Смелость военнослужащих вынуждает врага отступать

Фото: Минобороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время спецоперации. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских орлов и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной в Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе проведения спецоперации по денацификации Украины.

Организовал связь

Младший сержант Виктор Дорохов действовал в составе батальонно-тактической группы. Он обеспечивал связь между ее подразделениями и командованием при переправе через реку в захваченный ВСУ населенный пункт.

Заметив наших солдат, националисты открыли по ним огонь из миномета. Несмотря на обстрел, Дорохов организовал связь, чтобы командир мог корректировать огонь артиллерии. По итогу боя противника выбили со своих позиций. Их заняли российские военнослужащие, обеспечив тем самым безопасную переправу для своих войск.

Скорректировал огонь

Сержант Илья Алагашев командует расчетом орудия. Несмотря на ответный огонь ВСУ, военнослужащий не оставил позицию и продолжил сражение. Алагашев руководил действиями расчета, определяя местоположение неприятеля и корректируя огонь. Слаженные действия его команды позволили уничтожить вражеское орудие и не менее восьми украинских националистов.

Уничтожил дроны

Старший сержант Евгений Вагнер командует расчетом самоходного артиллерийского орудия. В бою Вагнер обнаружил беспилотные летательные аппараты противника, которые вели разведку.

Молниеносно среагировав, старший сержант уничтожил вражеские дроны огнем из установленного на БМП пулемета. После этого Вагнер сменил позицию своего орудия и продолжил обстрел. Противник был ошеломлен и покинул свои позиции.