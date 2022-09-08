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Поле боя вместо стадиона: футбольные фанаты отправились на Донбасс

Антон Крылов

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Поле боя вместо стадиона: футбольные фанаты отправились на Донбасс
Бойцы из фанатского подразделения «Эспаньола» проходят военную подготовку на базе бригады «Восток» Внутренних войск ДНР / Фото: Из архива подразделения «Эспаньола»

На базе бригады «Восток» Внутренних войск ДНР сформировано первое футбольное фанатское подразделение «Эспаньола». Его лидер Станислав Орлов (позывной — Испанец) рассказал «Вечерке», как устроен боевой коллектив и какие преследует цели.

— Станислав, какие сейчас настроения в отечественной фанатской среде в связи со спецоперацией?

— Полгода назад многие московские фанаты были против, а сейчас мы видим их в своих рядах. Узрев бесчеловечное отношение украинских военных к нашим пленным, большая часть изменила свое мнение.

— Есть в подразделении люди, которые встречались по разные стороны баррикад в околофутбольных баталиях?

— Буквально сегодня произошла такая встреча: прибывшие в расположение представители питерского «Зенита» узнали давних московских оппонентов. Посмеялись, вспомнили «теплый прием» перед одним из матчей. Боевой костяк «Эспаньолы» составляют фанаты донецкого «Шахтера» — это бойцы с многолетним опытом. Одному из них, инструктору с позывным Ярый, болельщики «Спартака» подарили винтовку Лобаева. Прознав об этом, фанаты ЦСКА не остались в стороне и дополнили подарок еще более дорогим оптическим прицелом. Соперничество сейчас выглядит так (смеется). Между нами нет никакой клубной вражды, ведь все объединены одной идеей — закончить спецоперацию и навести мир на Донбассе.

— Назовете это отличительной особенностью русских?

— Вполне. В рамках спецоперации футбольные распри выглядят баловством. Мы любим повраждовать между собой в мирное время, но как только дело касается чего-то серьезного — один за всех и все за одного. К слову, это наш девиз.

— Как устроена «Эспаньола»?

— Раньше мы не находились в одном штате, парни были разбросаны по дружественным подразделениям. Сейчас все объединились и вошли в состав батальона «Восток», где для новичков организован курс молодого бойца. Раньше я не брал парней без боевого опыта, но от желающих не было отбоя — пришлось создать специальный центр подготовки. Выбор «Востока» обусловлен моим уважением к его командиру — Александру Ходаковскому. Это умный и адекватный руководитель, который грамотно распоряжается личным составом и, планируя операции, прорабатывает все до мельчайших деталей. Операция на Азовстали, к слову, проходила под его началом.

— Подразделение участвует в боевых действиях?

— Конечно, «Эспаньола» представлена по всей линии фронта. Максимальная концентрация разведки находится в Запорожье, Херсоне. Численность подразделения не раскрою, но это трехзначное число.

— Кому подчиняется и какие задачи преследует «Эспаньола»?

— Все решения о действиях подразделения принимаю я, а главная наша цель — демилитаризовать Украину и восстановить справедливость. Все мы помним, как был свергнут ее легитимный президент и как впоследствии пострадали ДНР и ЛНР, которые не приняли такого переворота.

— Повлияло ли как-то введение Fan-ID (электронный документ болельщика. — «МВ») на формирование подразделения?

— Думаю, да. Фанаты поддержали протест и перестали посещать футбол, многие из них ищут, чем себя занять. А у нас есть что предложить. Может, если бы не «Эспаньола», многие бы даже не задумались о возможности поехать на фронт. А здесь они чувствуют себя в привычном окружении, что положительно сказывается на боевом духе парней.

ФАКТ

Испанец Станислав Орлов на Донбассе с 2014 года. Тогда он возглавлял разведроту «Череп и кости». Это подразделение противостояло украинским военным в одной из наиболее горячих точках конфликта — в Горловке.

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