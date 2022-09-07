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Сильна российская армия умелыми сержантами

Денис Власенко

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Сильна российская армия умелыми сержантами
Фото: Минобороны РФ

Младший сержант Виктор Кузьминцев воюет в составе батальонно-тактической группы Воздушно-десантных войск. Недавно он с товарищами участвовал в освобождении населенного пункта, занятого украинскими боевиками. Во время атаки по десантникам ударил пулемет. Кузьминцев засек позицию пулеметчиков и меткими выстрелами уничтожил врага. Дальше бой пошел на «кинжальной дистанции», Кузьминцев был ранен, но продолжил вести огонь, ликвидировал шестерых националистов.

Младший сержант Константин Макаров служит в Воздушно-десантных войсках. В ходе боя за населенный пункт, который был захвачен украинскими националистами, Макаров обнаружил в городской застройке группу вражеских минометчиков. Оценив ситуацию, сержант передал командованию координаты выявленной позиции и открыл автоматную стрельбу по противнику. Враги попытались накрыть Макарова шквальным минометным огнем, но не преуспели. Победа осталась за нашими.

Младший сержант Евгений Лисовенко несет службу в отдельном батальоне связи. Его подразделение получило приказ доставить на командный пункт провиант и боеприпасы. По пути наша автоколонна попала в засаду, машина, в которой ехал Лисовенко, была подбита. Завязалась перестрелка.

Сержант не растерялся, сумел вызвать подкрепление и вместе со своими товарищами дал врагу решительный отпор. Личный счет Лисовенко в этом бою — около десятка уничтоженных националистов. Парашютно-десантное отделение ВДВ, в котором служит сержант Андрей Шпенст, освобождало населенный пункт, где засели неонацисты. Боевая машина десанта под командованием Шпенста уничтожила пулеметный расчет и до семи националистов. Развивая успех, десантники двинулись дальше и заметили в заброшенном здании позицию украинских гранатометчиков. Огнем из пушки экипаж БМД уничтожил боевиков. Враг был разбит.

Младший сержант Евгений Лисовенко / Фото: Минобороны РФ
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Младший сержант Евгений Лисовенко / Фото: Минобороны РФ
Сержант Андрей Шпенст / Фото: Минобороны РФ
2/4
Сержант Андрей Шпенст / Фото: Минобороны РФ
Младший сержант Константин Макаров / Фото: Минобороны РФ
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Младший сержант Константин Макаров / Фото: Минобороны РФ
Младший сержант Виктор Кузьминцев / Фото: Минобороны РФ
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Младший сержант Виктор Кузьминцев / Фото: Минобороны РФ
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