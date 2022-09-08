Встречаем Новый год в сентябре

Паломники-хасиды во время празднования иудейского нового года Рош ха-Шана в Умани / Фото: РИА Новости

В конце сентября в синагогах и еврейских общинных центрах Москвы будут отмечать праздник Рош-а-Шана, который называют иудейским Новым годом.

В этом году праздник выпадает на 25–27 сентября. Согласно иудейскому календарю, в это время наступит 5783 год. По традиции эти дни не обходятся без молитв и покаяния, в синагогах проводятся праздничные литургии. Один из основных обрядов Рош-а-Шаны — трубление в шофар, ритуальный инструмент, сделанный из бараньего рога. Считается, что этот звук пробуждает человека, чтобы он задумался, как строить свою жизнь, опираясь на вечные ценности.

Придя из синагоги, иудеи приступают к праздничной трапезе. За новогодним столом соблюдается ряд обычаев, которые в разных общинах могут отличаться. Например, принято обмакивать хлеб в мед, чтобы год был сладким и счастливым, или есть гранат, чтобы заслуги умножались, как его зернышки.