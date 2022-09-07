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Пропавшего Рекса вернет домой самодельный дрон

Иван Кудря
Общество
Пропавшего Рекса вернет домой самодельный дрон
Члены сборной России по дрон-рейсингу Наталья Астахова и Евгений Абрамов представляют свои разработки на чемпионате России по гонкам среди летательных аппаратов / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Член сборной команды России по дрон-рейсингу Наталья Астахова создала беспилотник. Он точно придется по вкусу москвичам, которые завели домашних животных, ведь с его помощью можно следить за тем, где именно на улице гуляет любимый питомец.

Наталья Астахова показывает свою разработку. В ее руках небольшой дрон белого цвета, на котором отчетливо выделяются четыре черных пропеллера. На одном из них написано слово up — вверх, чтобы правильно расположить устройство перед запуском. А в центре дрона самое важное — камера, которая передает изображение на телефон владельца в режиме реального времени.

— У меня есть собака — белый шарпей по кличке Джорджия, с которой мы вместе гуляем. Бывает, что она убегает и приходится ее долго искать. Поэтому я решила сделать такой дрон, чтобы отслеживать все перемещения питомца. Действует он таким образом, что я, сидя на лавочке, могу отпустить собаку на прогулку без поводка, а сама отслеживать ее перемещение при помощи телефона, — говорит Наталья Астахова.

Девушка поставила в дрон двигатель, который позволяет летательному аппарату разгоняться до 100 километров в час. А еще устройство будет хорошо работать как зимой, так и летом: оно выдерживает температуру от –15 до +40 градусов.

— К тому же там присутствует батарея, которая держит заряд 30–40 минут непрерывного использования в зависимости от скорости полета. Этого как раз хватает для нашей прогулки, — говорит Наталья Астахова.

Но бывает всякое, и техника может отказать в самый неподходящий момент. Для этого создательница дрона купила специальный геолокационный маячок, который прикрепляется к ошейнику собаки и подключается к дрону, чтобы в случае отказа ручного управления беспилотник смог сам отслеживать питомца.

— Иногда аппарат может улететь слишком далеко, и пульт прекращает свою работу. Я сейчас работаю над тем, чтобы расширить диапазон действия. Ну а пока придумала такой выход из ситуации, — говорит Наталья.

Пока разработка работает в тестовом режиме. Но москвичка надеется, что скоро вся основная работа по дрону будет закончена. Ведь опыт у нее есть.

Наталья Астахова занимается дрон-рейсингом уже шесть лет. Она сама проектирует беспилотники и побеждает с ними на всероссийских и международных турнирах.

— Несмотря на мое гуманитарное образование, я всегда любила точные науки, работать руками и мастерить всевозможные поделки. Когда я попала в мир радиоуправляемых моделей, то поняла, что это станет моей отдушиной, — рассказывает Астахова.

Сейчас в небольшой коллекции девушки пять дронов, которые она сделала собственными руками.

— Некоторые используются как тренировочные образцы. Уже даже не сосчитать, сколько штук я разбила или сломала — где-то 50 точно. Но в основном ломается не весь дрон, а какая-то деталь, поэтому чинить их не так сложно, — замечает Астахова.

При этом девушка каждый раз старается усовершенствовать свои модели и придумать что-то новое не только для участия в соревнованиях, но и для обычной жизни, чтобы ее устройства могли помочь облегчить жизнь другим людям.

— Я думаю, что дроны — это уже наше настоящее. Существуют летательные аппараты, которые помогают полицейским, пожарным, даже военным. И вся эта сфера очень хорошо развита в Москве. Именно у нас живут лучшие спортсмены и открыты лучшие клубы в этом виде спорта, — говорит Астахова.

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Дроны столичных разработчиков:

  • Ученые из лаборатории аэрокосмических систем МГУ разработали воздушный беспилотный грузовик «Аладдин» для перевозки людей и грузов. Аппарат может перенести груз в 250 килограммов на 150 километров.
  • Крупная московская компания по разработке и производству летательных аппаратов создала первый в России дрон, который может садиться на воду. Дрон устроен так, что выдерживает работу в экстремальных условиях. Например, ему нестрашен сильный ветер. Аппарат работает на бензиновом двигателе, а не на электрическом, поэтому он устойчив даже к морозу до минус 40 градусов.
  • Московский инновационный центр создал беспилотные системы коптерного типа, которые способны выполнять различные задачи — от аэрофотосъемки до внесения удобрения в почву в необходимом количестве.
Технологии Наука Беспилотники разработка
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