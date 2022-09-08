Москва приняла летом 2022 года на 7 процентов больше туристов, чем в прошлом году

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

МТС проанализировала поток туристов в Москву и из Москвы летом этого года. По сравнению с прошлогодним отпускным сезоном, из-за рубежа приехало на 3 процента меньше туристов, но за счет роста количества гостей из регионов России за лето Москва приняла на 7 процентов больше туристов, чем в прошлом году.

Всего этим летом в сети МТС в Московском регионе были зарегистрированы более шести миллионов гостей, 14 процентов из них — из 160 стран. Жители столичного региона, в свою очередь, посетили за летние месяцы 181 страну и все регионы России.

Кто приезжал в Москву из-за рубежа

Иностранных гостей этим летом в Москве было меньше по сравнению с прошлым всего на 3 процента. Из дальнего зарубежья больше всего Москва приняла гостей из Нидерландов, Германии, Швеции, США и Австрии. Из этих стран, за исключением Нидерландов, откуда туристов прибыло больше на 11 процентов, поток туристов этим летом значительно снизился — в среднем в полтора раза. Несмотря на снижение, эти страны остались этим летом основным источником туристического потока в Москву из дальнего зарубежья, как и в прошлом году.

Из полного списка стран, откуда приезжали гости в столицу, в 24 странах количество гостей выросло более чем в два раза. Больше всего — почти в семь раз — из Гонконга и Туркменистана. Среди лидеров прироста туристического потока также Китай, Иран и Израиль.

В среднем гости останавливались в Москве на 6,5 дня. Дольше всего — около двух недель — в столице проводили время путешественники из Ямайки, Танзании, Перу, Дании, Австрии, Бенина и Гонконга.

Куда за границу ездили москвичи

В топ-5 стран дальнего зарубежья вошли Турция, Германия, Испания, Италия и Болгария. При этом поток в Болгарию снизился на 36 процентов, в Италию — на 3 процента. В Турцию и Германию поток, напротив, вырос на 7 процентов, в Испанию — на 45 процентов. Из прошлогодней пятерки лидеров остались Турция, Германия и Болгария, а Грецию и Кипр, куда москвичи стали ездить в полтора раза реже, заместили Испания и Италия.

Заметным трендом стал рост интереса к странам Африки и Азии. Так, количество туристов в Мозамбик по сравнению с прошлым годом выросло в пять раз, почти в четыре раза — в Восточный Тимор, на Маврикий и в Камбоджу, в два раза — в Бахрейн, Иран, Израиль, на Филиппины, во Вьетнам и некоторые другие страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В среднем турпоток в этих направлениях вырос в 3,5 раза.

Путешествия по стране

Всего в этом году в столицу приехало гостей из регионов России на 8 процентов больше, чем в прошлом году. Больше всего приезжали туристы из Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Рязани и Калуги. При этом значительно — на 32 процента — вырос поток из Ростова-на Дону, на треть из Екатеринбурга, и на четверть из Казани, Перми и Нальчика. В столице гости из регионов останавливались в среднем на семь дней.

Москвичи в свою очередь больше всего традиционно выезжали в Санкт-Петербург, Краснодар, Калугу, Владимир и Тверь. При этом по приросту количества туристов из Москвы лидируют национальные республики, такие как Чечня, Якутия, Дагестан, Тува и Бурятия, а также Горный Алтай и Камчатка. Поток туристов из Москвы в эти удаленные экзотические места вырос в среднем почти на треть.

По итогам летнего сезона трафик мобильного интернета в сети МТС в Московском регионе вырос по сравнению с прошлым годом на 20 процентов — до 350 Пбайт. Традиционно чаще всего гости столицы интернетом пользовались для общения в мессенджерах, просмотра и пересылки видео и фотографий, поиска информации и онлайн-оплаты услуг. Средняя скорость мобильного интернета в сети компании достигает 60 Мбит/с в Москве и 56 Мбит/с в области. Это позволяет гостям и жителям региона свободно пользоваться необходимыми интернет-сервисами на территории всей Московской агломерации.