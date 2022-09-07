Чем может удивить Омск

Памятник сантехнику находится на улице Ленина / Фото: ТАСС

Солнечный Омск более трехсот лет стоит там, где сливаются две реки: шумный Иртыш и тихая Омь. Местный житель Олег Теплоухов рассказал «Вечерней Москве», чем сибирский мегаполис может привлечь туристов.

— Когда в 1990-е годы я приехал в Омск, меня поразила его атмосфера: город буквально утопал в зелени. Благодаря многочисленным паркам и скверам он и сейчас остается одним из самых зеленых городов России, — говорит Олег.

Излюбленное место омичей — парк «Птичья гавань» в пойме Иртыша. Для ученых это естественная лаборатория по изучению птиц, а туристы осенью могут полюбоваться тысячами пернатых, которые останавливаются на водоемах парка по пути в теплые края. Хорошо подходит для прогулок и Воскресенский сквер, один из старейших в городе и самых больших.

— Стоит увидеть первую и единственную в Омске каменную пожарную каланчу, — советует Олег Теплоухов. — На ней есть смотровая площадка.

Еще одна достопримечательность — сооружение «Шар Бухгольца» на Площади Бухгольца. Напоминает звездолет из фантастического фильма «Дюна».

— Предположительно, здесь полковник Иван Бухгольц в 1716 году заложил первый камень в основание Омской крепости, — отмечает местный житель.

Одна из самых популярных скульптур в городе — памятник слесарю-сантехнику «Степаныч». Омичи придумали несколько традиций, связанных с ним. Например, оставлять монетку на удачу или обнимать его, чтобы избавиться от проблем с сантехникой в доме. Достоины внимания и памятник влюбленным «Встреча» в сквере у речного вокзала, и скульптура «Весы бытия» у Музея изобразительных искусств имени Врубеля.

Пора домой, Парсифаль!

Планируя поездку в Омск, важно учесть, что по программе туристического кешбэка можно неплохо сэкономить. Подробности «Вечерке» рассказал вицепрезидент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

— После 1 октября можно посетить Омск в рамках тура со скидкой в 20 процентов. Только билеты на путешествие необходимо купить до 10 сентября, — отметил Юрий Барзыкин. — Заранее выберите место для размещения, изучите заведения общепита, варианты экскурсий. Лучше ехать на отдых подготовленным.

В кафе или ресторанах местные советуют попробовать пельмени. А еще, по словам жителей, омские повара отлично готовят щуку и судака. Есть здесь и необычные салаты — например, «Козел в огороде». На десерт стоит отведать гречишные или ржаные блины.

На память о сибирском мегаполисе можно купить аксессуары из натуральной кожи, которые там производят. Или плюшевого медведя Парсифаля — этого популярного сейчас персонажа создала омская художница Катерина Корф.

Чек-лист туриста

Как добраться

авиабилет Москва — Омск — от 2300 рублей;

билет на поезд до Омска — от 4000 рублей;

билет на автобус — от 2850 рублей.

Проживание (за сутки)

место в хостеле — от 450 рублей;

гостевой дом — от 2000 рублей;

апартаменты — от 2500 рублей;

Питание

средний чек в столовой или кафе — от 300 рублей за человека;

поужинать в местном ресторане можно на сумму от 600 рублей;

Экскурсии

Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия для одного-двух человек обойдется примерно в 3700 рублей. Время путешествия по городу составит около двух часов.

Такси