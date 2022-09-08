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В Москве подвели первые итоги пилотного проекта по психологической поддержке пациентов с онкозаболеваниями

Марьяна Шевцова
Общество
В Москве подвели первые итоги пилотного проекта по психологической поддержке пациентов с онкозаболеваниями
Фото: Unsplash

В столице реализуется пилотный проект по психологическому сопровождению пациентов с онкозаболеваниями и их родственников. Обратиться за психологической поддержкой можно очно и по круглосуточному телефону горячей линии. Как ранее сообщила заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина, с момента запуска проекта психологи провели около полутора тысяч консультаций с людьми, которым поставлен онкологический диагноз.

— Пилотный проект психологической помощи онкобольным пациентам и их родственникам был запущен в Москве в конце 2021 года на базе трех центров амбулаторной онкологической помощи: в Боткинской больнице, онкологической больнице №1 и медцентре «Коммунарка». В этой работе задействовано более 30 наших специалистов. Психологическая помощь направлена на улучшение качества жизни больного. Все психологи, задействованные в проекте, прошли дополнительное обучение по онкопсихологии; они также на регулярной основе посещают методические группы и супервизии, где разбираются сложные случаи. Встречи продолжаются в среднем около часа.

В рамках индивидуального психологического сопровождения у большинства клиентов диагностирована острая кризисная ситуация, в связи с чем наша основная задача на первых этапах поддержки – стабилизация эмоционального состояния. Информацию о возможности получить психологическую поддержку пациенты получают от персональных помощников, которые их курируют в больницах, а также от врачей-онкологов в ЦАОПах. Основной запрос на психологическую поддержку мы получаем непосредственно от пациентов, но около 20% обращений поступает от их родственников. Обращения со стороны врачей составляют около 10 процентов и в большинстве своем связаны с проблемами эмоционального выгорания, — рассказала директор Московской службы психологической помощи Нина Петроченко.

СПРАВКА

Чтобы получить поддержку, нужно обратиться на горячую линию неотложной психологической помощи людям с онкологическими заболеваниями по номеру: +7 495 587-00-51. Кроме того, круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи: 051 (для городского) и +7 495 051 (для мобильного). На сайте Московской службы психологической помощи населению работают чат и форум. Подробности можно узнать на сайте.

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