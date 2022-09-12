Фото: Вечерняя Москва

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Практическое задание для школьников по теме «Особенности блогерской журналистики»

Практическое задание для школьников по материалам лекции руководителя отдела SMM «Вечерней Москвы» Анны Малярчук на тему: «Основы цифровой журналистики».

1. Создать телеграм-канал, используя все виды контента (видеоролик с текстом, аудио-пост, текст и фото).

2. Прописать стратегию продвижения для сайтов «ВКонтакте» или «Одноклассники», изучив целевую аудиторию (создать мудборд с ребференсами, продумать стиль общения с целевой аудиторией.

Готовые работы необходимо прислать на почту: pero@vm.ru