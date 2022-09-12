Сюжет:Молодое перо
Практическое задание для школьников по материалам лекции руководителя отдела SMM «Вечерней Москвы» Анны Малярчук на тему: «Основы цифровой журналистики».
1. Создать телеграм-канал, используя все виды контента (видеоролик с текстом, аудио-пост, текст и фото).
2. Прописать стратегию продвижения для сайтов «ВКонтакте» или «Одноклассники», изучив целевую аудиторию (создать мудборд с ребференсами, продумать стиль общения с целевой аудиторией.
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