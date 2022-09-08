Новое здание скоропомощного стационарного корпуса Больницы № 15 имени О. М. Филатова готово на 70 процентов

Фото: Департамент строительства города Москвы

— Строительство скоропомощного стационарного корпуса на территории Больницы № 15 имени О. М. Филатова завершено на 70 процентов. Сейчас начинаются работы по благоустройству территории, наполовину выполнен монолит переходов от нового корпуса к старому. Продолжаются работы по отделке, внутренним инженерным системам и наружным инженерным сетям, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Застройщиком выступает АНО «РСИ». Общая площадь здания составит порядка 15 тысяч квадратных метров. В новом комплексе разместятся шесть разнопрофильных операционных.

Для обеспечения оптимизации путей движения пациентов, персонала и материалов предусмотрено удобное зонирование помещений. Прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков по степени тяжести: пациенты в тяжелом состоянии; пациенты в состоянии средней степени тяжести; пациенты в условно легком состоянии. Отдельно предусмотрен поток для поступления пациентов самотеком.

Для пребывания родственников пациентов предусмотрены просторные зоны комфортного ожидания, помещения для бесед с врачами, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием: антиографом, магнитно-резонансным томографом, компьютерным томографом, аппаратами ультразвуковой диагностики, аппаратом искусственного кровообращения.

— Как ранее отмечал мэр Москвы С. С. Собянин, строительство скоропомощных стационарных комплексов — ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства. Больницы для размещения комплексов выбрали таким образом, чтобы максимально сократить время подвоза экстренных пациентов из любого района Москвы. На территории этих больниц уже есть или будут построены в ближайшем будущем вертолетные площадки для санитарного авиатранспорта, — отметил Рафик Загрутдинов.