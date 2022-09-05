Русский мир неизбежен: бойцы спецназа считают, что нацисты — люди с нарушенной психикой

Четвертая группа спецназа «Витязь» позирует для группового снимка / Фото: Из архива четвертой группы спецназа «Витязь»

В августе бойцы 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» отправились на украинский фронт. А за несколько дней до этого «Вечерняя Москва» побывала на празднике, где солдаты четвертой группы обмывали государственные награды, и побеседовала с ребятами о том, как сражаются на фронтах, что на самом деле было в Буче и нужны ли бойцам письма из тыла.

Мы живем, чтобы даже во сне

Не мелькала бы мысль о войне

Строки из песни «ЦСН «Витязь»

Они стоят на склоне холма и позируют для фотографа. В солнечных лучах играют бликами награды — на форменных поло 45 медалей и орденов. Здесь медали Жукова, медали «За отвагу » и два ордена Мужества. Их обладатели в краповых беретах смеются. На заднем плане — загородный клуб «Малиновка». Действующих бойцов специальных подразделений нельзя называть по фамилиям, нельзя фотографировать и выкладывать снимки с ними в интернет. Поэтому присутствующий здесь фотограф — родственник, а все изображения будут подарены бойцам и их семьям исключительно для личного пользования.

Если бы в армейском уставе говорилось, в какие дни нужно проводить праздники, то скорее всего описание звучало бы так: «Небо — голубое. Солнце яркое. Кипенно-белые облака двигаются с умеренной скоростью». Для праздников нет устава, конечно же. Но этот день идеально соответствует всем требованиям. Даже относительно скорости облаков.

— Это давняя армейская традиция — обмывать награды, — говорит президент «Концерна безопасности «Витязь», ветеран спецназа «Витязь» Максим Котов. — Сегодня ребятам вручат 45 государственных наград. И мы все отметим это. Все — это и ветераны подразделения, и спортсмены, и актеры, и официальные лица.

Ребята эти — контрактники. В зале в основном бойцы из четвертой группы Центра специального назначения «Витязь». На армейском жаргоне бойцов специального назначения называют «спецы». Они проходят слаживание и отдыхают — полтора месяца.

Павел — спокоен и обстоятелен. Он настраивает гитару, аккуратно подкручивает струны на колках — сегодня будет петь для ребят. Текст песни он написал, пока два дня сидел в подвале одного из домов в Гостомеле.

— Мы приступили к выполнению боевых задач с 24 февраля, — рассказывает Павел. — Работали по киевскому направлению. Песню, которую написал боец, его отряд знает наизусть и вместе с ним орет ее во всю глотку. Это не романтичная песня про ландыши. Она про правду войны. Такие песни не поют, их кричат.

Цитировать из нее можно не все — информацию нельзя разглашать, но кое-что можно:

«Но когда я вернусь и за стопку возьмусь,

Третий тост за всех тех, чей закончился путь.

Поднимусь во весь рост, скажу такие слова:

Тут никто не забыт и не забыт никогда».

Группа «Витязь» 24 февраля закрепилась в Киевской области. Боевые задачи были разные — например, провести зачистку населенных пунктов. Для тех, кто не близок к армейской тематике, поясню: зачистка — это не значит убить всех. Это значит нейтрализовать врага — взять в плен или убить в бою. Мирные — ни при чем.

— Да чтобы просто так по жителям палить? Нет, такого быть не могло, — после небольшой паузы Павел продолжает. — Мы помогали местному населению. Продуктами, медикаментами.

Бывало, что нам самим не хватало чего-то, колонны обеспечения подошли не сразу… Но все равно отдавали последнее. Однажды при зачистке территории обнаружили в подвале жителей. Женщины, дети. Без продуктов, без ничего. Даже воды не было. А мы при зачистке увидели в одном из подвалов запасы воды, даже ящик пива. Все отнесли мирным. Я было подумал, что от пива откажутся. А нет — взяли. Обрадовались. Помню, я с удивлением это воспринял: «Надо же, тоже любят выпить»…

Павел рассказывает выборочно. Чувствуется, что подбирает слова. Однако из подтекста понятно — уже там, на киевском направлении, бойцам спецназа довелось столкнуться с террористическими технологиями войны: когда обычных граждан используют как щит. Такую же технологию террористы применяли в Идлибе, Алеппо и других городах Сирии. Точно так же под Киевом украинские войска организовывали огневые точки в домах простых граждан, по соседству с домами, где в подвалах укрывались мирные люди.

