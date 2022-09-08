Мегаполис–2022: вкалывают роботы, счастлив человек

Международный деловой центр «Москва-Сити» с футуристическими небоскребами — одно из самых популярных мест для фотосессий в российской столице. На фото Елена Константинова / Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Какое будущее ждет Москву — тема, не теряющая своей притягательности. В 1914 году кондитерская фабрика «Эйнем» (ныне «Красный Октябрь») выпустила серию знаменитых открыток «Москва в XXIII веке», где изображался город с подвесной воздушной железной дорогой, дирижаблями, аэросанями. Многие из этих пророчеств уже выглядят наивными. Зато сегодня заглянуть в будущее стало намного проще.

Не только писатели-фантасты прошлого, но и современные экономисты, инженеры, урбанисты отмечают, что один из главных признаков «городов будущего» — повсеместная роботизация. По данным исследования Всемирного экономического форума 2020 года, в обозримой перспективе до половины работ смогут выполнять компьютеры либо роботизированные линии.

Кстати, уже сейчас встретить роботов в российской столице не так уж сложно.

Автобант и Ватрушкомат

Пожалуй, одна из самых высокотехнологичных сфер столичной жизни — промышленность. По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в настоящее время свыше трети новых производств города работают с использованием искусственного интеллекта и промышленного интернета вещей, а в списке их продукции: роботизированные установки, в том числе роботы, которые могут выполнять сложные операции у конвейера, беспилотные устройства, 3D-принтеры, умные чипы и многое другое.

Так, благодаря резиденту особой экономической зоны «Технополис «Москва» — компании «Битроботикс», на кондитерскобулочном комбинате «Черемушки» заработал Ватрушкомат. Этот высокоскоростной роботизированный комплекс с помощью системы лазерного трехмерного компьютерного зрения за секунду сканирует противень с заготовками из теста, определяет их расположение, делает по центру углубления для начинки, опрыскивает меланжем для образования румяной корочки и кладет творог. За минуту робот может готовить около тысячи ватрушек.

— До установки оборудования изделия формовались вручную, и не все ватрушки получались идеальной формы, — делятся сотрудники КБК. — Зато теперь стабильно высокое качество!

А у «тезки» кондитерско-булочного комбината — фабрики по производству женского белья «Черемушки» — трудятся два робота для создания бантиков и ленточек: за день комплекс Автобант выпускает до 8000 бантиков, заменяя ручной труд 16 мастериц.

Тем временем особую гордость компании «Айкрафт», где производятся каждые шестые очки в России, составляет промышленный робот, который обтачивает пару линз под выбранную оправу всего за 55 секунд! И подобных примеров на предприятиях города все больше.

Диагност с искусственным интеллектом проверит пульс

Еще одна сфера, где точность операций в прямом смысле слова бесценна, — медицина. Неслучайно развитие высоких технологий в здравоохранении и оснащение передовым оборудованием стационаров столицы городские власти называют одним из приоритетов.

Например, в практику столичных хирургов давно вошли операции, которые проводятся с помощью роботов, среди них — известная робот-ассистированная хирургическая система Da Vinci. Система состоит из робота-манипулятора и двух специальных консолей для врачей-хирургов, чтобы управлять роботом. Врач через консоль видит оперируемый участок в 3D с высокоточным увеличением и с помощью джойстиков на консоли управляет «руками» робота, оснащенными хирургическими инструментами. Причем проводить операцию специалист может даже дистанционно, располагаясь за операционным пультом в любой точке мира.

Ну а быстро и бесплатно проверить основные показатели здоровья: измерить температуру тела, артериальное давление, уровень сахара и кислорода в крови, объем легких человека, рост и вес — и при необходимости получить индивидуальные рекомендации, например, по снижению веса или отказу от курения москвичам помогут роботы-диагносты во флагманских офисах госуслуг. Сделать все это легко и просто, следуя подсказкам на экране на груди робота. Да и лично пообщаться с посетителями обходительный робот-диагност готов с удовольствием.

Кроме того, в ряде офисов «Мои документы» можно воспользоваться услугами современных мини-диагностических центров и за считаные минуты в автоматическом режиме измерить основные показатели состояния здоровья.

Беспилотный маршрут

Как отмечал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, при возведении новых участков и линий метро закладывается технологическая возможность организации беспилотного движения поездов — монтируют элементы системы автоматического движения, то есть без машинистов.

