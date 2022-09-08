Место встречи изобретателей

Помимо школьных IT-полигонов для будущих ученых и молодых изобретателей, в столице создают технопарки. Школьник Максим Пьянков занимается в детском технопарке МАИ «Траектория взлета» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Оснащение столичных школ позволяет детям делать первые научные открытия. Уже сейчас своими разработками ребята помогают как ученым, так и специалистам разных профессий. Многие из этих открытий стали итогом занятий на IT-полигонах, которых в Москве становится все больше.

Один из таких IT-полигонов работает в школе № 2065 в Новой Москве. На территории площадью около 200 квадратов ученики создают программное обеспечение, уникальные детали для своих проектов, участвуют в видеоконференциях с наставниками. Некоторые изобретения ребят уже успешно применяются на практике.

Помощь пожарным

Одиннадцатиклассница Дарья Степанова создала инновационную аптечку для пожарных. Для этого ученица использовала имеющийся на IT-полигоне атомносиловой микроскоп. И теперь ее изобретения облегчат работу спасателям. Их аптечка может дополниться самодезинфицирующимися масками, перчатками, бинтами и противоожоговыми салфетками, созданными Дарьей и ее научным руководителем, учителем химии Любовью Оболенской.

А тяжелый 15-килограммовый кислородный баллон, который пожарные используют при тушении огня, юные изобретатели из школы № 2065 предложили заменить на регенеративный патрон, который весит всего 200 граммов, а поставляет кислород не хуже! Модель его корпуса напечатана на 3D-принтере.

Также в школе разработали дрон «с носом», который помогает дистанционно находить тлеющие торфяники. Эту задумку уже оценили сотрудники отдела коптерной разведки Добровольных лесных пожарных Центрального региона.

Нет аналогов в России

К появлению на отечественном рынке готовится еще одно изобретение, созданное на школьном IT-полигоне, — доска для серфинга с подводным крылом и мотором, позволяющая буквально парить над водой! Аналогов ей в России еще не производили. Более того, ее изобретатели Борис Лазарев и Александр Никитин уже на стадии разработки смогли найти покупателей и спонсора, который оплатил большую часть расходов на реализацию проекта.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Изучить дно океана

Упростить работу ученых-океанологов вызвались старшеклассники Евгения Андреевская и Далгат Ибрагимов. Они сконструировали робота, который помогает ученым исследовать образцы осадков — песка, глины и всего, что специалисты подняли со дна Мирового океана. А точнее — автоматизировать долгий процесс. Научный руководитель ребят Дмитрий Борисов уже применяет это устройство для работы в Институте океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

В ближайшее время школ с IT-поли гонами в Москве станет еще больше. Ими, к примеру, оснастят новые учебные заведения в поселении Десеновском Новой Москвы, в Дмитровском районе, в Ховрине и в Медведкове. Помимо школ, IT-полигоны есть во Дворце творчества детей и молодежи им. А. П. Гайдара, а также в колледжах столицы.

ЗНАЙ НАШИХ!

Школа-пансион, расположенная в поселении Сосенское Новой Москвы, вошла в рейтинг лучших частных IB-школ мира. Отбор проходили образовательные учреждения, которые обучают по системе международного бакалавриата. Столичная школа заняла второе место, набрав в рейтинге 43 балла из 45 возможных, хотя открыла свои двери для учеников всего лишь в 2018 году. Сейчас здесь обучаются 600 ребят со всей России.

Чтобы поступить сюда, они прошли серьезный конкурсный отбор: на протяжении года писали тесты, сдавали экзамены, также их уровень подготовки оценивали на собеседовании. Подобные испытания проходили и работающие в учебном заведении педагоги. Когда школа-пансион только создавалась, ее основатель Вадим Мошкович изучил опыт лучших школ по всему миру и выделил три главных аспекта, которые здесь соблюдаются: образование должно быть доступно всем, педагогам нужно развивать в ученике личность, а еще важно сосредоточиться на дополнительном образовании. Для учеников доступно больше 200 разных видов занятий.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В последние годы в Москве активно возводят новые образовательные учреждения. Начиная с 2011 года в столице сданы 332 детсада и 136 школ, при этом 189 из них построены на средства инвесторов. Так, только за прошлый год в столице открылись 56 новых школ и детсадов, а за три года — с 2022 по 2024 год — их планируется построить 239.

В этом году, к примеру, завершено строительство садика на 325 мест в районе Кунцево, который возведен в составе жилого комплекса на средства инвестора. Еще два детсада — на 200 и 220 мест — введены в эксплуатацию в Новой Москве, в поселениях Филимонковское и Московский, также сданы школа на 625 учеников и садик на 225 ребят в Южном Бутове и другие объекты. Уже готовы к вводу детсад на 125 мест в районе Ново-Переделкино и школа в Зеленограде, рассчитанная на 300 учеников.

ЦИФРА

34 детских образовательных учреждения (24 садика и 10 школ) планируется построить в столице в 2022 году за счет средств инвесторов. В прошлом году с их помощью городу удалось возвести 40 детских садов и школ.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Чем оснащен школьный IT-полигон

Роботы

На IT-полигоне есть робототехнические поля и наборы, которые позволяют ученикам создавать роботов для выполнения конкретных задач. Они умеют двигаться по заданной траектории, доставлять предметы и многое другое.

Квадрокоптеры

С их помощью дети осваивают навыки сборки и управления беспилотниками, чтобы реализовать свои проекты. Так, дрон использовали при разработке системы обнаружения тлеющих торфяников с воздуха.

Лазерный резак

Помогает выжечь надпись на чем-либо, сделать брелок с эмблемой школы или воплотить другие идеи учеников.

3D-принтер

Это самая незаменимая вещь для юных изобретателей. Он помогает создавать детали для авторских проектов ребят, ведь нередко купить нужные запчасти просто невозможно: их еще не производят массово.