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Работодателю заплатят при найме молодых кадров

Александр Зосимов
Общество
Работодателю заплатят при найме молодых кадров
Директор Центра занятости населения города Москвы «Моя работа» Андрей Тарасов заметил, что сейчас молодые специалисты чаще всего требуются в сферах ретейла, электронной коммерции и сервисной индустрии / Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы «Моя работа»

Российские компании теперь будут получать субсидии при найме безработных граждан в возрасте до 30 лет. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Правительство расширило господдержку компаний и организаций, которые трудоустроят выпускников колледжей и вузов без опыта работы, а также другим категориям граждан. Главное, чтобы соискатель был моложе 30 лет.

Так, после выпуска из Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина и года службы в армии москвич Никита Ланченков принялся искать свою первую работу.

— У меня был небольшой опыт стажировок в сфере юриспруденции. Но моей целью стало трудоустройство в стабильную компанию. Для этого я обратился за помощью в столичный центр занятости «Моя работа». Мне помогли! За месяц мне удалось устроиться в организацию в сфере торговли ценными бумагами, — говорит Ланченков.

Компания, в которой работает молодой человек, получит субсидию. Она равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов, а также число трудоустроенных сотрудников. Первый платеж организация получит уже через месяц после того, как молодого соискателя взяли в штат, второй — через три месяца, а третий — через полгода.

— Наши специалисты смогли выстроить систему комплексного сотрудничества с компаниями, которые готовы нанимать к себе молодежь. Эксперты оказывают таким работодателям консультационную поддержку, разъясняют нюансы законодательства, — рассказал директор центра занятости населения города Москвы «Моя работа» Андрей Тарасов.

По данным столичного Департамента труда и социальной защиты населения, с начала 2020 года более 80 тысяч кандидатов до 30 лет успешно трудоустроились при поддержке столичной службы занятости, из них около 25 тысяч — без опыта работы.

По словам Тарасова, сегодня среди работодателей отмечается высокий спрос на сотрудников, в том числе и на молодых специалистов, в сфере ретейла. В агрегированной базе вакансий службы занятости сейчас представлено более 73 тысяч предложений для продавцов, консультантов, кассиров, менеджеров по продажам. Востребована и сфера электронной коммерции.

— На втором месте — сервисная индустрия. В августе компании искали свыше 70 тысяч поваров, администраторов на ресепшен, массажистов, бариста и парикмахеров. А замыкает топ-3 сфера транспорта и логистики. Водителям машин, автобусов, проводникам пассажирских вагонов, монтерам путей, автомеханикам и слесарям служба занятости готова предложить более 45 тысяч вакансий, — отметил Тарасов.

Если говорить о высококвалифицированном труде, то на данный момент молодежь проявляет интерес к ИТ-индустрии, добавил председатель комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства московского городского отделения «Опоры России» Андрей Крупский. Учитывая запрос на цифровизацию, потребность в программистах будет сохраняться долго. А субсидии простимулируют работодателей брать больше молодежи.

— Разработчики в сфере информационных технологий нужны практически везде. Например, в сельском хозяйстве и добывающей промышленности. В этих сферах не хватает и профильных специалистов, от которых работодатели требуют профессиональной компетентности, — уточняет Крупский. — Субсидирование найма, конечно, хорошая инициатива, но я бы не ограничивался ею. Нужны субсидии, например, на переезд сотрудников, если на прежнем месте у них нет возможностей для заработка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Данилов-Данильян, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:

— Конечно, субсидирование найма — это эффективная мера для решения проблемы безработицы в стране. Прежде всего она поможет руководителям столичных и особенно провинциальных организаций сэкономить на трудоустройстве сотрудников, которых не хватает на производстве. Дополнительно новая мера простимулирует работодателей нанимать соискателей, которые из-за учебы в университете или службы в армии не успели получить опыт в своей профессии.

В этом случае начальники обязаны искать для молодого специалиста наставника, который будет тратить часть своего рабочего времени на его обучение. Раньше это казалось слишком обременительным, но теперь все будет по-другому. Это возможность воспитать кадры под себя.

Трудоустройство Безработица субсидии Профессии Михаил Мишустин
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