— Знаете, есть нацисты, а есть обычная украинская армия, — продолжает Павел. — Все очень похоже на то, что мы читали в учебниках про Великую Отечественную войну. Что деды нам рассказывали. Некоторые из бойцов противника даже стрелять в нашу сторону не хотят, а то и вовсе стреляют так, чтобы не попасть. Но отморозки там есть… Вот на въезде на территорию Украины мы захватили гаубицу и взяли в плен 14 человек. Пока стоял на дежурстве, смотрел на них и думал, что все это очень странно — они такие спокойные, тихие. Там даже женщина была. Обычные же люди… А потом при допросах выяснилось, что один из этих пленных — отъявленный нацист.

Несколько позднее автомобиль, в котором перевозили пленных, накрыли артиллерийским огнем украинские войска. Выжили немногие. Жестокость? Войска киевского режима не согласятся — они умеют воевать только так, с театральными эффектами.

Фото: Минобороны РФ

Один из таких «картинных» примеров — Буча. Срежиссированные кадры, наученные «правильно » снимать журналисты, отточенные ракурсы, от которых веет холодком. За этим, как за ширмой, уничтоженные жизни мирного населения — счет по всей Украине перевалил за тысячи. У кого болит сердце за этих людей?

Дагестанец Иса отодвигает стопку — только что ее, заполненную до краев, он поднимал за здоровье командира. Каждый в группе знает, что их командир — крепче скалы. Пьют за его здоровье до дна, от души. Иса уверен в своих словах — дети гор пустое в воздух не бросают:

— Мы там столкнулись со зверьем. Иногда думаешь — на дворе 2022 год, цивилизация уже, да? А там Средние века какие-то. Мы выполняем поставленную задачу, чтобы такого ужаса у нас в стране не было. Да они там с пленными такое вытворяют… Вот все, что можешь себе представить, и даже то, что не можешь — они все это делают. У них нет воспитания и чести.

Здесь, в тылу, даже мы, простые люди, знаем, что вытворяют киевские псы режима. Многие из нас видели эти ужасные кадры — наши воины с простреленными коленями, расстрел в затылок связанных солдат, перерезанное горло… Перечислять можно долго. Технологии сделали эту войну слишком публичной, ничего не утаить. И жестокость только убеждает нас в очевидном: выхода не было, нам пришлось бить первыми. И теперь придется идти до конца.

Ненависть — вот что толкает туда, к беспределу. Именно об этом говорит Иса. Стоит один раз упасть в жестокость, допустить оплошность, показать слабость духа, и больше не выберешься из этого звериного отчаяния. Не отмоешься. Не думаю, что кто-то из врагов осознает меру этого падения. Со дна не видно, насколько глубока вода. Они слепы и ведомы только унизительными чувствами, которые обычно испытывает зверье. Жажда крови затмила их разум.

— Я этого понять не могу, — говорит Иса. — Мы даже к пленным военным не испытываем ненависти. У нас есть принципы — у спецназа. Мы помним, что важно остаться человеком. А они?

Рядом сидит молчаливый Артем. Его отец был полицейским, воевал в Чечне.

— Мы спецназ. Мы умеем преодолевать страх, — говорит Артем. — Мы идем в сторону страха, так нас научили. Да и вообще: если не мы, то кто? Да, наверное, я из династии военных. Я с детства «повернутый» на эту тематику.

Нужно просто работать. Защищать мирных жителей. Побеждать врага.

Легендарный спецназ «Витязь» знает о преодолении все. Вот на сцене выступает актер Сергей Шолох. Он исполняет под гитару песню, посвященную как раз Витязям.

«В горячих точках,

Как камни в почках,

Мы появляемся

Без права на отсрочку», — поет Сергей. А Артем вспоминает операцию по выводу из Гостомельского аэропорта десанта.

