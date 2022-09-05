Работодателю заплатят при найме молодых кадров

Директор Центра занятости населения города Москвы «Моя работа» Андрей Тарасов заметил, что сейчас молодые специалисты чаще всего требуются в сферах ретейла, электронной коммерции и сервисной индустрии / Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы «Моя работа»

Российские компании теперь будут получать субсидии при найме безработных граждан в возрасте до 30 лет. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Правительство расширило господдержку компаний и организаций, которые трудоустроят выпускников колледжей и вузов без опыта работы, а также другим категориям граждан. Главное, чтобы соискатель был моложе 30 лет.

Так, после выпуска из Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина и года службы в армии москвич Никита Ланченков принялся искать свою первую работу.

— У меня был небольшой опыт стажировок в сфере юриспруденции. Но моей целью стало трудоустройство в стабильную компанию. Для этого я обратился за помощью в столичный центр занятости «Моя работа». Мне помогли! За месяц мне удалось устроиться в организацию в сфере торговли ценными бумагами, — говорит Ланченков.

Компания, в которой работает молодой человек, получит субсидию. Она равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов, а также число трудоустроенных сотрудников. Первый платеж организация получит уже через месяц после того, как молодого соискателя взяли в штат, второй — через три месяца, а третий — через полгода.

— Наши специалисты смогли выстроить систему комплексного сотрудничества с компаниями, которые готовы нанимать к себе молодежь. Эксперты оказывают таким работодателям консультационную поддержку, разъясняют нюансы законодательства, — рассказал директор центра занятости населения города Москвы «Моя работа» Андрей Тарасов.

По данным столичного Департамента труда и социальной защиты населения, с начала 2020 года более 80 тысяч кандидатов до 30 лет успешно трудоустроились при поддержке столичной службы занятости, из них около 25 тысяч — без опыта работы.

По словам Тарасова, сегодня среди работодателей отмечается высокий спрос на сотрудников, в том числе и на молодых специалистов, в сфере ретейла. В агрегированной базе вакансий службы занятости сейчас представлено более 73 тысяч предложений для продавцов, консультантов, кассиров, менеджеров по продажам. Востребована и сфера электронной коммерции.

— На втором месте — сервисная индустрия. В августе компании искали свыше 70 тысяч поваров, администраторов на ресепшен, массажистов, бариста и парикмахеров. А замыкает топ-3 сфера транспорта и логистики. Водителям машин, автобусов, проводникам пассажирских вагонов, монтерам путей, автомеханикам и слесарям служба занятости готова предложить более 45 тысяч вакансий, — отметил Тарасов.

Если говорить о высококвалифицированном труде, то на данный момент молодежь проявляет интерес к ИТ-индустрии, добавил председатель комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства московского городского отделения «Опоры России» Андрей Крупский. Учитывая запрос на цифровизацию, потребность в программистах будет сохраняться долго. А субсидии простимулируют работодателей брать больше молодежи.

— Разработчики в сфере информационных технологий нужны практически везде. Например, в сельском хозяйстве и добывающей промышленности. В этих сферах не хватает и профильных специалистов, от которых работодатели требуют профессиональной компетентности, — уточняет Крупский. — Субсидирование найма, конечно, хорошая инициатива, но я бы не ограничивался ею. Нужны субсидии, например, на переезд сотрудников, если на прежнем месте у них нет возможностей для заработка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Данилов-Данильян, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:

— Конечно, субсидирование найма — это эффективная мера для решения проблемы безработицы в стране. Прежде всего она поможет руководителям столичных и особенно провинциальных организаций сэкономить на трудоустройстве сотрудников, которых не хватает на производстве. Дополнительно новая мера простимулирует работодателей нанимать соискателей, которые из-за учебы в университете или службы в армии не успели получить опыт в своей профессии.

В этом случае начальники обязаны искать для молодого специалиста наставника, который будет тратить часть своего рабочего времени на его обучение. Раньше это казалось слишком обременительным, но теперь все будет по-другому. Это возможность воспитать кадры под себя.