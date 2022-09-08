Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Место встречи изобретателей

Алина Зинина
Общество
Место встречи изобретателей
Помимо школьных IT-полигонов для будущих ученых и молодых изобретателей, в столице создают технопарки. Школьник Максим Пьянков занимается в детском технопарке МАИ «Траектория взлета» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Оснащение столичных школ позволяет детям делать первые научные открытия. Уже сейчас своими разработками ребята помогают как ученым, так и специалистам разных профессий. Многие из этих открытий стали итогом занятий на IT-полигонах, которых в Москве становится все больше.

Один из таких IT-полигонов работает в школе № 2065 в Новой Москве. На территории площадью около 200 квадратов ученики создают программное обеспечение, уникальные детали для своих проектов, участвуют в видеоконференциях с наставниками. Некоторые изобретения ребят уже успешно применяются на практике.

Помощь пожарным

Одиннадцатиклассница Дарья Степанова создала инновационную аптечку для пожарных. Для этого ученица использовала имеющийся на IT-полигоне атомносиловой микроскоп. И теперь ее изобретения облегчат работу спасателям. Их аптечка может дополниться самодезинфицирующимися масками, перчатками, бинтами и противоожоговыми салфетками, созданными Дарьей и ее научным руководителем, учителем химии Любовью Оболенской.

А тяжелый 15-килограммовый кислородный баллон, который пожарные используют при тушении огня, юные изобретатели из школы № 2065 предложили заменить на регенеративный патрон, который весит всего 200 граммов, а поставляет кислород не хуже! Модель его корпуса напечатана на 3D-принтере.

Также в школе разработали дрон «с носом», который помогает дистанционно находить тлеющие торфяники. Эту задумку уже оценили сотрудники отдела коптерной разведки Добровольных лесных пожарных Центрального региона.

Нет аналогов в России

К появлению на отечественном рынке готовится еще одно изобретение, созданное на школьном IT-полигоне, — доска для серфинга с подводным крылом и мотором, позволяющая буквально парить над водой! Аналогов ей в России еще не производили. Более того, ее изобретатели Борис Лазарев и Александр Никитин уже на стадии разработки смогли найти покупателей и спонсора, который оплатил большую часть расходов на реализацию проекта.

Место встречи изобретателей Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Изучить дно океана

Упростить работу ученых-океанологов вызвались старшеклассники Евгения Андреевская и Далгат Ибрагимов. Они сконструировали робота, который помогает ученым исследовать образцы осадков — песка, глины и всего, что специалисты подняли со дна Мирового океана. А точнее — автоматизировать долгий процесс. Научный руководитель ребят Дмитрий Борисов уже применяет это устройство для работы в Институте океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

В ближайшее время школ с IT-поли гонами в Москве станет еще больше. Ими, к примеру, оснастят новые учебные заведения в поселении Десеновском Новой Москвы, в Дмитровском районе, в Ховрине и в Медведкове. Помимо школ, IT-полигоны есть во Дворце творчества детей и молодежи им. А. П. Гайдара, а также в колледжах столицы.

ЗНАЙ НАШИХ!

Школа-пансион, расположенная в поселении Сосенское Новой Москвы, вошла в рейтинг лучших частных IB-школ мира. Отбор проходили образовательные учреждения, которые обучают по системе международного бакалавриата. Столичная школа заняла второе место, набрав в рейтинге 43 балла из 45 возможных, хотя открыла свои двери для учеников всего лишь в 2018 году. Сейчас здесь обучаются 600 ребят со всей России.

Чтобы поступить сюда, они прошли серьезный конкурсный отбор: на протяжении года писали тесты, сдавали экзамены, также их уровень подготовки оценивали на собеседовании. Подобные испытания проходили и работающие в учебном заведении педагоги. Когда школа-пансион только создавалась, ее основатель Вадим Мошкович изучил опыт лучших школ по всему миру и выделил три главных аспекта, которые здесь соблюдаются: образование должно быть доступно всем, педагогам нужно развивать в ученике личность, а еще важно сосредоточиться на дополнительном образовании. Для учеников доступно больше 200 разных видов занятий.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В последние годы в Москве активно возводят новые образовательные учреждения. Начиная с 2011 года в столице сданы 332 детсада и 136 школ, при этом 189 из них построены на средства инвесторов. Так, только за прошлый год в столице открылись 56 новых школ и детсадов, а за три года — с 2022 по 2024 год — их планируется построить 239.

В этом году, к примеру, завершено строительство садика на 325 мест в районе Кунцево, который возведен в составе жилого комплекса на средства инвестора. Еще два детсада — на 200 и 220 мест — введены в эксплуатацию в Новой Москве, в поселениях Филимонковское и Московский, также сданы школа на 625 учеников и садик на 225 ребят в Южном Бутове и другие объекты. Уже готовы к вводу детсад на 125 мест в районе Ново-Переделкино и школа в Зеленограде, рассчитанная на 300 учеников.

ЦИФРА

34 детских образовательных учреждения (24 садика и 10 школ) планируется построить в столице в 2022 году за счет средств инвесторов. В прошлом году с их помощью городу удалось возвести 40 детских садов и школ.

Место встречи изобретателей Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Чем оснащен школьный IT-полигон

Роботы

На IT-полигоне есть робототехнические поля и наборы, которые позволяют ученикам создавать роботов для выполнения конкретных задач. Они умеют двигаться по заданной траектории, доставлять предметы и многое другое.

Квадрокоптеры

С их помощью дети осваивают навыки сборки и управления беспилотниками, чтобы реализовать свои проекты. Так, дрон использовали при разработке системы обнаружения тлеющих торфяников с воздуха.

Лазерный резак

Помогает выжечь надпись на чем-либо, сделать брелок с эмблемой школы или воплотить другие идеи учеников.

3D-принтер

Это самая незаменимая вещь для юных изобретателей. Он помогает создавать детали для авторских проектов ребят, ведь нередко купить нужные запчасти просто невозможно: их еще не производят массово.

IT-индустрия День города Открытие Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте