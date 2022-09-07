Чем может удивить Омск

Солнечный Омск более трехсот лет стоит там, где сливаются две реки: шумный Иртыш и тихая Омь. Местный житель Олег Теплоухов рассказал «Вечерней Москве», чем сибирский мегаполис может привлечь туристов.
— Когда в 1990-е годы я приехал в Омск, меня поразила его атмосфера: город буквально утопал в зелени. Благодаря многочисленным паркам и скверам он и сейчас остается одним из самых зеленых городов России, — говорит Олег.
Излюбленное место омичей — парк «Птичья гавань» в пойме Иртыша. Для ученых это естественная лаборатория по изучению птиц, а туристы осенью могут полюбоваться тысячами пернатых, которые останавливаются на водоемах парка по пути в теплые края. Хорошо подходит для прогулок и Воскресенский сквер, один из старейших в городе и самых больших.
— Стоит увидеть первую и единственную в Омске каменную пожарную каланчу, — советует Олег Теплоухов. — На ней есть смотровая площадка.
Еще одна достопримечательность — сооружение «Шар Бухгольца» на Площади Бухгольца. Напоминает звездолет из фантастического фильма «Дюна».
— Предположительно, здесь полковник Иван Бухгольц в 1716 году заложил первый камень в основание Омской крепости, — отмечает местный житель.
Одна из самых популярных скульптур в городе — памятник слесарю-сантехнику «Степаныч». Омичи придумали несколько традиций, связанных с ним. Например, оставлять монетку на удачу или обнимать его, чтобы избавиться от проблем с сантехникой в доме. Достоины внимания и памятник влюбленным «Встреча» в сквере у речного вокзала, и скульптура «Весы бытия» у Музея изобразительных искусств имени Врубеля.
Планируя поездку в Омск, важно учесть, что по программе туристического кешбэка можно неплохо сэкономить. Подробности «Вечерке» рассказал вицепрезидент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
— После 1 октября можно посетить Омск в рамках тура со скидкой в 20 процентов. Только билеты на путешествие необходимо купить до 10 сентября, — отметил Юрий Барзыкин. — Заранее выберите место для размещения, изучите заведения общепита, варианты экскурсий. Лучше ехать на отдых подготовленным.
В кафе или ресторанах местные советуют попробовать пельмени. А еще, по словам жителей, омские повара отлично готовят щуку и судака. Есть здесь и необычные салаты — например, «Козел в огороде». На десерт стоит отведать гречишные или ржаные блины.
На память о сибирском мегаполисе можно купить аксессуары из натуральной кожи, которые там производят. Или плюшевого медведя Парсифаля — этого популярного сейчас персонажа создала омская художница Катерина Корф.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия для одного-двух человек обойдется примерно в 3700 рублей. Время путешествия по городу составит около двух часов.