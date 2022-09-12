Миллионы на платье невесты: чем запомнились звездные бракосочетания минувшего сезона

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

7 сентября 31-летняя певица Манижа вышла замуж. Ее избранником стал режиссер и постановщик ее номера на «Евровидении» Ладо Кватания. Влюбленные поженились на Николиной Горе, в Подмосковье. «Вечерка» вспоминает, какими звездными свадьбами запомнился прошедший сезон.

Самая загадочная

О свадьбе Манижи пока известно лишь то, что певица отправилась под венец в пышном платье, расшитом цветочными аппликациями. А жених был в традиционном костюме с бабочкой. Сама артистка как о самой свадьбе, так и о подготовке к ней таинственно молчала. И сейчас она не дает никаких комментариев о своем бракосочетании.

Свадьба класса люкс

Первое место в рейтинге «дорого-богато» заняла свадьба 34-летнего актера Павла Прилучного с 26-летней коллегой Зепюр Брутян. Торжество проходило в августе и было таким грандиозным, что пару заподозрили в неискренности: якобы они продвигают совместный кинопроект. Тем более что предыдущую женитьбу на актрисе Агате Муцениеце Прилучный не афишировал. За все про все новобрачные выложили как минимум 6 миллионов рублей. Одно убранство территории живыми цветами обошлось в несколько миллионов рублей, наряды невесты стоили не менее 2 миллионов.

Самая демократичная

В июле женился 23-летний Василий Рыбин, сын музыкантов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Его избранницей стала бывшая одноклассница Дарья. Сценарий к торжеству на 80 человек Рыбин-младший готовил сам, по профессии он режиссер. Также сам подбирал ведущих, фотографов, операторов. Творчески подошел и к образу: надел цветастый пиджак и желтую бабочку. Невеста предпочла одеться в традиционное белое платье. Гуляли в яхт-клубе родного Долгопрудного. А потратили меньше миллиона рублей.

Самая тихая свадьба

По-тихому сыграла свадьбу 28-летняя актриса, дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева, Дарья Авратинская. Она вышла замуж за актера Егора Корешкова. Проболтался о предстоящем событии отец, Валерий Николаев. Он одобрил выбор дочери и похвалил зятя за отсутствие звездной болезни. Сама Дарья долго хранила молчание и только летом сообщила об изменениях в своей судьбе косвенно: «Муж сфотал», — подписала она свой портрет в соцсетях.

Самая странная

А 58-летнему телеведущему А лександру Гордону жениться не впервой. Его пятой избранницей стала арфистка София Каландадзе, которая младше супруга на 38 лет. Влюбленные обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, потом посидели в ресторане, в кругу родных.

Сестры Софии рассказали, что их семья приняла Гордона не сразу: уж слишком солидный возраст у молодого. И брачное «резюме» подозрительно большое. Но потом Гордон решил венчаться — первый раз в жизни, — таким образом показав, что теперь его намерения серьезны, как никогда. И отношения наладились.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ксения Коренная, свадебный распорядитель:

— Сегодня мы видим тренд на скромность. Однако и в камерные торжества люди готовы вкладываться. Тенденция — режиссерские решения, раскрывающие историю пары: специальные ивент-режиссеры создают шоу, рассказывающее о новобрачных. Также стало модно праздновать на старинных дачах, в загородном антураже, накрывая столы во дворе. Артисты зачастую тратят на торжество чуть меньше денег, чем «обычные» люди. У творческих людей больше возможностей организовать бартер с ведущим, с музыкантами. Кто-то из друзей может согласиться выступить на свадьбе вообще бесплатно.