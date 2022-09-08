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Бальные традиции возрождаются

Борис Орлов
Общество
Бальные традиции возрождаются
Илья Черкасов и Анастасия Золотухина танцуют на балу в «Царицыно» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В субботу, 10 сентября, состоится одно из самых красивых и необычных событий — Большой Екатерининский бал.

В этот день в музее-заповеднике «Царицыно» ожидаются не только танцы: москвичи смогут принять участие в настоящих салонных играх XVIII столетия и увлекательных мастер-классах. Идея проводить в столице балы родилась восемь лет назад. Сначала в программе были в основном исторические танцы, но с каждым годом программа праздника расширялась.

— Бал называется Екатерининским, потому что именно из Германии, из княжества Ангальт-Цербст, была родом будущая российская императрица Екатерина II, — рассказывает директор бала Ольга Мартенс. — Проект придумали и реализовали немцы России, его целью стало возрождение бальных традиций Екатерининской эпохи. Сегодня проект перерос в большой многожанровый и многонациональный культурный праздник, полный радости, улыбок, хорошего настроения, а главное — встреч с замечательными, талантливыми, красивыми людьми.

Так и есть. Почетными гостями бала становятся политики, бизнесмены, звезды театра, кино и телевидения. Чтобы присоединиться к числу участников бала, нужно соблюдать строгий дресс-код: дамы в вечерних платьях, кавалеры — в смокингах, фраках либо костюмах.

По словам организаторов, на балу каждый может научиться танцевать полонез и кадриль, окунуться в атмосферу XVIII века. Подробнее о мероприятии можно прочитать на сайте проекта (atharinenball.eu).

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