Творческий коллектив из Северной столицы представит на московской сцене спектакль «Крещенные крестами»

Фото: Стас Левшин

20 и 21 сентября сцена на Сретенке Московского академического театра имени В. Маяковского будет принимать творческий коллектив из Северной столицы и без всякого преувеличения станет местом притяжения для москвичей и гостей мегаполиса. Здесь состоятся показы спектакля «Крещенные крестами» Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Спектакль поставлен по одноименному роману Эдуарда Кочергина. Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель искусств России Вениамин Фильштинский.

«Крещенные крестами. Записки на коленках» — так называется автобиографический роман главного художника Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Эдуарда Кочергина. Он принес автору одну из самых престижных литературных наград России — премию «Национальный бестселлер». Эдуард Кочергин — народный художник России, действительный член Российской академии художеств, лауреат государственных премий и кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В основу спектакля «Крещенные крестами» легли воспоминания Эдуарда Кочергина о детстве, проведенном в вагонах-теплушках на пути из Сибири в Ленинград. Такой маршрут пришлось преодолеть ему, сыну «врагов народа», чтобы из детского приемника НКВД вернуться к матери в родной город. Одиссея маленького беспризорника Степаныча растягивается почти на семь лет, а его попутчиками в трудном путешествии становятся такие же, как он, бездомные пацаны, ветераны-фронтовики и воры-взломщики, обкрадывающие пассажирские поезда.

Спектакль «Крещенные крестами» в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова поставил Вениамин Фильштинский, сценографию создал Эдуард Кочергин. Все роли в спектакле играют артисты театра — Руслан Барабанов, Карина Разумовская, Алена Кучкова, Виктор Княжев, Рустам Насыров. Актеры поочередно играют то маленького героя романа, то его единственного за время путешествия друга — «слепенького» Митьку, то сиротскую «пацанву», то надзирателей и «воспиталок» детского приемника, то возвращающихся с фронта солдат. Реплики автора за кадром озвучивает народный артист России Геннадий Богачев.

«Крещенные крестами» стали второй работой Вениамина Фильштинского на Малой сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. В 1986 году режиссер поставил здесь спектакль «Барменша из дискотеки» по повести Юрия Андреева. Руководителем той первой постановки Вениамина Фильштинского выступил тогда сам Георгий Товстоногов, главную роль исполнила Алиса Фрейндлих.

И вот новый успех. Спектакль «Крещенные крестами» был встречен зрителями восторженно и получил большой общественный резонанс. Хвалебные рецензии о постановке Эдуарда Кочергина опубликовали многие местные издания, в том числе «Санкт-Петербургские ведомости» и «Деловой Петербург».

Сам спектакль удостоился высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» (2016) в номинации «Лучший актерский ансамбль». Он стал лауреатом премии Санкт-Петербургского общества зрителей «Театрал» (2016) и получил специальную премию жюри Санкт-Петербургской премии для молодых «Прорыв» — за актерский ансамбль (2017), а также попал в лонг-лист российской национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам театрального сезона-2015/2016.

Пресса — о спектакле

Елена Алексеева, «Санкт-Петербургские ведомости»:

— Перед нами театр, посему артисты не притворяются ни детьми, ни зэками, ни энкавэдэшниками — только показывают. В их руках нет ни жестяных детдомовских кружек, ни заточек, которыми дети сызмальства оборонялись, ни еды, по которой была главная тоска... Из предметного мира на сцене лишь два мотка проволоки, из которой будущий художник гнул профили вождей, чем и зарабатывал пропитание. «Театр представления» и зрителей превращает в художников, будит фантазию, увлекает, затягивает, рождает сострадание. Словно ты заново перечитываешь книгу Эдуарда Кочергина. Из сороковых годов прошлого века высвобождаешься, только когда действие обрывается фразой «До Питера оставалось еще пять лет бега...» и на поклоны выходят все участники спектакля, включая автора. Что воспринимается как чудо. Как если бы мы смотрели «Пер Гюнта», а на поклоны вышел бы Ибсен.

Дмитрий Циликин, «Деловой Петербург»:

— От автора поочередно представительствуют все. Но кто бы в этот момент ни произносил «я», внутренне соглашаешься: молодые актеры до конца присвоили рассказываемую ими трагическую историю ребенка, полную чудовищных испытаний, лютой жестокости, мук буквально апокалиптических. Трагическую вдвойне — оттого что ребенок воспринимает все это как естественный ход событий: таково мироустройство. Присвоили — а теперь она проникает во всех нас.