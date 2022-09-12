Завершено строительство Центра социального обслуживания и отдела ЗАГС в Щербинке

Фото: Департамент строительства города Москвы

В микрорайоне Щербинка района Южное Бутово на улице Брусилова, дом 21, строение 3, завершено строительство Центра социального обслуживания и отдела записей актов гражданского состояния (ЗАГС). В настоящее время готовится документация для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь здания составляет 6835 квадратных метров, его возвели по индивидуальному проекту. Отдел ЗАГС выполнили в современном стиле, а для создания торжественной обстановки в интерьере применили дизайнерские решения. Для привлечения большого количества пар молодоженов мебель и предметы декора интерьера выдержаны в современном стиле.

В Центре социального обслуживания населения обустроили помещения для проведения досуга старшего поколения. Здесь можно будет проводить кулинарные мастер-классы, выставки, обустроить творческие мастерские. Есть своя медиагостиная и соляная пещера.

На первом этаже корпуса ЦСО разместились зоны лобби и рецепции, гардероб для посетителей, помещения сотрудников и охраны, кафе и зал групповых занятий с подсобными помещениями и комнатами для персонала, а также тихая гостиная.

На первом этаже отделения ЗАГС располагаются вестибюль и холл, гардероб для посетителей, административные кабинеты, помещение охраны, архив, серверная и камера хранения.

На втором этаже корпуса ЦСО обустроили шумную гостиную, тренажерный и спортивный залы, помещение для хранения спортивного инвентаря, уголок здоровья, мастерскую, кабинет сотрудников и руководителей. Для проведения мероприятий есть актовый зал с гримерным и техническим помещением, который рассчитан на 100 мест.

На втором этаже отделения ЗАГС оборудовали комнаты жениха и невесты, кабинет регистрации брака, зал для торжественной регистрации и малый зал.

На третьем этаже корпуса ЦСО разместили кабинеты хранения и выдачи технических средств реабилитации, кабинет психолога, комнату психологической разгрузки, массажный кабинет, сенсорную комнату и галокамеру, кабинет физиотерапии, зал механотерапии с раздевалками, душевыми и санузлами, зоны «Креатива», «Позитива» и «Контакта», медицинский кабинет, кабинет клубной работы с семьями и детьми, а также помещения для сотрудников.

На третьем этаже отделения ЗАГС находятся гардероб для сотрудников, помещение хранения канцелярии, костюмерная, комната приема пищи.

На четвертом этаже размещены административные помещения, зал совещаний, кабинет специалистов по социальной работе, кабинет системного администратора, бухгалтера, юриста и экономиста, отдела кадров, архивы.

В соответствии с современными стандартами здание сделали комфортным для передвижения маломобильных людей — для удобства здесь установили пандусы, информационные указатели, предупреждающие знаки, тактильные и визуальные средства информации. Территорию вокруг здания благоустроили — высадили кустарники, цветники и газоны.