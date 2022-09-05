Учащиеся медиаклассов посетили выставку «Романовы. Урок рисования»

Фото: Екатерина Козулина

В выставочном зале федеральных архивов в г. Москве состоялось открытие историко-документальной выставки. Ученики медиаклассов школ № 1517, 1287, 1293 и КШИ № 1 уже посетили экспозицию. Ученица школы 1517 Екатерина Козулина в рамках проекта «Молодое перо» поделилась впечатлениями от посещения выставки.

Выставка посвящена художественному воспитанию детей в роду Романовых и на ней было представлено более 300 рисунков, в то время как во всём архиве свыше 2500. На главной афише мероприятия изображена великая княжна Ольга Николаевна, а в зале произведения расставлены по принципу семей (Семья Николая I и семья Павла I). Самый ранний рисунок принадлежит Павлу, а поздний – Алексею Николаевичу.

Уроки рисования были обязательной деталью учебного плана наследников, потому что имели практическое значение. Например, акварель при дворе была не популярна, так как требовала много места и времени, а вот рисунков карандашом сохранилось в разы больше, потому что упор шёл на необходимые в армии зарисовки и чертежи. Но взращивали ли уроки чувство прекрасного? Когда пришло время вопросов к ведущей, состоялся вот такой диалог:

— Как известно, будущим императорам было важно уметь делать быстрые наброски местности и сложные чертежи. Но чему еще их обучали? Что давало художественной образование, помогало ли оно раскрыть детям себя через живопись? Отображают ли их рисунки то время, или они все же в большинстве изучали «только нужное«»?

— Конечно помогало! Василий Андреевич Жуковский (русский поэт, переводчик, литературный критик, педагог) создал целый «план воспитания наследников», по которому взращивались все дети и потомки Николая I вплоть до 1917 года. План предполагал развитие приятных талантов через музыку и живопись, ведь именно так, по мнению В.А. Жуковского, дети познают жизнь и впускают доброту и любовь в сердце.

В качестве преподавателей искусства выступали карл Павлович Брюллов, Екатерина II, Николай Иванович Тихобразов и другие. Интересный факт: при Екатерине Великой огромное внимание уделялось копированию произведений искусства, специально для этого она приобрела несколько пробковых моделей античных памятников у архитектора Антонио Кики.

Рассматривая каждого «художника» царской семьи, можно заметить, что дети определенного рода рисуют определенную тематику. Например, отпрыски генералов – корабли, артиллеристов – пушки, девочки – интерьеры. Дети Павла I изображали в большинстве своём военную тематику, так как это было время гвардии, заграничных походов, полков. А по рисункам помещений восстанавливались многие дворцы и резиденции.

Будучи на выставке, мы также узнали несколько забавных фактов: