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Практическое задание для школьников по материалам лекции руководителя отдела SMM «Вечерней Москвы» Анны Малярчук на тему: «Основы цифровой журналистики»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Практическое задание для школьников по материалам лекции руководителя отдела SMM «Вечерней Москвы» Анны Малярчук на тему: «Основы цифровой журналистики»
Фото: Вечерняя Москва

Практическое задание для школьников по теме «Особенности блогерской журналистики»

Практическое задание для школьников по материалам лекции руководителя отдела SMM «Вечерней Москвы» Анны Малярчук на тему: «Основы цифровой журналистики».

1. Создать телеграм-канал, используя все виды контента (видеоролик с текстом, аудио-пост, текст и фото).

2. Прописать стратегию продвижения для сайтов «ВКонтакте» или «Одноклассники», изучив целевую аудиторию (создать мудборд с ребференсами, продумать стиль общения с целевой аудиторией.

Готовые работы необходимо прислать на почту: pero@vm.ru

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