Горячее было дело.

— Мы втянулись с техникой на территорию аэропорта, — рассказывает он. — Там везде российские флаги, десантники наши. Я открываю люк бронемашины, смотрю — самолет над нами взлетает. Думал, свои. Давай махать ему рукой, мол, нужна огневая поддержка, а дальше все как в фильмах по телевизору: открывается бомболюк и на нас летят бомбы. Мы задраились, по газам — и укрылись под самолетом «Мрия». Вот в тот день украинцы его и уничтожили. Операцию мы провели успешно.

А потом была передислокация. Луганская и Донецкая республики встречали спецназ со слезами на глазах. «Мы вас восемь лет ждали», — вот что слышали бойцы. И видели бесконечное горе. Граничащие с республиками городки и села утонули в бедности.

— Ой, да я водитель, ничего особенного, — говорит Андрей. Лукавит, конечно — водитель, который обеспечивал подвоз к месту выполнения боевой задачи группы спецназа, не лыком шит. — У меня 12 человек в машине. Очень запомнился один день: мы поехали за водой. А тут у колодца подходят местные жители, человек семь. Дети, женщины… У нас с поставкой случились перебои, но когда увидели людей… Эти голодные дети… И мы выгребли все, что было.

Кстати, про перебои с поставками — ответ тем, кто критикует гуманитарные миссии тыла. Каждая поставка для наших бойцов — жизненно важная поддержка.

— Нам школьники присылали гуманитарку, — рассказывает Артем. — Там белье было — вещи первой необходимости на фронте. Но самое главное — там были письма. Письма от ребят.

Вы представляете? Вот сидишь в окопе, без связи, без телефонов, без информации. С родными иногда неделями не говоришь. А тут вдруг незнакомый пацаненок пишет, поддерживает. Это очень согревает.

Эти письма — читали вслух. Некоторые перечитывали десятки раз, хранили у сердца, там же, где хранили письма матерей, жен и невест. Спасибо детям, они поддерживали боевой дух.

Фото: Telegram / Военный обозреватель

— Те, кто говорит, что народная поддержка армии не нужна, просто не были на фронте, — поддерживает разговор Павел. — Они не понимают, что обычную машину очень легко накрыть огнем. А именно она может перевозить все: еду, воду, гуманитарную помощь местному населению. У нас в первые две-три недели так было. Шли горячие бои, колонны не могли до нас добраться. Мы закрепились в лесополосе, окопались там. И когда стало понятно, что обеспечение подтянется не скоро, — разделили сухпаи — один шел на двоих. Плюс пол-литра воды на двоих в день.

В тылу, тем более в спокойной и такой далекой от фронтов Москве, сложно это представить. Кажется, что война идет где-то там, почти на другой планете. Но вот они — герои, которые сегодня получают медали и ордена. Делили поллитра воды на двоих… Фронту нужно помогать.

Не обо всех подвигах можно говорить — некоторые засекречены. Вот и у командира четвертой группы специального назначения «Витязь» на груди — орден Мужества. Его нельзя называть даже по имени. Не только самого офицера, но и его семью. Поэтому ограничимся позывным — Байкал. И я не знаю, за что он получил высокую государственную награду. Но знаю один подвиг, который он совершил. Его четвертая группа вернулась на побывку без «двухсотых » и «трехсотых». Такими колкими цифрами в армии обозначают погибших и раненых соответственно. Так вот, у Байкала таких в группе нет. И это — настоящий подвиг.

— Для меня самое главное — что ребята приезжают к семьям живыми, — Байкал улыбается, когда говорит. — Чтобы в группе не было потерь, при не самой благоприятной обстановке, которая сложилась, надо, чтобы боевая подготовка каждого бойца была на высоте. И у наших ребят на тренировочной базе есть все самое лучшее. Да, бывают форс-мажоры, я это знаю… Вот сегодня меня «принимал» в подполковники Антон, сослуживец, вы его видели — он с протезом вместо ноги. Год назад он сам проставлялся за подполковника, и тогда он был на двух ногах. Но в целом у нас такая подготовка, что каждое ведомство хотело бы получить наших ребят к себе на службу.

