1890 году в одном из первых номеров «Науки и жизни» приводились демографические данные по России и Китаю и выводы, согласно которым через 150 лет Россия должна была догнать и перегнать Поднебесную по числу населения, став самой многочисленной державой мира. В то время и вправду среднее число рождений в России было выше среднемирового на 25–30 процентов...

ОТЛИЧНИКИ И АУТСАЙДЕРЫ

Пятерка лидеров рейтинга фертильности выглядит так: Нигер (6,824), Сомали (5,978), Конго (5,819), Мали (5,785), Чад (5,649). Пятерка, замыкающая список: Сингапур (1,140), Мальта (1,100), Гонконг (1,051), Пуэрто-Рико (1,035 ), Южная Корея (0,918).