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Сотрудничество продолжается

Вера Журавлева
Общество
Сотрудничество продолжается
Фото: Unsplash

Кабардино-Балкария отмечает в этом году 100-летие своего образования. Какие мероприятия в честь этой даты скоро пройдут в Москве и что связывает регион со столицей, узнала «Вечерка».

Для празднования столетия региона, как рассказали в Постпредстве Кабардино-Балкарской Республики (КБР), создано два комитета — один в Нальчике, другой — в Москве. Часть праздничных мероприятий уже прошла, некоторые только планируются.

Проводятся они в разных городах и районах, а скоро в праздновании юбилея смогут принять участие и москвичи: с 18 по 22 сентября в столице пройдут Дни культуры Кабардино-Балкарской Республики.

— В частности, 21 сентября состоится торжественное мероприятие по случаю празднования 100-летия трех республик — Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии в Государственном Кремлевском дворце, — сообщили в Постпредстве КБР. — Там же пройдет и выставка народных промыслов.

Тесное сотрудничество в различных сферах деятельности между Москвой и Кабардино-Балкарией налажено давно: первое двухстороннее соглашение между этими регионами подписано уже почти три десятка лет назад — 7 октября 1994 года.

— С тех пор сторонами неоднократно подписывались соглашения о сотрудничестве и интеграции экономик. Налажено успешное двустороннее межрегиональное взаимодействие между московскими и кабардино-балкарскими предприятиями и учреждениями, — уточнили в постпредстве. — Во многом этот результат достигнут благодаря давним дружественным связям на уровне руководства обоих субъектов Федерации.

Наиболее активно регионы сейчас сотрудничают в сфере культуры, спорта, Агропромкомплекса, торговли, науки, техники, соцзащиты, туризма, здравоохранения и высшего образования. Так, в московских вузах учатся сейчас около трех тысяч выходцев из КБР. Подсчитать взрослых ее представителей, живущих в Москве, сложнее.

— Навскидку можно сказать, что их несколько тысяч, — пояснили в постпредстве. — И работают они в разных сферах, в том числе врачами, преподавателями школ и вузов, также среди них немало предпринимателей, госслужащих и людей творческих профессий и искусства.

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