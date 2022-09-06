С кешбэком в 40 тысяч: куда поехать отдыхать на Дальний Восток

Фото: Pixabay

С 25 августа российские туристы смогут вернуть до 40 тысяч рублей, потраченных на поездки на Дальний Восток. При этом стоит учитывать, что Дальний Восток — интересный регион, однако отсутствие инфраструктуры снижает его привлекательность для многих туристов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

Собеседник «ВМ» отметил, что Дальний Восток готов предложить самые разные виды отдыха.

— Можно отправиться в Бурятию, Калмыкию, на Сахалин. В основном эти регионы занимаются эко-туризмом, активным туризмом (многие думают, что туда едут только на рыбалку и охоту, хотя это не так), промышленным туризмом (промышленные объекты там на довольно высоком уровне). Активных видов отдыха там большое количество, гастрономии и культурного наследия — тоже. Конечно, край довольно суровый, я бы рекомендовал ехать летом. Там в это время прекрасная погода, не такая агрессивная, как осенью и зимой. Летом у них и народные наряды, и гулянья, и озера, — рассказал эксперт.

По словам Мельника, инфраструктура на Дальнем Востоке может показаться недостаточной тем туристам, которые раньше отдыхали в Европе или той же Москве. Уровень в три–четыре звезды в регионах сильно отличается. В частности, Сахалин будет интересен либо взрослым парам, либо компаниям молодежи, либо пенсионерам, но семейным людям с детьми там будет неинтересно, подчеркнул собеседник «ВМ».

Однако у Дальнего Востока есть большие перспективы, уверен специалист.

— На ПМЭФ-2022 было подписано большое количество инвестиционных контрактов и контрактов с сетью отелей, которые будут в ближайшем будущем строить новые объекты. Отели будут очень хорошими, хотя персонал в регионах пока не соответствует российской оценке качества, — рассказал эксперт.

По словам Мельника, туристические поездки на Дальний Восток из центральной России стоят довольно дорого: так, рейс из Москвы до Петропавловска-Камчатского будет стоить около 16,5 тысячи рублей.

При этом туроператоры и Ростуризм крайне заинтересованы в развитии привлекательности региона для туристов, поэтому готовы снижать цены, подчеркнул специалист.

— Я знаю нескольких крупных туроператоров, которые под крылом у Ростуризма ставят свои чартерные программы. Там цена пакетного тура начинается от 70 тысяч рублей за двоих на неделю — включен и перелет, и отель. Есть вариант экскурсионных туров, на двоих они стартуют от 80 тысяч рублей и до 120 — зависит от уровня проживания и экскурсионной программы, — заметил собеседник «ВМ».

Пока большого спроса на Дальний Восток нет, однако он может появиться после 25 августа: именно тогда начнет действовать программа кешбэка, пояснил Мельник. Максимальная сумма, которую сможет вернуть человек, составит 20 процентов стоимости тура, но не более 40 тысяч рублей: эти деньги получится возместить при расходах не менее 200 тысяч и минимум трех ночах проживания, уточнил специалист.

Для получения кешбэка понадобится соблюсти ряд условий. При этом существуют некоторые лазейки, которые позволяют сэкономить больше, подчеркнул эксперт.

— На сайте Ростуризма четко указано, что кешбэк будет при бронировании санатория или отеля. Думаю, будет как в прошлом году: туроператоры станут представлять интересы отеля и напрямую его бронировать. Причем эта программа недоработана: за одно бронирование и три ночи вы получаете 20 процентов. Но, если объект стоит 400 тысяч рублей за шесть ночей, что мешает туристу два раза получить кешбэк? Он бронирует два раза и получает кешбэк тоже два раза. На начальных этапах программы это было очень распространено, — рассказал Мельник.

По словам собеседника «ВМ», программа действует на поездки, которые состоятся с 1 октября по 25 декабря. Определиться с датами необходимо до 10 сентября включительно. Если денег хватит, программа будет продлена, но это будет видно по спросу. По мнению специалиста, вопрос востребованности Дальнего Востока осенью и зимой пока остается открытым.

Кроме кешбэка есть и другие способы сэкономить при поездке на Дальний Восток, отметил собеседник «ВМ».

— Нужно сравнивать цены на сайтах отеля, агрегаторов и туристических агентств или туроператоров, но лучше турагентств. У турагентов есть контакты со всеми туроператорами, он может вам подобрать конкретный вариант, — заключил Мельник.

Максимальная сумма возврата части средств гражданам при бронировании отелей или санаториев, расположенных на Дальнем Востоке, увеличена до 40 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Уточняется, что для получения кешбэка путешествие должно длиться не менее четырех дней и трех ночей. Оплатить поездку необходимо картой российской платежной системы, кешбэк на нее начислят в течение пяти дней с момента оплаты.