36 наград — у одной группы. Байкал скромен в оценках успеха — «не то чтобы ого-го». Считает, что многие его бойцы соответствуют этому уровню. Ребята проявили себя отлично, каждый в коллективе чувствовал братское плечо.

— Мы все работаем на благо единой цели, — говорит Байкал. — Эту цель нам задал Верховный главнокомандующий. Мы сделаем все, чтобы это не повторилось на нашей земле. Да, сейчас страдают Белгород, Курск, Брянск. Но если бы мы не ударили первыми, я даже не могу предположить, где проходила бы линия обороны.

Байкал говорит: жизни простых жителей Украины оказались разменной монетой для продажной украинской элиты. Это командира злит.

— Мое субъективное мнение состоит в том, что украинцы и россияне — единый народ, — говорит командир. — Самое обидное как раз и состоит в том, что два братских народа меряются своими силами там, на территории Украины.

Представители коллективного Запада настолько задурили головы людям, что они выбрали путь войны. Мы всегда против нацизма. Как и наши деды, и прадеды тогда, в далеком 41-м году. И политика тех клоунов, которые любят большие деньги, будет полностью уничтожена.

Больше всего поражает именно бесправность населения. Пренебрежение им. Буквально — ненависть к нему. Когда шли горячие боевые действия под Гостомелем, Бучей или Ирпенью, Байкал был поражен тем, что у местных жителей порой не было даже воды и элементарных медикаментов. Киевский режим вообще никак не отреагировал на беды своих граждан, только забрасывал дома простых жителей снарядами.

— Мы вытаскивали пострадавших украинцев в госпитали, — вспоминает Байкал. — А там же и женщины на девятом месяце беременности, и груднички — до полутора лет. Мы их поддерживали как могли. Кто страдал? Это же именно те незащищенные слои населения, которые не смогли откупиться от нацистов или сбежать в Европу. Те, кому не хватило денег, чтобы купить себе мирное небо…

Ветеран спецназа «Витязь» Максим Котов говорит — только крепость характера позволяет удержаться от такой заразы, как нацизм.

— Этим отличались от нас и бандеровцы, еще во время Великой Отечественной войны, да и после нее, — говорит Котов. — Они же точно так же казнили мирное население. А современные нацисты берут пример именно с этих, так сказать, персонажей. Сложно понять, с чего все началось… Как можно ненавидеть русских, если ты сам этнический русский? Что-то случилось с головами, какое-то помутнение. Говорят, массовый психоз заразен.

Никто не сомневается в победе. А мифы противника развенчиваются. Потому что стоят, как титаны древности, на глиняных ногах.

— Да, РСЗО HIMARS — нам есть чем ответить, даже не сомневайтесь, да и уже отвечаем, — говорит Котов. — Это миф о высокой действенности такого оружия. Вот система «Хаймарс» — ее нужно продать странам Европы. Нужно показать, что она высокоэффективная. Как это сделать? Несколько установок передают украинским вооруженным силам. Они, планируя обстрел, сначала используют вооружение советского производства — «Ураган» или «Точку У». Следом пускают HIMARS. Наши ПВО отрабатывают по ракетам, HIMARS долетает. Вот и создан миф, что ПВО не срабатывает и ракеты HIMARS не остановить. Но недавно они выпустили по одной точке девять ракет, а долетела одна. Ничего сверхнеожиданного. Да, неприятно. Но наши умеют отвечать на такие угрозы.

Ничего сверхнеожиданного. Все идет по плану. Русский мир неизбежен и прекрасен, как и в каждый день до этого дня, из века в век. С августа четвертая группа спецназа «Витязь» держит в руках автоматы и защищает мирное небо ценою жизни своей. Чтобы, как и в песне поется, «наши деды не вспоминали беды».

СПРАВКА

604-й Краснознаменный центр специального назначения «Витязь» — это подразделение в составе Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского. «Витязь» на основе преемственности сочетает в себе историю 1-го полка, 6-го отряда специального назначения «Витязь» и 8-го отряда специального назначения «Русь». Одна из главных задач — борьба с терроризмом и освобождение заложников. Символом бойцов «Витязя» является краповый берет.