Между тем московские водители могли встретить на дорогах города тестируемые беспилотные такси с умной электроникой на борту от известной российской IT-компании, а пешеходы — фирменных роботов-доставщиков, немного напоминающих советский луноход.

Квартирные модули

Еще больше поражает воображение новость жилищного рынка — прямо сейчас в Москве строится максимально роботизированное производство, где будут выпускать... крупногабаритные жилые модули. Каждый из них — практически готовая квартира площадью до 100 квадратных метров с инженерными системами, фасадами, окнами и внутренней отделкой. Их будут доставлять на стройплощадку и там собирать дом, как конструктор. Мощности конвейерных линий позволят выпускать до 20 квартирных модулей в сутки. По оценкам экспертов, новые технологии способны снизить общую себестоимость строительных работ на 15–20 процентов и сократить сроки возведения модульных высотных зданий в 20 раз! Так, в ходе эксперимента полноценный двухэтажный дом с внутренней и внешней отделкой возвели менее чем за пять часов.

В интересное время живем!

Робот-диагност в новом флагманском офисе госуслуг СЗАО / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

СЕРВИС

Найти за минуту автомобильные штрафы и быстро их оплатить москвичи теперь могут, используя голосового помощника в приложении «Моя Москва». Для этого нужно дать роботу простую команду, например «Покажи штрафы» или «Проверить штрафы». Искать он их будет по номеру водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, указанного в приложении или на портале mos.ru. После этого виртуальный помощник даст ответ, что штрафов нет, или выведет на экран окно для возможности их оплаты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Жуков, певец:

— Преобразившиеся улицы центра, уютные парки по всем округам столицы — у нас очень красивый и удобный для жизни город. Здесь проводятся фестивали, ярмарки, которые привлекают много людей. Все организовано очень удобно и для москвичей, и для тех, кто привозит на наши ярмарки и фестивали свои товары. Благодаря этим мероприятиям мы наконец узнали, что в нашей стране много маленьких локальных ферм и производств, у которых теперь появилась возможность привозить для москвичей свою продукцию. Если Москва так преобразилась за последние 10 лет, то что будет за следующие 25, могут представить только фантасты или урбанисты. Я уверен, что и через много-много лет она попрежнему останется очень комфортной для жизни и по-прежнему будет одним из самых красивых городов земли.

ПОМОЩЬ

Проконсультироваться по разным вопросам со специалистами центров госуслуг «Мои документы» и 11 городских ведомств москвичи теперь могут, не выходя из дома и не тратя времени на дорогу. Это стало возможным благодаря сервису видеоконсультаций на портале mos.ru, которым после модернизации горожане воспользовались уже более 10 тысяч раз.

Тем, по которым можно получить консультацию, уже более 300. В первую пятерку самых популярных из них, по данным столичного Департамента информационных технологий, входят вопросы по оформлению личных документов, постановке на жилищный учет, оформлению субсидии, а также предоставлению земельных участков и передаче жилья в собственность. Специальных программ для видеосвязи с экспертом устанавливать не нужно. Занимает такая консультация в среднем до получаса.

ЦИФРА

70 проектов реализуется на данный момент в разных сферах на городском уровне с применением технологий искусственного интеллекта. По этому показателю Москва является одним из мировых лидеров.

ТЕХНОЛОГИИ

Москве планируется начать следить за состоянием городского имущества с помощью спутниковой съемки. Для этого Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости и столичный Департамент информационных технологий начали выбор программного обеспечения, которое позволит анализировать снимки со спутника с помощью искусственного интеллекта. Новшество поможет инспекторам дистанционно наблюдать за тем, какие изменения происходят на территории города — где появились новые стройплощадки, где снесено сооружение, где изменилась площадь постройки и т.д. Это поможет выявить нарушения, например, появление самостроя, незаконных пристроек или захват чужих площадей.

— Такое использование искусственного интеллекта для решения городских задач позволит Госинспекции сократить бюджетные расходы благодаря своевременному предотвращению правонарушений, — отметили в департаменте.

К слову, сейчас госинспекторы уже применяют в своей работе искусственный интеллект, квадрокоптеры и робособак.

ОПРОС

Как москвичи оценивают то, что столица в третий раз возглавила рейтинг качества электронных услуг?

78,1% – отлично

13,4% – хорошо

8,5% – другие ответы

По данным ag.mos.rut.