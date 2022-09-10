«Мы помогаем людям вернуть смысл жизни»: столичный психолог рассказал о помощи онкобольным

Фото: Департамент социальной защиты г.Москвы

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в 2021 году, большинство россиян так или иначе контактировали с людьми, у которых диагностировали онкологию. Специалист Московской службы психологической помощи Александр Загорский рассказал, какую роль в борьбе с болезнью играет эмоциональный настрой и как столичные психологи помогают пациентам в этом непростом сражении.

Александр Загорский проводит консультации в центре амбулаторной онкологической помощи на базе онкологической больницы №1 с января 2022 года в рамках пилотного проекта по психологическому сопровождению пациентов с онкозаболеваниями и их родственников. По его словам, здесь созданы все условия для эффективного излечения от онкологии: комфортное, открытое пространство, новейшее оборудование, работают квалифицированные медицинские специалисты.

— Мифов вокруг онкологических заболеваний в свое время было так много, что в обществе до сих пор сохраняется патологическая боязнь этого диагноза. Но если раньше такие страхи отражали действительность – не существовало ранней диагностики и пациенты узнавали о болезни на последних стадиях – то сегодня ситуация в корне иная. По статистике, в 80–85% случаев при своевременно диагностированном онкозаболевании, если больные не опускают руки и проходят рекомендованное медицинское лечение, происходит полное выздоровление и восстановление организма. Люди продолжают полноценно жить и работать, — рассказал специалист.

Большинство обратившихся за психологической поддержкой – это люди, которым только сообщили о диагнозе, а также те, кто уже прошел лечение и находится на контроле. Также к помощи специалистов прибегают те, кто борется с болезнью давно и находится на терминальной стадии, а также их родственники.

Чаще всего пациенты нуждаются в поддержке для преодоления стресса и возвращения контроля, мобилизации внутренних ресурсов в борьбе с недугом. После пройденного лечения на фазе контроля психологи помогают справиться с состояниями тревожной бдительности, вызванными негативными ожиданиями страхами в отношении рецидива, депрессиями, снижением самооценки, переживаниями в связи с внешними телесными послеоперационными изменениями, обострением проблем в семье, одиночеством.

— Сильнейший стресс, испытанный человеком, не проходит бесследно. Людям нужна поддержка, и мы ее профессионально оказываем. По большей части наша работа краткосрочная, однако многие пациенты выбирают длительный курс. Немаловажным является и то, что качественная психологическая помощь оказывается бесплатно. На консультациях люди получают необходимую поддержку в тяжелую минуту, которая позволяет избавиться от страхов, стабилизировать эмоциональное состояние и переключаются на позитивное видение ситуации, — добавил Загорский.

Помощь включает коррекцию личностных установок, преодоление токсичных мыслей, застреваний в негативе, доступ к ресурсу, здоровой телесности. Эта работа также высоко востребована у пациентов, находящихся в длительной борьбе с болезнью.

По словам специалиста, ежедневно за помощью к психологам обращаются от двух до четырех человек. Беседа длится от 50 минут, но может и дольше, в зависимости от состояния обратившегося. Психолог создает принимающую, благожелательную среду. Это очень важно, поскольку шоковая реакция нарушает способность нормально мыслить. В этой ситуации даже само по себе пребывание в поддерживающем контакте – целительно. В результате беседы у пациента возникает некий «якорь» – пережитый им опыт принятия, самоконтроля и доступа к внутреннему ресурсу.

— Поскольку болезнь может усиливать пессимистические настроения, чувство беспомощности и безысходности, критически важным является разворот человека в сторону положительного отношения к миру. Поэтому мы работаем с установками и ожиданиями, с пониманием реальности, выявляя и трансформируя токсичные, деструктивные мысли. Обучаем приемам саморегуляции и противостояния стрессу, — подытожил психолог.

С помощью психотерапии удается снизить тревожность, проработать чувство вины и стыда, решить проблемы самооценки, межличностной уязвимости. В конце встречи пациент получает конкретные задания и практики для самостоятельного выполнения. В итоге человек уходит с пониманием механизма, из-за которого возникает проблема, и с рекомендациями о том, как целенаправленно он может с ней справляться и улучшить свою жизнь.