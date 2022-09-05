Читать подано: более 300 издательств представили новинки и хиты на московской книжной ярмарке

Екатерина Высочина, заведующая библиотекой № 164, предлагает оформить читательский билет каждому посетителю ярмарки. В этом году библиотеки Москвы в рамках ММКЯ проведут более 40 мероприятий / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Гостином Дворе завершается Московская международная книжная ярмарка. Она проводится в 35–й раз. За четыре дня ярмарки издательства проведут более 350 мероприятий.

В этом году ярмарка переехала с привычного места жительства, 75-го павильона ВДНХ, поближе к Кремлю — в Гостиный Двор. И это нововведение обрадовало москвичей: все-таки длинный путь от 75-го павильона к метро через весь парк с пакетами купленных книг — то еще испытание. А площадка в Гостином Дворе давно намоленное место для книгочеев: уже несколько лет здесь проходит ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. И это в каком-то смысле наложило отпечаток на формат ММКЯ.

Если раньше книжная ярмарка поражала количеством развлечений для детей и взрослых — при этом некоторые из них к литературе имели опосредованное отношение, то сейчас здесь все выдержано в рамках литературного жанра. Если семинары — то на тему критики и трендов в издательском деле. Если встречи — то с именитыми писателями. В их числе Алексей Иванов, Павел Басинский, Алексей Варламов, Лев Данилкин, Дарья Донцова, Сергей Лукьяненко и Александра Маринина. Есть среди них и иранские писатели — Бехназ Зарабизаде и Хамид Хесам. Ведь, несмотря ни на что, ярмарка остается международной, пусть и состав зарубежных участников изменился. Гостями ММКЯ в этом году стали Китай, Германия, Иран, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Детская программа на ярмарке получилась достаточно обширной, даже несмотря на отсутствие аниматоров и аттракционов. Вместо них юные читатели могут встретиться с Денисом Драгунским, поучаствовать в мастер-классе по типографике или квесте, посвященном поэтической Москве. Словом, все серьезно.

При этом детских издательств в этом году представлено огромное количество. Здесь можно найти книги с «живыми» картинками, ароматизированные книги, книги для детей, которые не любят читать, и наоборот — книги для вундеркиндов. По словам издателя Анастасии Косовой, бумажные детские книги сегодня продаются намного лучше взрослых, поэтому издатели что есть сил соревнуются за внимание читателей.

Отдельного упоминания заслуживает фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», который поддерживает Издательская программа правительства Москвы. Фонд выпускает тактильные книги, понятные детям с нарушениями зрения.Помимо ярких иллюстраций, каждая книжка снабжена волшебным карандашом, озвучивающим текст. Эти книги передаются в дар слепым и слабовидящим малышам по всей России.

В этом году отмечает свое столетие издательство «Молодая гвардия». У стенда издательства не протолкнуться. Люди разбирают книги, как горячие пирожки в соседнем кафе. Главный редактор издательства Мария Залесская рассказывает, что за 100 лет предпочтения читателей не слишком изменились.

— Что тогда, что сейчас люди предпочитают биографии, — улыбается она. — Но если раньше выбирали героев — Жукова или Есенина, то сегодня читателю куда важнее автор, написавший биографию. Прилепина, например, у нас уже всего разобрали...

Несмотря на то что издатели жалуются на снижение тиражей, народа на ярмарке — огромное количество. По мнению экспертов, такие мероприятии помогают популяризировать чтение. Этим, кстати, занимаются во многих странах. Так, американский писатель Нил Гейман вспоминает, что в 2007 году побывал в Китае на первом одобренном партией конвенте по научной фантастике и фэнтези. Когда он поинтересовался, почему правительство не проводило таких фестивалей раньше, представитель власти ответил, что китайцы создают великолепные вещи, если им приносят схемы. Но они ничего не могут придумать сами. В ходе своих командировок по западным технологическим компаниям китайцы выяснили, что все известные изобретатели в детстве читали научную фантастику. С тех пор литературных мероприятий и ярмарок в Китае стало намного больше.

В России никогда не жаловались на отсутствие читательского интереса. Но в свете последних событий — санкций и задач по импортозамещению — популяризация чтения и у нас приобретает все большую актуальность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, руководитель департамента культуры города Москвы:

— Мы являемся традиционными партнерами ярмарки и занимаем одно из центральных мест в Гостином Дворе. В этом году в рамках ММКЯ мы решили шагнуть в районы — Москва у нас огромная. Порядка 40 мероприятий пройдут в библиотеках разных округов столицы. Вход бесплатный, без билетов. Вся книжная масса, существующая в городе, будет представлена на нашем библиотечной стенде — там же можно получить единый читательский билет. Отдельный стенд мы посвятили Московскому дому книги и его участию как одного из субъектов книжного процесса.